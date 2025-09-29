Απολύονται 100.000 ομοσπονδιακοί υπάλληλοι στις ΗΠΑ

Η αμερικανική κυβέρνηση προχωρά στις μεγαλύτες σε αριθμό απολύσεις που έχει δει η χώρα από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στα σκαριά βρίσκεται το μεγαλύτερο πακέτο απολύσεων σε ομοσπονδιακό επίπεδο στην ιστορία των ΗΠΑ, καθώς αύριο Τρίτη θα μείνουν άνεργοι 100.000 ομοσπονδιακοί υπάλληλοι, στο πλαίσιο του προγράμματος περικοπών που έχει δρομολογήσει η κυβέρνηση Τραμπ.

Την ίδια στιγμή το Κογκρέσο πρέπει να εγκρίνει έναν νέο προϋπολογισμό μέχρι αύριο, διαφορετικά κινδυνεύει με κλείσιμο η λειτουργία της κυβέρνησης (με το λεγόμενo shutdown). Ο Λευκός Οίκο έχει δώσει εντολή στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να καταρτίσουν σχέδια για μαζικές απολύσεις σε περίπτωση που δεν τελεσφορήσουν οι κομματικές διαπραγματεύσεις.

Οι υπάλληλοι που ετοιμάζονται να χάσουν τις δουλειές του καταγγέλουν πως δέχονται εδώ και μήνες απειλές και εκφοβισμό κάτι που τους έκαναν να αισθάνονται πως δεν έχουν άλλη επιλογή από το να φύγουν.

«Οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι μένουν για την αποστολή. Όταν αυτή αφαιρείται, όταν στοχοποιούνται, όταν η ασφάλεια της εργασίας τους γίνεται αβέβαιη και όταν χάνουν και την ελάχιστη ισορροπία δουλειάς-ζωής, αποχωρούν», δήλωσε υπάλληλος της υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (FEMA). «Γι’ αυτό έφυγα κι εγώ».

Το πρόγραμμα απολύσεων κοστίζει 14,8 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με έκθεση των Δημοκρατικών στη Γερουσία τον Ιούλιο.

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι το κόστος αξίζει, καθώς πρόκειται για ένα μέτρο μείωσης του δημόσιου κόστους μακροπρόθεσμα. Το Γραφείο Προσωπικού των ΗΠΑ (OPM) ανέφερε πως το σημερινό σύστημα προστατεύει υπερβολικά τους υπαλλήλους και πρέπει να αντικατασταθεί με ένα σύγχρονο σύστημα «ελεύθερης απόλυσης», όπως στον ιδιωτικό τομέα.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι «δεν υπάρχει επιπλέον κόστος για την κυβέρνηση», καθώς οι υπάλληλοι θα πληρώνονταν ούτως ή άλλως. Αντιθέτως, ισχυρίστηκε ότι το πρόγραμμα είναι η «μεγαλύτερη και πιο αποτελεσματική μείωση προσωπικού στην ιστορία», που θα εξοικονομήσει 28 δισ. δολάρια ετησίως.

Ο συνολικός αριθμός αποχωρήσεων από όλα τα προγράμματα (αναβαλλόμενη παραίτηση, πρόωρη συνταξιοδότηση, απολύσεις) εκτιμάται στις 275.000 θέσεις.

Κλίμα φόβου και πίεσης

Χιλιάδες επιπλέον υπάλληλοι έχουν απολυθεί βάσει εντολών μείωσης προσωπικού. Η μαζική αυτή έξοδος αποτελεί τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση στην πολιτική ομοσπονδιακή απασχόληση από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Πολλοί από όσους έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα παραιτήσεων ζήτησαν ανωνυμία, ελπίζοντας να επιστρέψουν κάποια στιγμή στο Δημόσιο.

Ωστόσο, εισέρχονται σε μια δύσκολη αγορά εργασίας, με την ανεργία να φτάνει το 4,3% τον Αύγουστο του 2025 – το υψηλότερο ποσοστό από το 2021 – ενώ δημιουργήθηκαν μόλις 22.000 νέες θέσεις εργασίας, εν μέσω αβεβαιότητας που προκάλεσαν οι δασμοί του Τραμπ.

«Είναι σαν πένθος», δηλώνει υπάλληλος του υπουργείου Υποθέσεων Βετεράνων (VA) που συμμετείχε στο πρόγραμμα. «Πολλοί από εμάς ελπίζαμε να ολοκληρώσουμε την καριέρα μας στην κυβέρνηση. Ειδικά στο VA, νιώθαμε δεμένοι με την αποστολή μας».

«Για πολλούς ήταν και θέμα ψυχικής υγείας. Οι τελευταίοι έξι μήνες πριν την παραίτηση ήταν εξαντλητικοί».

Ένας αρχαιολόγος του Υπουργείου Γεωργίας (USDA) και βετεράνος του στρατού, δήλωσε ότι αγαπούσε τη δουλειά του, αλλά δέχτηκε την αναβαλλόμενη παραίτηση υπό πίεση από την κυβέρνηση.

«Δεν με ανάγκασαν νομικά ή φυσικά – αλλά με εκφοβισμό. Ένιωθα ότι αν καθυστερήσω να φύγω, θα με απέλυαν χωρίς προειδοποίηση και δεν θα είχα ευκαιρίες μετά».