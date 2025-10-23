Μία υπερσυντηρητική στο τιμόνι της Ιαπωνίας

Η ανάληψη της πρωθυπουργίας από την Τακαΐτσι ήταν σχεδόν προδιαγεγραμμένη μετά τη νίκη της στις εσωκομματικές εκλογές της 4ης Οκτωβρίου στο κυβερνών Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LDP), όταν αυτό υποχρεώθηκε να αναζητήσει αντικαταστάτη του προέδρου του και πρωθυπουργού Σιγκέρου Ισίμπα, ο οποίος παραιτήθηκε μετά τις σημαντικές εκλογικές απώλειες που σημείωσε.

Ο διορισμός της σηματοδοτεί μια ακόμη πιο δεξιόστροφη μετατόπιση της Ιαπωνίας, που πλέον έχει στο τιμόνι της μία από τις πιο ζηλώτριες εκπροσώπους του ακροδεξιού εθνικιστικού κινήματος Nippon Kaigi, το οποίο ασκεί ασφυκτικό lobbying και τεράστια επιρροή στην ιαπωνική πολιτική. Η νέα πρωθυπουργός δεν προασπίζεται απλώς τις ακραίες του θέσεις, αλλά ίσως επιχειρήσει να τις κάνει και πράξη ως ένα γνήσιο «γεράκι» σε θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής.

Υπατη εκπρόσωπος του ιστορικού ρεβιζιονισμού, η Τακαΐτσι φαντάζει νοσταλγός της Αυτοκρατορίας του Ανατέλλοντος Ηλίου. Τάσσεται υπέρ της κατάργησης της πασιφιστικής ρήτρας (άρθρο 9) του ιαπωνικού Συντάγματος, η οποία αποκηρύσσει τον πόλεμο και την απειλή ή τη χρήση βίας ως μέσο επίλυσης διεθνών διαφορών, και υπέρ της αύξησης των στρατιωτικών δαπανών και της πολεμικής ικανότητας της Ιαπωνίας.

Δεν αναγνωρίζει τα εγκλήματα και τις θηριωδίες της Ιαπωνίας στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Αρνείται τον συστηματικό εξαναγκασμό Ασιατών εργατών και γυναικών, και ιδίως κάπου 200.000 Κορεατισσών που χρησιμοποιήθηκαν ως σεξουαλικές σκλάβες από τον ιαπωνικό στρατό, συμμετέχοντας μάλιστα στην καμπάνια για την απαλοιφή από σχολικά εγχειρίδια κάθε σχετικής αναφοράς. Επισκέπτεται συχνά -ακολουθώντας το παράδειγμα και την ιδεολογική ρότα του «μέντορά» της εκλιπόντα πρωθυπουργού Σίνζο Αμπε- το ναό Γιασουκούνι που η ακροδεξιά έχει μετατρέψει σε μνημείο του «ένδοξου μιλιταριστικού παρελθόντος» της χώρας και σε τόπο προσκυνήματος καταδικασμένων εγκληματιών του πολέμου. Απορρίπτει κάθε αλλαγή status quo στην Ταϊβάν, με πολιτικούς της οποίας έχει στενές σχέσεις, προς μεγάλη δυσαρέσκεια της Κίνας.

Η Τακαΐτσι θέλει την αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής, βάλλοντας όχι μόνο κατά μεταναστών αλλά και κατά τουριστών, σε μια χώρα όπου ο τουρισμός αποτελεί σημαντική βιομηχανία και η μετανάστευση μοχλό ανάπτυξης λόγω της οξυμένης δημογραφικής κρίσης. Η ξενοφοβία χαρακτηρίζει πολλές από τις προτάσεις της: από τον περιορισμό τής αγοράς ιδιοκτησιών από μη Ιάπωνες έως έναν ειδικό νόμο «αντικατασκοπείας», υπονοώντας πως οι Κινέζοι που διαμένουν στη χώρα μπορεί να είναι ξένοι πράκτορες.

Επιπλέον, τώρα θα μπορεί να επιβάλλει την ατζέντα της πιο άνετα, αφού μετά από την εκλογή της στην ηγεσία του LDP αποχώρησε από την κυβερνητική συμμαχία το μετριοπαθές κόμμα Komeito, λόγω ακριβώς του «ακομπλεξάριστου μιλιταρισμού» της. Πλέον, πολιτικό της δεκανίκι είναι ένας ακόμη πιο δεξιός από τον δικό της σχηματισμός, το Ishin no Ka, το Κόμμα της Καινοτομίας (και των επιχειρηματικών συμφερόντων), χάρη στις ψήφους του οποίου εγκρίθηκε η πρωθυπουργία της στα δύο σώματα του Κοινοβουλίου.

