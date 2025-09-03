«Ειρήνη ή πόλεμος» το μήνυμα Σι στη Δύση - Με Πούτιν, Κιμ στη στρατιωτική παρέλαση

Εν μέσω περιόδου μεγάλων γεωπολιτικών εντάσεων προειδοποίησε πως «η ανθρωπότητα έχει για ακόμη μια φορά μπροστά της την επιλογή μεταξύ της ειρήνης ή του πολέμου» • Καμία ρητή αναφορά στις ΗΠΑ • Τι σηματοδοτεί η συνάντηση των τριών ηγετών.

Σε όλο τον κόσμο προβλήθηκαν πλάνα από το Πεκίνο και την εντυπωσιακή στρατιωτική παρέλαση, με τον Σι Τζινπίνγκ να έχει στο πλευρό του τόσο τον Βλαντίμιρ Πούτιν, όσο και τους Κιμ Γιονγκ Ουν και Ναρέντρα Μόντι - εικόνα που ερμηνεύτηκε ως «επίδειξη ενότητας» και «αντιπαράθεσης» προς τη Δύση και τις ΗΠΑ.

AP Photo/Mahesh Kumar

Τα ενσταντανέ προκάλεσαν και την αντίδραση του Τραμπ, ο οποίος σε μία συναισθηματικά «φορτισμένη» ανάρτηση στο Truth Social έγραψε ότι ο Σι «συνωμοτεί με τον πρόεδρο της Ρωσίας και τον Κίμ εναντίον των ΗΠΑ».

Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Αυτό που φαίνεται να ενοχλεί κυρίως τον Αμερικανό πρόεδρο ωστόσο είναι το μέτωπο που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των ηγετών, γιατί -και- μέσα από τις νέες δηλώσεις του Κινέζου προέδρου, τα σχέδια των ΗΠΑ για αποκοπή της Μόσχας από το Πεκίνο δείχνουν να καταρρέουν.

Το μήνυμα Σι

Ο πρόεδρος της Κίνας εκφώνησε έναν καθοριστικό λόγο, δηλώνοντας ότι η ανθρωπότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με το δίλημμα «ειρήνη ή πόλεμος», υπογραμμίζοντας τη δύναμη της χώρας του απέναντι σε εξωτερικές πιέσεις.

Παράλληλα, επανέλαβε την έκκλησή του για την οικοδόμηση ενός «παγκοσμίου επιπέδου» στρατού, στο πλαίσιο της εκστρατείας εκσυγχρονισμού των Κινεζικών Λαϊκών Αμυντικών Δυνάμεων (PLA), με στόχο την ικανότητα «μάχης και νίκης σε πολέμους».

Δεν έκανε καμιά ρητή αναφορά στις ΗΠΑ ή στα ζητήματα για τα οποία βρίσκονται σε διενέξεις οι δυο μεγάλες δυνάμεις, για παράδειγμα την τύχη της Ταϊβάν ή για τους τελωνειακούς δασμούς.

AP Photo/Mahesh Kumar

«Σήμερα, η ανθρωπότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με την επιλογή μεταξύ ειρήνης ή πολέμου, διαλόγου ή αντιπαράθεσης, win-win ή win-lose», δήλωσε ο Σι σε ένα πλήθος περισσότερων από 50.000 θεατών στην πλατεία Τιενανμέν, προσθέτοντας ότι ο κινεζικός λαός «στέκεται σταθερά στη σωστή πλευρά της ιστορίας».

Είπε ότι η Κίνα είναι ένα μεγάλο έθνος που «δεν πτοείται ποτέ από κανέναν νταή», σε μια προφανώς συγκαλυμμένη αναφορά στις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους και προειδοποίησε ότι η Κίνα είναι «ασταμάτητη», πριν ξεκινήσει η μαζική επίδειξη στρατιωτικού υλικού.

Η σημασία της στρατιωτικής παρέλασης

Αναλυτές στο Reuters ερμηνεύουν την παρέλαση αλλά και την απουσία Ευρωπαίων ηγετών ως σαφή ένδειξη της αυξανόμενης επιρροής της Κίνας και της στήριξης των συμμάχων που επιθυμούν να αναδιαμορφώσουν την Παγκόσμια Τάξη Πραγμάτων.

Ενώ, το CNN σημειώνει πως η μεγάλη γιορτή της Κίνας έρχεται σε μια τεταμένη διεθνή συγκυρία, καθώς η νέα ασιατική υπερδύναμη επιδιώκει να εκμεταλλευτεί την ασταθή εξωτερική πολιτική του Τραμπ, η οποία έχει καταστρέψει τη φήμη των ΗΠΑ ως αξιόπιστης μεγάλης δύναμης.

Η οργή του Τραμπ ήταν ειρωνική, καθώς τις τελευταίες ημέρες στην Κίνα έλαβε χώρα το είδος του θεαματικού σόου που ο ίδιος λατρεύει, προσθέτει.

Το CNN σημειώνει ότι: «Η άνοδος των πολυπληθών αναπτυσσόμενων χωρών πάντα απειλούσε την αμερικανική ηγεμονία και το παγκόσμιο σύστημα που δημιούργησε και κυριαρχούσε η Δύση. Και καθώς τα τελευταία μέλη της «Μεγαλύτερης Γενιάς» φθίνουν, ο θρίαμβος των δημοκρατιών στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο γίνεται ιστορία και όχι ζωντανή ανθρώπινη μνήμη».