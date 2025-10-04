Ο Τραμπ ζητά γρήγορες αποφάσεις από τη Χαμάς για τη Γάζα

«Εάν υπάρξουν καθυστερήσεις όλα θα ακυρωθούν» σημειώνει σε νέα ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος • Ο Νετανιάχου θα κάνει επίσημη δήλωση σήμερα το βράδυ • «Παύση» βομβαρδισμών με πάνω από 40 νεκρούς στη Γάζα.

Σε μια προσπάθεια να αυξήσει την πίεση προς τη Χαμάς ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε σε νέα ανάρτηση στο Truth Social προειδοποιώντας πως εάν υπάρξουν καθυστερήσεις η συμφωνία που είναι στο τραπέζι δεν θα ισχύσει ποτέ.

Με μια κίνηση που γεννά ερωτήματα, καθώς ήδη έχει τεθεί σε κίνηση ο διπλωματικός παράγοντας και προγραμματίζονται άτυπες διαβουλεύσεις την Κυριακή στο Κάιρο, ο Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να σημειώσει «η Χαμάς πρέπει να κινηθεί γρήγορα» και να συμπληρώσει «δεν θα αποδεχτώ καμία καθυστέρηση, που πολλοί περιμένουν, αλλά και κανένα αποτέλεσμα που θα καθιστά τη Γάζα απειλή».

Η ανάρτηση: Εκτιμώ το γεγονός ότι το Ισραήλ έχει σταματήσει προσωρινά τους βομβαρδισμούς, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία να ολοκληρωθεί η απελευθέρωση των ομήρων και η ειρηνευτική συμφωνία. Η Χαμάς πρέπει να κινηθεί γρήγορα, αλλιώς όλα θα ακυρωθούν. Δεν θα ανεχθώ καθυστερήσεις, που πολλοί περιμένουν, αλλά και κανένα αποτέλεσμα που θα καθιστά τη Γάζα απειλή ξανά. Ας το κάνουμε αυτό, ΓΡΗΓΟΡΑ. Όλοι θα αντιμετωπιστούν δίκαια!

Τα βλέμματα στο Κάιρο

Όπως έχει γίνει γνωστό, αύριο, Κυριακή, ενδέχεται να ξεκινήσουν εκ νέου διαπραγματεύσεις στο Κάιρο της Αιγύπτου, όπου ήδη σπεύδουν εκπρόσωποι των ΗΠΑ, του Ισραήλ, αλλά και των Αράβων.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ήδη είναι καθ΄οδόν προς την αιγυπτιακή πρωτεύουσα, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθούν άτυπες διαβουλεύσεις πάνω στο προβληματικό σχέδιο των ΗΠΑ.

Από την πλευρά του Ισραήλ στις συζητήσεις αναμένεται να λάβει μέρος ο Ρον Ντέρμερ, ενώ αξιωματούχος της Χαμάς σημειώνει ότι η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει και συνάντηση των παλαιστινιακών οργανώσεων για την επόμενη ημέρα μετά την κατάπαυση του πυρός.

Λύνει τη σιωπή του ο «Μπίμπι»

Ενδεικτικό των οριακών καταστάσεων είναι το γεγονός πως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει επιλέξει να μην κάνει καμία δημόσια δήλωση μετά τις ραγδαίες εξελίξεις της Παρασκευής. Όπως ανακοινώθηκε, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα κάνει επίσημη τοποθέτηση σήμερα το βράδυ για την πορεία των εξελίξεων.

Χθες δημοσιεύθηκε πως ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εξεπλάγην με την τροπή που παίρνει το ζήτημα. Χαρακτηριστικό είναι και σημερινό δημοσίευμα του CNN που κάνει λόγο για διπλό σοκ του πρωθυπουργού, τόσο για την ανακοίνωση της Χαμάς ότι «είναι έτοιμη για διαρκή ειρήνη», όσο και για την αντίδραση Τραμπ, ο οποίος ζήτησε από τον IDF να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς.

Ωστόσο, όπως διέρρευσε μετά την απάντηση του ισλαμιστικού κινήματος, ο Νετανιάχου πραγματοποίησε άμεση συνεδρίαση, αλλά χωρίς τους ακροδεξιούς Μπεν Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριχ.

Μάλιστα, μέσω ενημέρωσης αναφέρουν πως οι δύο υπουργοί δεν προσκλήθηκαν. Οι ακραίοι, εξάλλου, έχουν ξεκαθαρίσει πως διαφωνούν με τον τερματισμό του πολέμου και έχουν απειλήσει πως θα ρίξουν την κυβέρνηση εάν προχωρήσει σε κατάπαυση πυρός.

«Παύση» με πάνω από 40 νεκρούς

Παρά την «ικανοποίηση» Τραμπ για την παύση των βομβαρδισμών, οι παλαιστινιακές αρχές ανακοίνωσαν ότι σήμερα έχουν σκοτωθεί 41 άνθρωποι από επιθέσεις του IDF.

Το πιο αιματηρό χτύπημα έγινε στην πόλη της Γάζας, όπου ο ισραηλινός στρατός επιτέθηκε στη γειτονιά Αλ Τουφά, σκοτώνοντας 17 ανθρώπους, ανάμεσά τους και παιδιά.

Συνολικά ο αριθμός των νεκρών από τις ισραηλινές σφαγές έχει, πλέον, ξεπεράσει τους 67.000

Η αντίδραση των Παλαιστινίων

Ως θετική κρίνεται και η ανακοίνωση της παλαιστινιακής οργάνωσης, Ισλαμικός Τζιχάντ, η οποία δήλωσε πως υποστηρίζει την απάντηση της Χαμάς στο αμερικανικό σχέδιο.

«Η αντίδραση της Χαμάς στο σχέδιο του Τραμπ αντιπροσωπεύει τη θέση των παρατάξεων της παλαιστινιακής αντίστασης και ο Ισλαμικός Τζιχάντ συμμετείχε υπεύθυνα στις διαβουλεύσεις που οδήγησαν στην απόφαση αυτή», ανακοίνωσε η οργάνωση.

Η στάση της Χαμάς και η υποστήριξή της από τον Ισλαμικό Τζιχάντ αναμένεται ότι θα τονώσει το ηθικό των κατοίκων της Γάζας, οι οποίοι τα δύο τελευταία χρόνια έχουν παρακολουθήσει να αποτυγχάνουν η μια προσπάθεια για εκεχειρία μετά την άλλη, σημειώνει το Ρόιτερς.

Από την πλευρά του ο Μαχμούντ Αμπάς, ηγέτης της Παλαιστινιακής Αρχής επανέλαβε τη δέσμευσή του για μια «μακρά ειρήνη», εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την απάντηση της Χαμάς.

«Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι μια άμεση δέσμευση για μόνιμη εκεχειρία, απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων, άμεση παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω του ΟΗΕ και διασφάλιση πως δεν θα υπάρξει προσάρτηση» δήλωσε ο Αμπάς για να συμπληρώσει «η κυριαρχία στη Λωρίδα της Γάζας ανήκει στο κράτος της Παλαιστίνης και η σύνδεση μεταξύ της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας πρέπει να επιτευχθεί μέσω παλαιστινιακών νόμων και κυβερνητικών θεσμών, μέσω μιας παλαιστινιακής διοικητικής επιτροπής και ενωμένων παλαιστινιακών δυνάμεων».