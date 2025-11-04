Έτοιμοι να γράψουν ιστορία οι Νεοϋορκέζοι: Φαβορί ο Μαμντάνι παρά τον «πόλεμο» Τραμπ - Μασκ

Σήμερα ανοίγουν οι κάλπες για εκλογή δημάρχου, με τον Ζόραν Μαμντάνι που δηλώνει ανοιχτά ένθερμος αντίπαλος της πολιτικής του Τραμπ να προκαλεί φρενίτιδα στους Ρεπουμπλικάνους.

Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι Νεοϋορκέζοι, έτοιμοι να πράξουν το... αδιανόητο: να εκλέξουν ως δήμαρχο του μεγαλύτερου δήμου των ΗΠΑ έναν μουσουλμάνο, ινδικής καταγωγής που προέρχεται από την αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών, μιλά για τη γενοκτονία στη Γάζα, οραματίζεται μια πόλη για τους πολλούς κι όχι για τους λίγους. Προπάντων, ο 34χρονος Ζόραν Μαμντάνι δηλώνει ανοιχτά ένθερμος αντίπαλος της πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ, έχοντας ήδη προκαλέσει φρενίτιδα στον Αμερικανό πρόεδρο, που στο πρόσωπο του Μαμντάνι βλέπει την «κομμουνιστική απειλή».

Ο Ρεπουμπλικάνος έχει εκφράσει επανειλημμένα την προτίμησή του στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας και χθες Δευτέρα το βράδυ κάλεσε και πάλι τους Νεοϋορκέζους να ψηφίσουν τον βασικό αντίπαλο του Μαμντάντι, τον πρώην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο, ο οποίος είχε εκλεγεί με τους Δημοκρατικούς.

Μάλιστα, έθεσε δίλημμα στους ψηφοφόρους «ή σταματήστε τον Ζόχραν Μαμντάνι ή πληρώστε», δηλώνοντας πως θα βάλει φρένο στις ομοσπονδιακές χρηματοδοτήσεις που προορίζονται για τη Νέα Υόρκη αν εκλεγεί δήμαρχος ο δημοκρατικός υποψήφιος.

«Είτε σας αρέσει προσωπικά ο Άντριου Κουόμο είτε όχι, στ’ αλήθεια δεν έχετε επιλογή. Πρέπει να τον ψηφίσετε και να ελπίσετε πως θα κάνει φανταστική δουλειά. Είναι ικανός, ο Μαμντάνι όχι», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Αν ο κομμουνιστής υποψήφιος Ζόραν Μαμντάνι κερδίσει τις εκλογές και γίνει δήμαρχος της Νέας Υόρκης, είναι πολύ απίθανο να συνεχίσω να συνεισφέρω ομοσπονδιακά κεφάλαια, με εξαίρεση τα ελάχιστα απαιτούμενα», προειδοποίησε.

Οι δημοσκοπήσεις είναι ο εφιάλτης του Τραμπ

Τα εκλογικά κέντρα ανοίγουν στις 06:00 (τοπική ώρα, 13:00 ώρα Ελλάδας) και κλείνουν στις 21:00 (04:00 ώρα Ελλάδας, αύριο Τετάρτη).

Ο Λίνκολν Μίτσελ, καθηγητής του πανεπιστημίου Κολούμπια, αναμένει αυξημένη συμμετοχή στις εκλογές.

Εδώ και μήνες οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν τον Μαμντάνι να προηγείται με 4,5 έως 16 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του Κουόμο, που κατεβαίνει στις εκλογές ως ανεξάρτητος, αφού έχασε στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών από τον Μαμντάνι.

Ο τρίτος υποψήφιος, ο Ρεπουμπλικάνος Κέρτις Σίλουα, αρνήθηκε πεισματικά να αποσυρθεί υπέρ του Κουόμο, του οποίου οι θέσεις υπέρ των επιχειρηματιών και στο ζήτημα της ασφάλειας είναι κοντά στις δικές του.

Περίπου 735.300 ψηφοφόροι έχουν ψηφίσει πρόωρα, τέσσερις φορές περισσότεροι σε σχέση με τις προηγούμενες δημοτικές εκλογές, το 2021. Τότε συνολικά είχαν ψηφίσει 1,15 εκατ. άνθρωποι, με το ποσοστό συμμετοχής να φτάνει το 23,3%.

