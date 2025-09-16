Απορρίφθηκαν οι κατηγορίες περί τρομοκρατίας κατά του Λουίτζι Μαντζιόνε

Ο δικαστής της Νέας Υόρκης απέρριψε τις εισαγγελικές κατηγορίες για τρομοκρατικό έγκλημα, αναφορικά με τη δολοφονία του CEO της κολοσσιαίας ασφαλιστικής εταιρείας UnitedHealth Group.

Δικαστής της Νέας Υόρκης απέρριψε τις εισαγγελικές κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν τρομοκρατικά εγκλήματα, κατά του Λουίτζι Μαντζιόνε.

Ο Guardian κάνει λόγο για μια σημαντική νομική νίκη υπέρ του Μαντζιόνε.

Παρόλα αυτά, ο Μαντζιόνε εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια επιπλέον κατηγορία για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού, καθώς και μια ομοσπονδιακή κατηγορία για ανθρωποκτονία, για τη δολοφονία του CEO της United HealthCare, Μπράιαν Τόμσον, τον περασμένο Δεκέμβριο.

Ο δικαστής που επιβλέπει την ποινική υπόθεση του Μαντζιόνε σε πολιτειακό επίπεδο, Γκρέκορι Κάρο, παρουσίασε την απόφασή του γραπτώς κατά τη διάρκεια μιας σύντομης διαδικασίας 15 λεπτών στο δικαστήριο του Μανχάταν την Τρίτη.

«Οι Κατηγορίες 1 και 2, που κατηγορούν τον κατηγορούμενο για Ανθρωποκτονία Πρώτου Βαθμού (στο πλαίσιο πράξης τρομοκρατίας) και Ανθρωποκτονία Δευτέρου Βαθμού ως Έγκλημα Τρομοκρατίας, απορρίπτονται ως νομικά ανεπαρκείς», έγραψε ο Κάρο.

«Η Εισαγγελία παρουσίασε νομικά επαρκή στοιχεία για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της Ανθρωποκτονίας Δευτέρου Βαθμού (εκ προθέσεως).»

Ο Μαντζιόνε αντιμετωπίζει επίσης ομοσπονδιακές κατηγορίες για τη φερόμενη δολοφονία του Τόμσον έξω από ένα κεντρικό ξενοδοχείο του Μανχάταν, καθώς και για παράνομη οπλοκατοχή.

Υπενθυμίζεται πως η Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, χαρακτήρισε τη δολοφονία του Τόμσον ως «προμελετημένη, ψυχρή δολοφονία που συγκλόνισε την Αμερική». Η Μπόντι ανέφερε ότι η απόφασή της ευθυγραμμίζεται με «την ατζέντα του Τραμπ για την καταπολέμηση της βίας και την ασφάλεια της Αμερικής».

Η δολοφονία προκάλεσε έντονη δημόσια συζήτηση γύρω από το αμερικανικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης που ξεπέρασε τις κομματικές γραμμές — με κάποιους να επαινούν τον Μαντζιόνε και να καταγγέλλουν τις εταιρείες υγείας, ενώ πολλοί άλλοι εξοργίστηκαν που μια δολοφονία χρησιμοποιήθηκε για την προώθηση πολιτικών απόψεων.

Την Τρίτη, έξω από την αίθουσα 100 Center Street, όπως και στις προηγούμενες εμφανίσεις του, υποστηρικτές του Μαντζιόνε συγκεντρώθηκαν για να τον δουν, σχηματίζοντας ουρές για να εξασφαλίσουν θέση στο ακροατήριο και χρησιμοποιώντας κίτρινες κάρτες εισόδου.

Μια γυναίκα φορούσε μαύρο μπλουζάκι με το σύνθημα «FREE LUIGI», ενώ άλλη φορούσε λευκό μπλουζάκι που έγραφε «LUIGI’S PIZZA».