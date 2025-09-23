Πλημμύρες στη Ταϊβάν λόγω του τυφώνα «Ραγκάσα» - Δύο νεκροί και 30 αγνοούμενοι

Η πυροσβεστική υπηρεσία της Ταϊβάν ανακοίνωσε ότι 30 άνθρωποι αγνοούνται και δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην ανατολική κομητεία Χουαλιέν, όταν ορεινή τεχνητή λίμνη υπερχείλισε λόγω σαρωτικού τυφώνα.

Η Ταϊβάν πλήττεται από χθες Δευτέρα από τον υπερτυφώνα Ραγκάσα, ο οποίος κατευθύνεται τώρα προς τις νότιες κινεζικές ακτές.

Η λίμνη, που σχηματίστηκε από κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από προηγούμενες έντονες βροχοπτώσεις στην αραιοκατοικημένη ανατολική Ταϊβάν, υπερχείλισε σήμερα το απόγευμα (τοπική ώρα) στέλνοντας ένα τείχος νερού στην πόλη Γκουανγκφού.

Heavy rain from Super Typhoon Ragasa burst a lake on the east coast of Taiwan, with the deluge breaking a bridge and causing flooding in surrounding villages pic.twitter.com/uOpJFPETi8 — Reuters (@Reuters) September 23, 2025

Διασώστες από όλη την Ταϊβάν κατευθύνονται προς την Γκουανγκφού. Η Ταϊβάν κατέγραψε σχεδόν 60 εκατοστά βροχόπτωσης στο ανατολικό τμήμα του νησιού λόγω του τυφώνα.

Υπενθυμίζεται ότι ο τυφώνας προκάλεσε ισχυρές βροχοπτώσεις στις ανατολικές ακτές της Ταϊβάν. Δασικές περιοχές και φυσικά μονοπάτια στη νότια και ανατολική Ταϊβάν ήταν κλειστές από το πρωί της Δευτέρας, ενώ έχουν ανασταλεί και ορισμένα δρομολόγια φεριμπότ. Ένας υπερτυφώνας αντιστοιχεί σε κυκλώνα Κατηγορίας 5, την πιο ισχυρή κατηγορία σε τέτοια φαινόμενα.