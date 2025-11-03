Απείλησε με πυρηνικές δοκιμές κατηγορώντας Κίνα και Ρωσία

Διαψεύδει η Κίνα αναφέροντας: «Ασκούμε πολιτική μη χρήσης κατά πρώτον πυρηνικών όπλων» • Τι δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ για Βενζεουέλα και Νιγηρία

Η Κίνα δήλωσε την Δευτέρα ότι δεν κάνει καμία πυρηνική δοκιμή, απαντώντας σε δηλώσεις προερχόμενες από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ είχε αναφέρει ότι «η Ρωσία και η Κίνα διεξάγουν δοκιμές, αλλά δεν μιλάνε γι'αυτό», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει κάτι σχετικά με τη φύση των δοκιμών αυτών.

«Η Κίνα ακολουθεί πάντα τον δρόμο της ειρηνικής ανάπτυξης, ασκεί πολιτική μη χρήσης κατά πρώτον πυρηνικών όπλων, ακολουθεί πυρηνική στρατηγική που στηρίζεται στην αυτοάμυνα και τον σεβασμό της δέσμευσής της για την αναστολή των πυρηνικών δοκιμών», δήλωσε στη διάρκεια συνηθισμένης συνέντευξης Τύπου η Μάο Νινγκ, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, μετά τις δηλώσεις του Τραμπ.

Η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών εξέφρασε εξάλλου την ελπίδα οι ΗΠΑ «να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για να διαφυλαχθεί το διεθνές σύστημα αφοπλισμού και μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων και για να διατηρηθεί η στρατηγική ισορροπία και η παγκόσμια σταθερότητα».

Οι δηλώσεις Τραμπ για Κίνα και Ρωσία

«Η Ρωσία κάνει δοκιμές και η Κίνα κάνει δοκιμές, αλλά δεν μιλάνε γι’ αυτό», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε την Κυριακή από το αμερικανικό δίκτυο CBS. «Θα κάνουμε δοκιμές, επειδή κι άλλες (χώρες) κάνουν δοκιμές. Η Βόρεια Κορέα κάνει δοκιμές. Το Πακιστάν κάνει δοκιμές», συνέχισε. «Ξέρετε, όσο ισχυρά κι αν είναι (τα πυρηνικά όπλα), ο κόσμος είναι μεγάλος. Δεν ξέρετε απαραιτήτως πού κάνουν δοκιμές. Κάνουν υπόγειες δοκιμές, σε βάθος, όπου ο κόσμος δεν ξέρει στ’ αλήθεια τι συμβαίνει. Νιώθετε μια μικρή δόνηση. Κάνουν δοκιμές κι εμείς δεν κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε», σημείωσε ο Τραμπ.

Επέμεινε ότι «Αυτό που λέω είναι ότι θα κάνουμε πυρηνικές δοκιμές όπως κάνουν και άλλες χώρες»,και απέφυγε να απαντήσει εάν θα πυροδοτηθούν πυρηνικά όπλα, κάτι που έχουν να κάνουν οι ΗΠΑ από το 1992.

Πάντως ο υπουργός Ενέργειας της κυβέρνησής του Κρις Ράιτ, διαβεβαίωσε την Κυριακή σε δηλώσεις του στο Fox News ότι δεν πρόκειται να γίνουν πυρηνικές εκρήξεις. «Πρόκειται για αυτές που αποκαλούνται ‘μη κρίσιμες εκρήξεις’, δηλαδή θα δοκιμάσουμε άλλα τμήματα πυρηνικού όπλου για να βεβαιωθούμε πως έχουν την πρέπουσα γεωμετρία και ότι μπορούν να πυροδοτήσουν πυρηνική έκρηξη», εξήγησε. «Οι δοκιμές που θα κάνουμε θα είναι σε νέα συστήματα και, για ακόμη μια φορά, δεν θα πρόκειται για πυρηνικές εκρήξεις», επέμεινε ο υπουργός.

«Σε δεύτερη μοίρα» το ζήτημα της Βενεζουέλας

Στην ίδια συνέντευξη ο Τραμπ υποβάθμισε την πιθανότητα πολέμου των ΗΠΑ με τη Βενεζουέλα, αλλά υπαινίχθηκε ότι οι μέρες του Νικόλας Μαδούρο ως προέδρου της χώρας είναι μετρημένες. Ερωτηθείς για το αν οι ΗΠΑ πρόκειται να πολεμήσουν τη Βενεζουέλα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε: «Αμφιβάλλω. Δεν το νομίζω. Αλλά μας έχουν φερθεί πολύ άσχημα».

Ο Τραμπ απέρριψε τους ισχυρισμούς που θέλουν τη δράση των ΗΠΑ να στοχεύει στην ανατροπή του Μαδούρο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι αφορά «πολλά πράγματα»: «Κάθε πλοίο που βλέπετε σκοτώνει 25.000 ανθρώπους και καταστρέφει οικογένειες σε ολόκληρη την χώρα». Όταν πιέστηκε σχετικά με το αν οι ΗΠΑ σχεδιάζουν επιθέσεις στην ξηρά, ο Τραμπ αρνήθηκε να το αποκλείσει: «Δεν θα το έλεγα αν επρόκειτο να το κάνω… Δεν πρόκειται να σας πω τι θα κάνω με τη Βενεζουέλα, αν πρόκειται να το κάνω ή όχι».

Τα σχόλιά του έγιναν ενώ οι ΗΠΑ συνεχίζουν να εξαπολύουν επιθέσεις σε πλοία που φέρονται να διακινούν ναρκωτικά στην Καραϊβική - επιθέσεις που η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτηρίζει «απαραίτητες» προκειμένου να διακοπεί η ροή ναρκωτικών προς την χώρα. Σύμφωνα με το CBS News, τουλάχιστον 64 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε αυτές από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Οι απειλές προς τη Νιγηρία

Όπως είναι γνωστό μερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να επέμβει στρατιωτικά στη Νιγηρία, αν η πιο πολυπληθής χώρα της Αφρικής δεν σταματήσει «τις δολοφονίες χριστιανών» από «ισλαμιστές τρομοκράτες», μια κατηγορία που απέρριψε η Αμπούτζα.

Οι απειλές αυτές του Τραμπ έρχονται έπειτα από μήνες πιέσεων από συντηρητικούς Αμερικανούς πολιτικούς, οι οποίοι κρίνουν ότι οι χριστιανοί στη Νιγηρία είναι αντιμέτωποι με «γενοκτονία».