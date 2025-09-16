Αθήνα, 26°C
Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου, 2025
The New York Times
(AP Photo/Mark Lennihan, File)

Οι New York Times απαντούν στην αγωγή Τραμπ: Δεν φοβόμαστε

ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ
efsyn.gr
Η εφημερίδα έδωσε τη δική της απάντηση στην αγωγή που κατέθεσε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Τάμπα.

Απάντηση από τους New York Times στην αγωγή ύψους 15 δισ. δολαρίων που υπέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ εναντίον της εφημερίδας, κατηγορώντας την για δυσφήμιση ενώ ισχυρίζεται ότι είναι ένα άτυπο όργανο του Δημοκρατικού Κόμματος. 

«Αυτή η αγωγή δεν έχει καμία βάση. Δεν έχει καμία νόμιμη νομική αξίωση και αποτελεί μια προσπάθεια να καταπνίξει και να αποθαρρύνει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Η New York Times δεν θα εκφοβιστεί από τακτικές εκφοβισμού. Θα συνεχίσουμε να αναζητούμε τα γεγονότα χωρίς φόβο ή εύνοια», απάντησε η εφημερίδα. 

Σύμφωνα με το CNN, ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι η αγωγή έχει ως στόχο την «αποκατάσταση της αξιοπιστίας στη δημοσιογραφία». 

Η αγωγή υποβάλλεται μια εβδομάδα μετά την απειλή του μεγιστάνα των ακινήτων πως θα προχωρούσε σε νομικά μέσα εναντίον κατά της εφημερίδας για την κάλυψη της όσον αφορά σημείωμα με άφθονα σεξουαλικά υπονοούμενα που φέρεται να είχε στείλει στον προαγωγό ανήλικων κοριτσιών και χρηματομεσίτη Τζέφρι Έπστιν. 

Η εφημερίδα Times έχει απορρίψει πολλές φορές στο παρελθόν τις νομικές απειλές του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης και της περασμένης εβδομάδας. Η εφημερίδα δεν απάντησε αμέσως στην αγωγή που κατέθεσε ο Τραμπ τα μεσάνυχτα, η οποία επρόκειτο να κατατεθεί σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Τάμπα.

