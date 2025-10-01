Συμφωνία Τραμπ - Pfizer για μειώσεις στα συνταγογραφούμενα φάρμακα

Το όνομα... «Trump Rx» θα φέρει μια νέα ιστοσελίδα του αμερικανικού κράτους στην οποία οι εταιρίες θα πωλούν άμεσα φάρμακα στον πολίτη και μάλιστα με ανταγωνισμό μετααξύ τους για τις τιμές και τις εκπτώσεις, σα να πρόκειται για καταναλωτικό προϊόν

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η Pfizer ανακοίνωσαν την Τρίτη συμφωνία για τη μείωση των τιμών των συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Ο Τραμπ πιέζει τους κατασκευαστές συνταγογραφούμενων φαρμάκων να μειώσουν τις τιμές στις ΗΠΑ και η τωρινή δέσευση της Pfizer θα μπορούσε να ωθήσει περισσότερες εταιρείες σε αντίστοιχες συμφωνίες.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας η Pfizer που έχει την έδρα της στη Νέα Υόρκη ανακοίνωσε πως θα χρεώνει τιμές «του πλέον ευνοούμενου κράτους» –όπως είπε ο Τραμπ– στο Medicaid και θα εγγυάται χαμηλές τιμές και για τα νέα φάρμακα σε αντιστοίχιση με τις τιμές τους με τις οποίες προσφέρονται σε άλλα ανεπτυγμένα έθνη.

Συγκεκριμένα, η Pfizer συμφώνησε να μην λανσάρει νέα φάρμακα σε υψηλότερη τιμή στις ΗΠΑ από ό,τι σε άλλες πλούσιες χώρες, αν και δεν υπάρχει ανώτατο όριο στην τιμή κυκλοφορίας συνολικά.

Οι Αμερικανοί ασθενείς σήμερα πληρώνουν τις υψηλότερες τιμές από οποιαδήποτε άλλη χώρα για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, κάποιες φορές τριπλάσιες σε σύγκριση με άλλες ανεπτυγμένες χώρες.

Απευθείας πώληση φαρμάκων από ιστοσελίδα ονόματι... Trump

Παράλληλα, ανακοινώθηκε ένας νέος ιστότοπος με την επωνυμία «Trrump Rx» ο οποίος θα επιτρέπει στους πολίτες να αγοράζουν φάρμακα απευθείας από τους κατασκευαστές. Η Pfizer δήλωσε ότι πολλές από τις θεραπείες της θα προσφέρονται με εκπτώσεις που θα ανέρχονται στο 50% – 80% μέσω αυτής της πλατφόρμας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν χρησιμοποιεί ιδιωτική ασφάλιση. Αυτό ισχύει ήδη για το Ozempic της Pfizer. Η Pfizer θα διαθέτει ακόμη μέσω αυτού του ιστοτόπου σκευάσματα όπως το Xeljanz (για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα), το Zavzpret (για ημικρανίες), το Eucrisa (για δερματίτιδες) και το Duavee (για την οστεοπώρηση μετά την εμμηνόπαυση) σε τιμές μειωμένες κατά 40-85%.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι τον ιστότοπο θα τον διαχειρίζεται η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, χωρίς όμως να δώσει πολλές λεπτομέρειες για το πώς θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα.

Τα παραπάνω, δηλαδή οι φθηνές τιμές για τους ασφαλισμένους του Medicaid (κυρίως άποροι) δεν ισχύουν για τους ασφαλισμένους του Medicare (για τους 65 και άνω και για ανθρώπους με χρόνια νοσήματα).

Ο Τραμπ δήλωσε συγκεκριμένα από το Οβάλ Γραφείο: «Σήμερα, είμαι ενθουσιασμένος που ανακοινώνω ότι ένας από τους μεγαλύτερους φαρμακευτικούς κατασκευαστές στον κόσμο και ένας από τους καλύτερους παγκοσμίως, η Pfizer, συμφώνησε να προσφέρει αμέτρητα συνταγογραφούμενα φάρμακα με μεγάλες εκπτώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, ως αποτέλεσμα της εντολής τιμολόγησης φαρμάκων του «πλέον ευνοούμενου έθνους» που θεσπίσαμε νωρίτερα φέτος”.

Όπως ανέφερε το NBC, ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε σε ξεχωριστή τηλεδιάσκεψη με δημοσιογράφους, ότι η κυβέρνηση ελπίζει να θέσει σε λειτουργία τον ιστότοπο Trump Rx και να εφαρμόσει τις νέες τιμές για τους ασθενείς του Medicaid έως τις αρχές του 2026. «Η κυβέρνηση δεν θα πουλάει φάρμακα απευθείας μέσω του ιστότοπου, αλλά θα κατευθύνει τους ασθενείς προς τις αντίστοιχες ιστοσελίδες των φαρμακοβιομηχανιών».

Η Pfizer θα επενδύσει 70 δισεκατομμύρια δολάρια σε έρευνα και ανάπτυξη και εγχώρια παραγωγή και έλαβε τριετή περίοδο χάριτος κατά την οποία τα προϊόντα της δεν θα υπόκεινται στους δασμούς που στοχεύουν τα φαρμακευτικά προϊόντα, εφόσον παράγονται στις ΗΠΑ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer, Άλμπερτ Μπούρλα, χαρακτήρισε την ανακοίνωση ως μια συμφωνία «ορόσημο» που θα «αλλάξει τα δεδομένα» στον τρόπο τιμολόγησης των φαρμάκων. Ο φαρμακευτικός γίγαντας διαθέτει επί του παρόντος εννέα εργοστάσια παραγωγής σε 11 Πολιτείες.

Συνήθως, οι φαρμακευτικές εταιρίες δεν πωλούν τα προϊόντα τους απευθείας στους καταναλωτές. Ωστόσο, κάποιες εταιρίες – όπως η Novo Nordisk (παρασκευάστρια του Ozempic) και η Eli Lilly (παρασκευάστρια του Zepbound)– έχουν πρόσφατα λανσάρει ιστοτόπους που διαθέτουν ορισμένα από τα φάρμακά τους απευθείας στους ασθενείς.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι στο εξής όλα τα νέα φάρμακα που θα εισάγει η Pfizer στην αγορά των ΗΠΑ θα πωλούνται σε αυτές τις χαμηλότερες τιμές. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπαινίχθηκε επίσης ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες συμφωνίες με φαρμακοβιομηχανίες, κατονομάζοντας μόνο την Eli Lilly.