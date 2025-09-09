Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός του Νεπάλ μετά τις αιματηρές διαδηλώσεις

Τρεις υπουργοί και ο πρωθυπουργός παραιτήθηκαν μετά τη βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στη χώρα • «Περίπου 20 άνθρωποι έχουν δολοφονηθεί από το κράτος ... η κυβέρνηση να αναλάβει την ευθύνη», καταγγέλλουν οι διαδηλωτές.

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ Κ.Π. Σάρμα Όλι ανακοίνωσε την παραίτησή του σήμερα, μία μέρα μετά τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις κατά του μπλοκαρίσματος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της διαφθοράς που καταστάληκαν βίαια από την αστυνομία και προκάλεσαν τον θάνατο 19 ανθρώπων στη χώρα.

«Υπέβαλα την παραίτησή μου σήμερα από τα καθήκοντά μου ως πρωθυπουργού (...) προκειμένου να μπορέσουν να ληφθούν μέτρα για μια πολιτική λύση και επίλυση των προβλημάτων», δήλωσε ο 73χρονος Όλι, σε επιστολή που απηύθυνε προς τον πρόεδρο και μεταδόθηκε από τον Τύπο.

Χθες Δευτέρα το βράδυ, έπειτα από μία ημέρα βίαιων διαδηλώσεων, ο επικεφαλής της κυβέρνησης διέταξε την επαναφορά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και την έναρξη «ανεξάρτητης» έρευνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες η αστυνομία άνοιξε πυρ κατά του πλήθους.

Όμως η οργή του πληθυσμού δεν έχει κατευναστεί.

Παρά την απαγόρευση κυκλοφορίας που επιβλήθηκε στο κέντρο της πρωτεύουσας Κατμαντού το πρωί, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σήμερα σε πολλά σημεία για να καταγγείλουν την καταστολή της προηγούμενης ημέρας.

«Άνθρωποι δολοφονήθηκαν από το κράτος»

Μετά την παραίτηση του Όλι, εκατοντάδες διαδηλωτές -κυρίως νεαρά άτομα- συγκεντρώθηκαν έξω από το κοινοβούλιο, φωνάζοντας συνθήματα κατά της διαφθοράς και της έλλειψης λογοδοσίας.

Όπως μεταδίδει το Al Jazeera, πολλοί έχουν ξεχυθεί στους δρόμους της πρωτεύουσας, ενώ έκαναν έφοδο σε πολλά σπίτια υπουργών και στελεχών της κυβέρνησης, με μερικά από αυτά να έχουν πάρει φωτιά.

«Περίπου 20 άνθρωποι έχουν δολοφονηθεί από το κράτος», κατήγγειλε ο 23χρονος φοιτητής Γιουτζάν Ρατζμπαντάρι ο οποίος συμμετείχε στη χθεσινή διαδήλωση. «Η κυβέρνηση θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για όλες αυτές τις ζωές που χάθηκαν», πρόσθεσε.

Ένας ακόμα φοιτητής, ανέφερε πως διαμαρτυρόταν τη Δευτέρα, όταν πυροβολήθηκε από μια σφαίρα στο πόδι.

«Είμασταν εκεί για μια ειρηνική διαμαρτυρία. Αρχικά μας έριχναν δακρυγόνα κι εμείς πιέζαμε. Ξαφνικά μας πυροβόλησαν», είπε ο 22χρονος Παμπίτ Ταντουκάρ στο Al Jazeera.

«Η κυβέρνηση δεν έπρεπε να είχε πυροβολήσει φοιτητές», πρόσθεσε.

Εκφράζοντας «βαθύτατη λύπη» για το «τραγικό συμβάν» όπως το χαρακτήρισε, ο Όλι ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα τη διεξαγωγή συνομιλιών με τα κόμματα προκειμένου να επιτευχθεί ένα τέλος στη βία.

Τρεις υπουργοί του έχουν ήδη παραιτηθεί, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εσωτερικών, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.