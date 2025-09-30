Ινδονησία: Μάχη με τον χρόνο για εγκλωβισμένους μέσα στα συντρίμμια ισλαμικού σχολείου

Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός σε νεκρούς και τραυματίες, με τις αρχές να προειδοποιούν για πολλά θύματα.

Μεγαλώνει η αγωνία στην Ινδονησία, καθώς είναι σε εξέλιξη δραματικές προσπάθειες διάσωσης, μετά την κατάρρευση κτηρίου στο ισλαμικό σχολείο Αλ-Χοζίνι του Σινουάριο της Ανατολικής Ιάβας τις πρωινές ώρες της Τρίτης.

Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των τοπικών αρχών, τον οποίο επικαλείται το BBC, οι νεκροί αυξήθηκαν σε τρεις ενώ οι τραυματίες αυξήθηκαν σε 99. Νωρίτερα, οι αρχές της περιοχής είχαν ανακοινώσει έναν νεκρό και 68 τραυματίες, ενώ η προσπάθεια των διασωστών να εντοπίσουν αγνοούμενα παιδιά στα συντρίμμια του σχολείου που κατέρρευσε. Ακόμα, 102 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τους διασώστες, σύμφωνα με μία ανακοίνωση των υπηρεσιών αντιμετώπισης καταστροφών.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι ο τραγικός απολογισμός ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω, όσο περνά η ώρα και κλιμακώνονται οι έρευνες. Η ανησυχία των αρχών προκύπτει από το γεγονός ότι στα συντρίμμια του συγκεκριμένου σχολείου εξακολουθούν να υπάρχουν 38 άνθρωποι που πιστεύεται ότι είναι αγνοούμενοι, κυρίως ανήλικα αγόρια, τα οποία φαίνεται να εγκλωβίστηκαν την ώρα της προσευχής. Τα κορίτσια που φοιτούν στο συγκεκριμένο σχολείο σώθηκαν καθώς προσεύχονταν σε άλλο σημείο του σχολείου και έτσι πρόλαβαν να διαφύγουν.

Δεκάδες διασώστες έψαχναν όλη τη νύχτα για επιζώντες, αλλά η επιχείρηση ανεστάλη προσωρινά την Τρίτη, με τις αρχές να προειδοποιούν για περαιτέρω κατάρρευση του κτηρίου.

Το κτίριο που κατέρρευσε έχει πάρει τη μορφή «πανκέικ με στρώσεις από τσιμεντένιες πλάκες που αφήνουν μόνο στενά κενά, ασταθείς συνθήκες και την πιθανότητα να υπάρχουν ακόμα επιζώντες παγιδευμένοι», δήλωσε ο Μοχάμαντ Σιαφέι, επικεφαλής της ινδονησιακής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης Basarnas.

Η υπηρεσία του προετοιμάζεται για μια «εξειδικευμένη επιχείρηση» και έχει αναπτύξει μονάδες από όλη την περιοχή που θα είναι εξοπλισμένες με «ειδικά εργαλεία διάσωσης», πρόσθεσε.

Ο κ. Σιαφέι εξέθεσε επίσης το δίλημμα σχετικά με τη χρήση βαρέων μηχανημάτων, όπως γερανοί και εκσκαφείς. Ενώ βοηθούν στην ανύψωση των τσιμεντένιων πλακών και στην απελευθέρωση της πρόσβασης, «η μετακίνηση των πλακών μπορεί επίσης να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή των επιζώντων που εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια», είπε.

Μητέρα ενός αγνοούμενου γιου είπε στα μέσα ενημέρωσης της περιοχής ότι περιμένει νέα για τον γιο της από το βράδυ της Δευτέρας.

«Τελευταία φορά του μίλησα την ημέρα πριν το συμβάν και δεν μου φάνηκε τίποτα ασυνήθιστο κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας», είπε η 47χρονη. Ένα άλλο από τα παιδιά της, που επίσης επλήγη από την κατάρρευση, νοσηλεύεται.

Οι μαθητές που επέζησαν του συμβάντος έχουν περιγράψει τις συγκλονιστικές τους αποδράσεις στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο μαθητής της έβδομης τάξης Μοχάμαντ Ριχαλούλ Τσόϊμ είπε ότι εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί για να προσευχηθούν όταν άκουσαν τον ήχο των πέφτοντων βράχων.

«Ο ήχος γινόταν όλο και πιο δυνατός», είπε ο 13χρονος στο detikJatim, προσθέτοντας ότι έτρεξε αμέσως έξω. Χτυπήθηκε από τα συντρίμμια της στέγης που έπεσαν, αλλά κατάφερε να βγει από τα ερείπια.

Ο επιστάτης του σχολείου, KH Αμπτνούς Σαλάμ Μουχίμπ, ζήτησε συγγνώμη από τις οικογένειες των μαθητών τη Δευτέρα, αποδίδοντας το περιστατικό στη «θέληση του Θεού». «Ελπίζουμε ότι ο Θεός θα το αντικαταστήσει με κάτι καλύτερο», είπε. Από τη πλευρά του, ο κυβερνήτης της πόλης Σιντοάριο ισχυρίζεται ότι η διεύθυνση του σχολείου δεν είχε λάβει άδεια για την επέκταση του κτιρίου.

Το Αλ-Χοζίνι είναι ένα παραδοσιακό ισλαμικό οικοτροφείο στην Ινδονησία, γνωστό ως pesantren. Παραδοσιακά, τα pesantren εστιάζουν στις ισλαμικές σπουδές, όπως η απομνημόνευση του Κορανίου, η εκμάθηση της αραβικής γλώσσας και του ισλαμικού δικαίου, αλλά πολλά από αυτά προσφέρουν πλέον και γενική εκπαίδευση.

Σύμφωνα με το BBC, σε αντίθεση με τα γενικά σχολεία, τα pesantren υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπουργείου Θρησκευτικών Υποθέσεων της Ινδονησίας και όχι του Υπουργείου Παιδείας. Ωστόσο, η εποπτεία είναι συχνά περιορισμένη. Πολλά pesantren λειτουργούν ανεπίσημα, χωρίς αυστηρούς κανονισμούς ή συνεπή παρακολούθηση.

Ο κατασκευαστικός τομέας της Ινδονησίας έχει κακό ιστορικό ασφάλειας, με την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας να τον κατατάσσει μεταξύ των χειρότερων παγκοσμίως.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν όταν ένα κτίριο όπου είχαν συγκεντρωθεί άνθρωποι για μια προσευχή κατέρρευσε ξαφνικά στη Δυτική Ιάβα.