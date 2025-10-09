Το «κυνήγι μαγισσών» στα αμερικανικά campus συνεχίζεται με θύμα ειδικό στον αντιφασισμό

Το «κυνήγι μαγισσών» εναντίον της ακαδημαϊκής κοινότητας των ΗΠΑ συνεχίζεται και λαμβάνει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Ο Μαρκ Μπρέι, επίκουρος καθηγητής ιστορίας του Πανεπιστημίου Ράτζερς που ειδικεύεται στις αντιφασιστικές ομάδες, δήλωσε ότι φεύγει με την οικογένειά του στην Ισπανία, καθώς έλαβε απειλές θανάτου στο πλαίσιο μιας εκστρατείας του παραρτήματος του Turning Point USA στο εν λόγω πανεπιστήμιο καθώς και άλλων συντηρητικών ομάδων ώστε να απολυθεί από το ίδρυμα.

Ο ίδιος δήλωσε την Πέμπτη ότι αποφάσισε να μετακομίσει για λόγους ασφαλείας της οικογένειάς του, αφού κατηγορήθηκε ως μέλος της «antifa», ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ακροαριστερές ακτιβιστικές ομάδες που αντιτίθενται στον φασισμό.

«Δεν έχω καμία σχέση με καμία ομάδα antifa και δεν σκοπεύω να έχω», δήλωσε ο Μπρέϊ, ο οποίος έγραψε το βιβλίο «Antifa: The Anti-Fascist Handbook» (Antifa: Το Αντιφασιστικό Εγχειρίδιο), το οποίο τεκμηριώνει και περιγράφει τη φιλοσοφία και τις τακτικές των αντιφασιστικών κινημάτων στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο. Από το 2019 διδάσκει μαθήματα για τον αντιφασισμό και την τρομοκρατία στο πανεπιστήμιο. Ο Μπρέι, μιλώντας στο Associated Press, δήλωσε ότι θα συνεχίσει να διδάσκει τα μαθήματά του εξ αποστάσεως.

Δεξιοί influencers άρχισαν να αποδοκιμάζουν τον Μπρέι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά την υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος που χαρακτηρίζει την Antifa ως «εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση» από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, στα τέλη του περασμένου μήνα. Δήλωσε ότι μετέφερε τα τρία μαθήματά του στο διαδίκτυο μετά την απειλή θανάτου που έλαβε στα τέλη του περασμένου μήνα.

Μερικοί φοιτητές που συμμετέχουν στο αντίστοιχο παράρτημα της Turning Point USA, της πολιτικής ομάδας που ιδρύθηκε από τον Τσάρλι Κερκ, άρχισαν να διαδίδουν ένα διαδικτυακό ψήφισμα στο οποίο ισχυρίζονταν ότι ο Μπρέι ήταν «γνωστό μέλος της Antifa» και τον αποκαλούσε «Dr. Antifa», ζητώντας την απόλυσή του.

Αν και ο Μπρέι δηλώνει ότι δεν είναι μέλος καμίας ομάδας της Antifa, τις οποίες οι συντηρητικοί θεωρούν υπεύθυνες για την πολιτική βία που επικρατεί τους τελευταίους μήνες στις ΗΠΑ, έχει δωρίσει το ήμισυ των εσόδων από το βιβλίο του σε ένα ταμείο νομικής υπεράσπισης για άτομα που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων κατά του φασισμού. Είπε ότι έμαθε για το ψήφισμα που ζητούσε την απομάκρυνσή του όταν το Fox News επικοινώνησε μαζί του για να σχολιάσει το θέμα και από τότε έχει λάβει περισσότερες απειλές. Τόσο η διεύθυνση του σπιτιού του όσο και προσωπικές πληροφορίες για την οικογένειά του δημοσιεύτηκαν στα social media.

Η Πάτι Ζιελίνσκι, εκπρόσωπος του πανεπιστημίου, αρνήθηκε να σχολιάσει την Πέμπτη την κατάσταση του Μπρέι, λέγοντας ότι το πανεπιστήμιο δεν συζητά δημοσίως θέματα που αφορούν το προσωπικό ή τη συμπεριφορά των φοιτητών. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι το πανεπιστήμιο «δεσμεύεται να παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον — για μάθηση, διδασκαλία, εργασία και έρευνα — όπου όλα τα μέλη της κοινότητάς μας μπορούν να μοιράζονται τις απόψεις τους χωρίς φόβο εκφοβισμού ή παρενόχλησης».

Το παράρτημα του Turning Point δεν προχώρησε σε κάποιο σχόλιο, ενώ μέλη της ομάδας δήλωσαν σε δημοσιογράφους ότι πιστεύουν πως έχουν το δικαίωμα να εκφράσουν τις ανησυχίες τους για τον καθηγητή τους.

Η Μέγκιν Ντόιλ, φοιτήτρια του ιδρύματος και ταμίας του παραρτήματος Turning Point USA, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στο Fox News ότι «όταν ένας καθηγητής προωθεί τόσο συχνά την πολιτική βία... πιστεύουμε ότι αυτό θέτει τους συντηρητικούς φοιτητές σε κίνδυνο να δεχθούν επιθέσεις από την Antifa».

Το διαδικτυακό ψήφισμα της ομάδας συμπεριλαμβάνει επιπλέον μια δήλωση που αναφέρει ότι δεν υποστηρίζει την παρενόχληση ή το doxing — τη συλλογή και δημοσίευση προσωπικών ή ταυτοποιητικών πληροφοριών ενός ατόμου χωρίς τη συγκατάθεσή του — του Μπρέϊ και κάθε άλλου προσώπου.

Ο καθηγητής του πανεπιστημίου Ράτζερς είχε προηγουμένως γίνει αντικείμενο δημόσιας κριτικής για σχόλια που έκανε σε συνεντεύξεις το 2017, όταν ήταν λέκτορας στο Dartmouth College. Σε μια εμφάνισή του στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC, είπε ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου η βίαιη αυτοάμυνα είναι «νόμιμη αντίδραση» στη βία των λευκών ρατσιστών και των νεοναζί. Ωστόσο, ο Μπρέϊ δήλωσε στο AP ότι «δεν επιθυμεί βία σε κανέναν». Ο Μπρέϊ δήλωσε ότι αυτό που βιώνει είναι μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να καταστείλει τη πολιτική συζήτηση στα πανεπιστημιακά campus.

«Αυτό είναι ένα παράδειγμα της προσπάθειας της κυβέρνησης Τραμπ να συγχέει τις διαμαρτυρίες με την τρομοκρατία και τη δημόσια έρευνα σε ένα πανεπιστήμιο με τον εξτρεμισμό», είπε. «Τελικά, είναι μια τεχνητή οργή για να δημιουργηθεί ένας γενικόλογος όρος για να δαιμονοποιηθούν οι διαμαρτυρίες».