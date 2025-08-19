Διπλωματική σύγκρουση Ισραήλ – Αυστραλίας για τα «μάτια» ακροδεξιού βουλευτή

Στα άκρα η αντιπαράθεση • Η Καμπέρα ακύρωσε τη βίζα βουλευτή και το Τελ Αβίβ απάντησε με ανάκληση βίζας διπλωματών στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη

Στα άκρα φτάνουν οι σχέσεις του Ισραήλ με την Αυστραλία, καθώς οι δύο χώρες έχουν επιδοθεί σε έναν διπλωματικό πόλεμο τις τελευταίες ημέρες.

Τελευταίο επεισόδιο η επίθεση του Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Άντονι Αλμπανέζι, πρωθυπουργό της Αυστραλίας. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ με το γνωστό του ύφος κατηγόρησε τον Αλμπανέζι ότι «πρόδωσε» το Ισραήλ.

«Η ιστορία θα θυμάται τον Αλμπανέζι για αυτό που είναι: ένας αδύναμος πολιτικός που πρόδωσε το Ισραήλ και εγκατέλειψε τους εβραίους της Αυστραλίας», έγραψε ο Νετανιάχου στο Χ αντιδρώντας στην απόφαση της Αυστραλίας να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος.

Είχε προηγηθεί η ακύρωση από τις αρχές της Αυστραλίας της βίζας του ακροδεξιού Ισραηλινού βουλευτή, Σίμχα Ρόθμαν.

Ο βουλευτής, μέλος του κόμματος Θρησκευτικός Σιωνισμός επικεφαλής του οποίου είναι ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ Μπεζαλέλ Σμότριτς, ήταν προγραμματισμένο να μεταβεί στο Σίδνεϊ και τη Μελβούρνη αργότερα τον Αύγουστο έπειτα από πρόσκληση τοπικής, εβραϊκής, συντηρητικής οργάνωσης.

Ο Ρόθμαν επεσήμανε ότι έχει ενημερωθεί για την ακύρωση της βίζας του λόγω εμπρηστικών δηλώσεων που έχει κάνει, με τις οποίες έχει ζητήσει το Ισραήλ να θέσει υπό πλήρη έλεγχο τη Δυτική Όχθη, έχει εκτιμήσει ότι το αίτημα για τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους θα οδηγήσει στην καταστροφή του κράτους του Ισραήλ και έχει χαρακτηρίσει τα παιδιά των Παλαιστίνιων στη Γάζα «εχθρούς».

«Όλα όσα έχω πει προσωπικά έχουν ειπωθεί επανειλημμένα από τη μεγάλη πλειονότητα των πολιτών στο Ισραήλ και από την κυβέρνηση του Ισραήλ», επεσήμανε ο Ρόθμαν μιλώντας στο Reuters.

Ο υπουργός Εσωτερικών Υποθέσεων της Αυστραλίας Τόνι Μπερκ δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι «η κυβέρνησή μας υιοθετεί σκληρή στάση έναντι όσων επιδιώκουν να έρθουν στη χώρα μας και να σπείρουν τη διχόνοια».

«Αν έρχεστε στην Αυστραλία για να διαδώσετε ένα μήνυμα μίσους και διχόνοιας, δεν σας θέλουμε εδώ», τόνισε.

Από την πλευρά του ο Ρόθμαν, που είχε προσκληθεί στην Αυστραλία από την Αυστραλιανή Εβραϊκή Ένωση (AJA), κατηγόρησε την κυβέρνηση του Αλμπανέζι για «ξεκάθαρο και κατάφωρο αντισημιτισμό» με ανάρτησή του στο Χ.

«Αυτή η αντισημιτική απόφαση δεν έχει στόχο εμένα. Έχει στόχο την εβραϊκή κοινότητα στην Αυστραλία, το κράτος και τον λαό του Ισραήλ», πρόσθεσε.

Το Ισράηλ απάντησε ανακαλώντας τη βίζα Αυστραλών διπλωματών στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ, διευκρίνισε ότι το μέτρο ελήφθη μετά την «αδικαιολόγητη άρνηση» της Αυστραλίας «να δώσει βίζα σε Ισραηλινές προσωπικότητες».

Η αντίδραση της Καμπέρας ήταν άμεση με την υπουργό Εξωτερικών, Πένι Ουόνγκ, να κάνει λόγο για «αδικαιολόγητη αντίδραση».