Τυφώνας Ραγκάσα: Αυξάνονται οι νεκροί - 2 εκατ. άνθρωποι εκκένωσαν σπίτια τους στην Κίνα

Ο υπερτυφώνας συνεχίζει την πορεία του και πλέον απειλεί τη νότια Κίνα μετά το πέρασμά του από το Χονγκ Κονγκ, όπου άνεμοι με ταχύτητα έως 200 χλμ./ώρα προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές.

Σε 14 έχουν ανέλθει οι άνθρωποι που επιβεβαιωμένα έχασαν τη ζωή τους στο τουριστικό κέντρο της Ταϊβάν, στην επαρχία Χουαλιέν, μετά την υπερχείλιση λίμνης-φράγματος στα βουνά. 129 πολίτες αγνοούνται. Η καταστροφή έπληξε την πόλη Γκουανγκφού, παρασύροντας σπίτια, γέφυρες και ολόκληρες γειτονιές. Η λίμνη-φράγμα, που σχηματίστηκε από κατολισθήσεις λόγω προηγούμενων βροχοπτώσεων, υπερχείλισε το απόγευμα της Τρίτης, στέλνοντας ένα τείχος νερού στην πόλη. Το νερό χτύπησε σαν «τσουνάμι», δήλωσε ο ταχυδρόμος Χσιέχ Τσιεν-τουνγκ, ο οποίος σώθηκε ανεβαίνοντας στον δεύτερο όροφο του ταχυδρομείου.

Παράλληλα το Χονγκ Κονγκ και τμήματα της νότιας Κίνας ήταν σε κατάσταση συναγερμού. Σχεδόν 1,9 εκατομμύρια άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε όλη την επαρχία Γκουανγκντόνγκ, τη νότια κινεζική οικονομική δύναμη. Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία προέβλεψε ότι ο σούπερ τυφώνας θα φτάσει στην ξηρά μεταξύ των πόλεων Yangjiang και Zhanjiang το βράδυ. Σχολεία, εργοστάσια και υπηρεσίες διέλευσης ανεστάλησαν σε περίπου δώδεκα πόλεις. Αλλού, η έκρηξη μιας λίμνης φραγμού στην Ταϊβάν σκότωσε τουλάχιστον 14 ανθρώπους και άφησε 124 ανθρώπους αγνοούμενους, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι, μετά τον υπερτυφώνα Ραγκάσα που έπληξε το νησί με καταρρακτώδεις βροχές και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε περιοχές της ανατολικής Ασίας.

AP Photo

Τραγικοί θάνατοι μέσα στα καταρρακτώδη νερά

Όλοι οι νεκροί και οι αγνοούμενοι της Ταιβάν βρίσκονταν στο Γκουανγκφού, όπου τα νερά παρέσυραν και μια μεγάλη οδική γέφυρα. Ο αρχηγός του χωριού Ντάμα, Γουάνγκ Τσε-αν, περιέγραψε: «Επικρατεί χάος τώρα. Το πιο σημαντικό καθήκον είναι να μεταφερθούν οι άνθρωποι σε ασφαλή καταφύγια».Ο στρατός έστειλε 340 στρατιώτες για βοήθεια, μοιράζοντας νερό και τρόφιμα. Ωστόσο, οι πόροι δεν επαρκούν, ειδικά για άτομα με αναπηρίες. Η δημοτική σύμβουλος Λάμεν Πανάι τόνισε ότι οι οδηγίες εκκένωσης δεν ήταν υποχρεωτικές: «Η κάθετη εκκένωση δεν μπορούσε να λύσει την κατάσταση».

Περίπου 5.200 κάτοικοι (60% του πληθυσμού του Γκουανγκφού) αναζήτησαν καταφύγιο σε υψηλότερους ορόφους, ενώ οι υπόλοιποι κατέφυγαν σε συγγενείς. Η κυβέρνηση εκτίμησε ότι η λίμνη περιείχε 91 εκατ. τόνους νερού· από αυτούς, οι 60 εκατ. τόνους πλημμύρισαν την περιοχή. Στην ανατολική Ταϊβάν έπεσαν έως 70 εκατοστά βροχής, αν και η δυτική ακτή, όπου βρίσκεται η κρίσιμη βιομηχανία ημιαγωγών, έμεινε ανεπηρέαστη. Σύμφωνα με μαρτυρίες, τρία άτομα παρασύρθηκαν από κύματα όταν πλησίασαν επικίνδυνα σε προκυμαία για να παρακολουθήσουν την καταιγίδα.

