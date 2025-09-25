Η στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ καλείται ξαφνικά να συναντηθεί στη Βιρτζίνια

Δεν είναι ξεκάθαρος ο λόγος για τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση των υψηλόβαθμων αξιωματούχων του αμερικανικού στρατού υπό τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, κάλεσε ανώτερους αξιωματικούς του αμερικανικού στρατού από όλο τον κόσμο σε συνάντηση στο Quantico της Βιρτζίνια την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το Reuters, σε μια σπάνια συγκέντρωση της ηγεσίας του αμερικανικού στρατού σε ένα μέρος.

Δεν είναι σαφές γιατί ο Χέγκσεθ διέταξε τους στρατηγούς και τους ναυάρχους να συναντηθούν σε ένα μέρος σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Δύο από τους αξιωματούχους δήλωσαν στο Reuters ότι αυτό έχει δημιουργήσει αβεβαιότητα μεταξύ των αναμενόμενων συμμετεχόντων.

Ορισμένοι από τους αξιωματούχους που έχουν κληθεί, διοικούν χιλιάδες στρατιώτες. Οι περισσότεροι από αυτούς αναγκάζονται να ανατρέψουν λεπτομερή προγράμματα, σχεδιασμένα πριν από πολλές εβδομάδες. Οι ΗΠΑ έχουν στρατεύματα σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων απομακρυσμένων τοποθεσιών όπως η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία και η Μέση Ανατολή, τα οποία διοικούνται από στρατηγούς και ναυάρχους δύο, τριών και τεσσάρων αστέρων.

Δεν είναι σαφές πόσοι αξιωματούχοι θα παρευρεθούν τελικά στην εκδήλωση, αλλά είναι σπάνιο να βρίσκονται τόσοι πολλοί ανώτεροι αξιωματούχοι στην ίδια αίθουσα την ίδια στιγμή.

Όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει το θέμα, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Πάρνελ είπε μόνο ότι «Ο υπουργός Άμυνας θα απευθυνθεί στους ανώτερους στρατιωτικούς ηγέτες στις αρχές της επόμενης εβδομάδας». Το γραφείο του Πάρνελ δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τον αριθμό των αξιωματικών, τον σκοπό της συνάντησης ή τον λόγο για τον οποίο ο Χέγκσεθ προέβη τόσο ξαφνικά σε μια τέτοια κίνηση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ έχει διατάξει το υπουργείο να μετονομαστεί σε Υπουργείο Πολέμου, μια αλλαγή που θα απαιτήσει την έγκριση του Κογκρέσου.

Η αναδιάρθρωση του Υπουργείου

Ο Χέγκσεθ, πρώην παρουσιαστής του Fox News, προχώρησε με γοργούς ρυθμούς στην αναδιάρθρωση του υπουργείου του, απολύοντας ανώτερους στρατηγούς και ναυάρχους, καθώς επιδιώκει να εφαρμόσει την ατζέντα εθνικής ασφάλειας του Τραμπ και να εξαλείψει τις πρωτοβουλίες για την πολυμορφία που ο ίδιος χαρακτηρίζει ως μεροληπτικές.

Τον Φεβρουάριο, απέλυσε τον στρατηγό της Πολεμικής Αεροπορίας Μπράουν, πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου, μαζί με πέντε άλλους ναυάρχους και στρατηγούς, σε μια άνευ προηγουμένου ανακατάταξη της ηγεσίας του αμερικανικού στρατού. Τον περασμένο μήνα, ο Χέγκσεθ απέλυσε τον επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών του Πενταγώνου και δύο άλλους ανώτερους στρατιωτικούς διοικητές.

Τον Μάιο, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ διέταξε μείωση κατά 20% του αριθμού των πλέον υψηλότερων αξιωματικών. Σε εκείνο το υπόμνημα του Μαΐου, ο Χέγκσεθ διέταξε επίσης μείωση τουλάχιστον 20% του αριθμού των γενικών αξιωματικών στην Εθνική Φρουρά και επιπλέον μείωση 10% μεταξύ των γενικών και ανώτερων αξιωματικών σε ολόκληρο το στρατό.

«Περισσότεροι στρατηγοί και ναύαρχοι δεν οδηγούν σε μεγαλύτερη επιτυχία», δήλωσε τότε ο Χέγκσεθ. Τώρα, πολλοί από αυτούς τους στρατηγούς και ναυάρχους θα βρίσκονται στην ίδια αίθουσα. «Είναι πιθανώς κοινότοπο από ό,τι νομίζει ο κόσμος... (αλλά) η έλλειψη σαφήνειας δεν βοηθά», δήλωσε ο αξιωματούχος.