Ο 111ος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, οι κάτοικοι της οποίας ψηφίζουν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 60% τους Δημοκρατικούς, θα αναλάβει τα καθήκοντά του την 1η Ιανουαρίου.

Και ο Μασκ στο «παιχνίδι»

Οι προτάσεις του Μαμντάνι (δωρεάν μετακινήσεις με λεωφορεία και φοίτηση σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, έλεγχοι στις τιμές των ενοικίων) τον τοποθετούν πιο κοντά στους Σοσιαλδημοκράτες.

Εξάλλου, την ώρα που ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έχει αναπτύξει ή επιδιώκει να αναπτύξει την Εθνοφρουρά σε πολλά προπύργια των Δημοκρατικών (Πόρτλαντ, Ουάσινγκτον, Σικάγο, Μέμφις και Λος Άντζελες), ο Μαμντάνι υποσχέθηκε να αντισταθεί «σκληρά» στην αντιμεταναστευτική του πολιτική και στον δικαστικό του πόλεμο εναντίον των «πολιτικών του αντιπάλων».

Και ο Ίλον Μασκ κάλεσε τους Νεοϋορκέζους να ψηφίσουν τον Κουόμο και όχι τον «Μουμντούνι ή όποιο είναι το όνομά του», σύμφωνα με ανάρτησή του στο Χ.

Ακόμα και εντός του κόμματός του ο υποψήφιος δεν χαίρει ομόφωνης υποστήριξης. Αρκετές προσωπικότητες, ιδίως ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία, ο Νεοϋορκέζος Τσακ Σούμερ, δεν τον υποστηρίζουν δημόσια και όσοι το έχουν κάνει είναι επιφυλακτικοί.

Αν και τελικά τάχθηκε υπέρ του Μαμντάνι, ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων Χακίμ Τζέφρις εκτίμησε ότι δεν εκπροσωπεί «το μέλλον» της παράταξης, παρά τον ενθουσιασμό που κυριαρχεί στη Νέα Υόρκη γύρω από το πρόσωπό του.

Αναλυτές, που ερωτήθηκαν από το AFP, συμφωνούν με τον Τζέφρις, επισημαίνοντας τα μοναδικά χαρακτηριστικά της πολιτικής της Νέας Υόρκης που την κάνουν να ξεχωρίζει από την υπόλοιπη χώρα.

Επαινετικά σχόλια Ομπάμα

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα από την πλευρά του «χαιρέτισε την προεκλογική εκστρατεία» του νεαρού Σοσιαλιστή στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν το Σάββατο, σύμφωνα με τους New York Times. Όπως και ο ίδιος ο Μαμντάνι, ο Ομπάμα κατήγγειλε τις «ισλαμοφοβικές» επιθέσεις που εξαπέλυσαν κάποιοι υποστηρικτές του Κουόμο.

Η γειτονική πολιτεία Νιού Τζέρσεϊ επιλέγει σήμερα τον νέο της κυβερνήτη μεταξύ του Ρεπουμπλικάνου επιχειρηματία Τζακ Τσιαταρέλι και της υποψήφιας των Δημοκρατικών Μίκι Σέριλ.

Η πολιτεία θεωρείται προπύργιο των Δημοκρατικών, αλλά στις τελευταίες προεδρικές εκλογές ο Ντόναλντ Τραμπ μείωσε κατά πολύ τη διαφορά του.

Η Βιρτζίνια θα εκλέξει την πρώτη γυναίκα κυβερνήτη στην ιστορία της. Οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν ως φαβορί την Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ, πρώην πράκτορα της CIA, έναντι της Ρεπουμπλικανής Γουίνσομ Ερλ- Σιρς, πρώην πεζοναύτη.

Στην άλλη άκρη των ΗΠΑ, στην Καλιφόρνια οι ψηφοφόροι θα ψηφίσουν αν θα επιτρέψουν την τροποποίηση των εκλογικών περιφερειών, μια κίνηση που θα ευνοήσει το Δημοκρατικό Κόμμα και έχει στόχο να αποτελέσει απάντηση σε αντίστοιχη πρωτοβουλία των Ρεπουμπλικάνων στο Τέξας.