Μία ακόμη «σιδηρά κυρία»

Η 64χρονη Τακαΐτσι γεννήθηκε στο Νάρα της κεντρικής Ιαπωνίας, από μια οικογένεια που τίποτα δεν είχε από την τυπική αριστοκρατία του LDP, και σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο του Κόμπε. Μετά από σύντομη μαθητεία στις ΗΠΑ, επέστρεψε ως ειδήμων σε θέματα διεθνούς πολιτικής κι έγινε παρουσιάστρια σε τηλεοπτικές εκπομπές: ένα εφαλτήριο για να περάσει στην πολιτική.

Θερμή θαυμάστρια της Μάργκαρετ Θάτσερ, εκλέχτηκε ανεξάρτητη βουλεύτρια το 1993 και τρία χρόνια αργότερα εντάχθηκε στο LDP όπου σύντομα έγινε η προστατευόμενη του Σίνζο Αμπε και διορίστηκε σε διάφορα αξιώματα και υπουργεία, ανάμεσά τους και του Νεολαιίστικων Υποθέσεων και Ισότητας Φύλου. Αν και σε αυτόν τον τομέα δεν έχει και πολλά θετικά να δείξει.

Η αναρρίχησή της στην ηγεσία ενός ανδροκρατούμενου κόμματος έγινε δυνατή γιατί εμφανίστηκε ως πιο σκληροπυρηνική και συντηρητικότερη και από τους πιο συντηρητικούς συντρόφους της. Αλλωστε, η άφιξη μιας ακόμη «σιδηράς κυρίας» στην εξουσία δεν έχει και πολλά να πει για μια χώρα όπου οι γυναίκες εκπροσωπούν λιγότερο από το 15% των μελών του Κοινοβουλίου, μόνο δύο από τους 47 κυβερνήτες είναι γυναίκες, ενώ κατέχει την 118η θέση (ανάμεσα σε 148 χώρες) στον Δείκτη Χάσματος Φύλου 2025 του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

Το «εναλλακτικό» παρελθόν της ως ντράμερ σε συγκρότημα χέβι μέταλ στα φοιτητικά της χρόνια και μοτοσικλετίστρια δεν μπορεί να κρύψει το οπισθοδρομικό παρόν της και στα ζητήματα ισότητας. Τάσσεται υπέρ της αποκλειστικά αντρικής διαδοχής του θρόνου, απορρίπτει την τροποποίηση νόμου που υποχρεώνει τους συζύγους να έχουν ίδιο επίθετο, αποστρέφεται τον γάμο των ομόφυλων, προασπίζεται τους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων, προτρέπει τις γυναίκες να κάνουν και να ανατρέφουν περισσότερα παιδιά. Και αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων της αθέτησε την υπόσχεσή της για κυβέρνηση έμφυλης ισότητας, διορίζοντας μόλις δύο γυναίκες υπουργούς.

Ο αμερικανικός παράγοντας

Η Τακαΐτσι δηλώνει πως θέλει σταθερές σχέσεις με το Πεκίνο και ενίσχυση των δεσμών με τη Σεούλ. Αλλά είναι οι σχέσεις με τις ΗΠΑ εκείνες που προτάσσει, και φρόντισε από την πρώτη ημέρα της πρωθυπουργίας της να το αποδείξει.

Απαντώντας στον Τραμπ που χαιρέτισε τη νίκη της χαρακτηρίζοντάς την «ένα εξαιρετικά σεβαστό άτομο, με μεγάλη σοφία και δύναμη», η Τακαΐτσι επανέλαβε πως «η συμμαχία με τις ΗΠΑ είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της εξωτερικής και της πολιτικής ασφάλειας της Ιαπωνίας» και μίλησε για ισχυροποίηση των δεσμών των δύο χωρών για την προώθηση ενός «ελεύθερου και ανοιχτού Ινδο-Ειρηνικού».

Η πρώτη δοκιμασία των διπλωματικών ικανοτήτων τής νέας πρωθυπουργού θα γίνει κατά την τριήμερη επίσκεψη του Τραμπ στην Ιαπωνία την επόμενη εβδομάδα, όταν και θα συζητηθούν θέματα εμπορίου και ασφάλειας. Οποια κι αν είναι η έκβαση αυτής της επίσκεψης, η πρωθυπουργία της δεν θα είναι περίπατος. Με τη συμμαχία της με το Inshin, η Τακαΐτσι υπολείπεται κατά δύο έδρες για την απόλυτη πλειοψηφία, κι έτσι είναι αναγκασμένη να διαπραγματεύεται πολλές από τις πολιτικές της με άλλα κόμματα ή πολιτικούς, έλεγε στην Guardian o καθηγητής του Πανεπιστημίου Ριτσουμέικαν Μασάτο Καμικούμπο, κάνοντας λόγο για μια «αξιολύπητη κατάσταση».