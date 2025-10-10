Ποτέ ξανά δεν ασκήθηκε τόση πίεση για ένα βραβείο Νόμπελ

Τελειώνει η αγωνία για τη... μεγαλομανία του Ντόναλντ Τραμπ • Ανακοινώνεται σήμερα ο νικητής • Οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος του προέδρου των ΗΠΑ • Το τελευταίο σπριντ και οι ανησυχίες για αντίποινα.

Όλοι έχουν καταλάβει με την καλή και με την ανάποδη την μεγαλομανία που διακατέχει τον Αμερικανό πρόεδρο, εξάλλου, ο ίδιος δεν κάνει τίποτα για να το κρύψει και, πλέον, έχει ασκήσει ασφυκτικές πιέσεις για να του αποδοθεί με το «έτσι θέλω» το Νόμπελ Ειρήνης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ στην προσπάθειά του να κερδίσει το πολυπόθητο βραβείο έχει προχωρήσει σε μπαράζ δηλώσεων πως έχει μεσολαβήσει για να τελειώσει επτά ή οκτώ πολέμους, ενώ έχει... ανακαλύψει και νέες χώρες και νέες συγκρούσεις στην πορεία (όπως ο πόλεμος ανάμεσα στην Αλβανία και το «Αμπερμπατζάν).

Παρά τις ασφυκτικές πιέσεις οι προσδοκίες του Αμερικανού προέδρου μάλλον δεν θα επαληθευτούν με ειδικούς να εκτιμούν πως αυτή η επιθετική πολιτική ίσως να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα. Σημειώνεται ότι το Νόμπελ Ειρήνης θα ανακοινωθεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδος), ενώ φέτος έχουν κατατεθεί 338 προτάσεις.

Χαρακτηριστική η δήλωση της Νίνα Γκρέγκερ, διευθύντριας του Ινστιτούτου Ερευνών για την Ειρήνη στο Όσλο, στους Financial Times: η άσκηση πίεσης στην επιτροπή και οι κομπασμοί του τύπου «χρειάζομαι το βραβείο, είμαι ο καλύτερος υποψήφιος» δεν αποτελούν πολύ ειρηνική προσέγγιση.

Από την πλευρά του ο Χάλβαρ Λέιρα, επικεφαλής έρευνας του Νορβηγικού Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων σημειώνει ότι «στο παρελθόν έχουν υπάρξει εκστρατείες, αλλά έγιναν με μεγαλύτερη λεπτότητα. Η προσπάθεια του τότε προέδρου της Νότιας Κορέας, Κιμ Ντάε Γιουνγκ, το 2000 ήταν προσεκτική».

Ο ιστορικός Άσλε Σβέεν επισήμανε πως ο Τραμπ δεν θα πάρει το βραβείο φέτος, καθώς, παρά την υποκριτική στάση για την κατάπαυση πυρός στη Γάζα, είναι γεγονός πως εδώ και μήνες έχει αφήσει τον Νετανιάχου να σκοτώνει ανεξέλεγκτα.

«Ίσως βρουν έναν λόγο»

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει στην πίεση επαναλαμβάνοντας ότι έχει τελειώσει επτά πολέμους και είναι πολύ κοντά στο να τελειώσει τον όγδοο (στη Γάζα), αλλά συμπληρώνοντας «δε νομίζω κάποιος στην ιστορία να έχει τελειώσει τόσους πολέμους, αλλά ίσως βρουν έναν λόγο για να μην μου δώσουν το Νόμπελ Ειρήνης».

Σημειώνεται, επίσης, ότι ο Λευκός Οίκος έσπευσε λίγη ώρα μετά τις ανακοινώσεις για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας να ανεβάσει φωτογραφία του Τραμπ με τον τίτλο «ο πρόεδρος της ειρήνης».

Ο Τραμπ, πάντως, φέρεται να έχει ασκήσει πίεση και στη νορβηγική κυβέρνηση, καθώς και σε πρόσφατη επικοινωνία του με τον πρώην γγ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ είχε κάνει σχετική αναφορά.

Στο Όσλο, μάλιστα, φέρονται να προετοιμάζονται για πιθανά σύννεφα στις σχέσεις ΗΠΑ - Νορβηγίας σε περίπτωση που ο Τραμπ δεν κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης.

Η επιτροπή που δίνει τα βραβεία, πάντως, έσπευσε ήδη από χθες να δηλώσει πως έχει ήδη λάβει την απόφασή της για τον νικητή.

Τον στηρίζουν κι άλλοι

Την υποψηφιότητα του Ντόναλντ Τραμπ, πάντως, έχουν ήδη στηρίξει οι πρόθυμοι σύμμαχοί του Μπενιαμίν Νετανιάχου και Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μετά τις εξελίξεις στη Γάζα και ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι επισήμανε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αξίζει το βραβείο.

Σήμερα, τέλος, ήρθε και η δήλωση από το Κρεμλίνο, με τον σύμβουλο Γιούρι Ουσάκοφ να σημειώνει ότι η Ρωσία θα στήριξε την υποψηφιότητα του Ντόναλντ Τραμπ.