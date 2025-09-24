Ο ΠΟΥ διαψεύδει τους ισχυρισμούς Τραμπ για εγκύους και αυτισμό

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αντέδρασε στους αμφισβητούμενους ισχυρισμούς της κυβέρνησης Τραμπ ότι η χρήση ακεταμινοφαίνης (πιο γνωστής ως παρακεταμόλη) κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αυξάνει τον κίνδυνο αυτισμού, υπογραμμίζοντας περαιτέρω ότι δεν υπάρχει επιστημονική συναίνεση που να υποστηρίζει μια τέτοια σύνδεση.

Η απάντηση του ΠΟΥ έρχεται σε συνέχεια κλιμακούμενων αντιδράσεων από την επιστημονική κοινότητα η οποία ήδη έχει απαντήσει στους ισχυρισμούς του υπουργού Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ και του ίδιου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Εκτεταμένες έρευνες, συμπεριλαμβανομένων μελετών μεγάλης κλίμακας κατά την τελευταία δεκαετία, δεν έχουν βρει καμία συνεπή συσχέτιση», ανέφερε ο οργανισμός σε δήλωση την Τετάρτη.

Το ζήτημα του αυτισμού και άλλων νευροαναπτυξιακών διαταραχών αναμένεται να αποτελέσει κεντρικό θέμα της συνάντησης υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ για την ψυχική υγεία και τις μη μεταδοτικές ασθένειες, που έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη.

«Ο ΠΟΥ συνιστά σε όλες τις γυναίκες να συνεχίσουν να ακολουθούν τις συμβουλές των γιατρών ή των υγειονομικών λειτουργών τους, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν στην αξιολόγηση των ατομικών περιστάσεων και να συστήσουν τα απαραίτητα φάρμακα».

Ο ΠΟΥ τόνισε ότι όλα τα φάρμακα πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ειδικά στα αρχικά στάδια, αλλά επεσήμανε ότι προηγούμενες μελέτες που έθεσαν σε συναγερμό σχετικά με την ακεταμινοφαίνη ήταν ελαττωματικές και έκτοτε έχουν απαξιωθεί.

Ο οργανισμός επιβεβαίωσε επίσης τη στάση του σχετικά με τα εμβόλια και δήλωσε ότι «μεγάλες, υψηλής ποιότητας μελέτες από πολλές χώρες έχουν καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα» – ότι τα εμβόλια δεν προκαλούν αυτισμό. Τόνισε ότι κατά τις τελευταίες πέντε δεκαετίες, οι παγκόσμιες προσπάθειες εμβολιασμού υπό την καθοδήγηση του οργανισμού έχουν αποτρέψει τουλάχιστον 154 εκατομμύρια θανάτους.

Το πρόγραμμα εμβολιασμού «παραμένει απαραίτητο για την υγεία και την ευημερία κάθε παιδιού και κάθε κοινότητας», ανέφερε.

Η ανησυχία είχε κλιμακωθεί νωρίτερα την εβδομάδα, όταν ο Τραμπ, μαζί με ανώτερους αξιωματούχους του τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένου του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, εξέδωσε προειδοποίηση σχετικά με την ακεταμινοφαίνη, το δραστικό συστατικό του Tylenol, ισχυριζόμενος ότι συμβάλλει στην αύξηση των ποσοστών αυτισμού. Η ανακοίνωση περιελάμβανε επίσης σχέδια για μια νέα μελέτη που θα εξετάζει πιθανές συνδέσεις μεταξύ των παιδικών ασθενειών.

«Η λήψη Tylenol δεν είναι καλή... όλες οι έγκυες γυναίκες πρέπει να συμβουλευτούν τον γιατρό τους σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης αυτού του φαρμάκου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης», δήλωσε ο Τραμπ τη Δευτέρα.

Ο αυτισμός επηρεάζει περίπου 62 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως, ή περίπου ένα στα 127 άτομα. Η ακριβής προέλευσή του παραμένει ασαφής, με τους ερευνητές να επισημαίνουν ένα συνδυασμό γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Άλλοι ιατρικοί εμπειρογνώμονες έχουν έκτοτε εκφράσει ανησυχίες για τις αβάσιμες ισχυρισμούς της κυβέρνησης Τραμπ.