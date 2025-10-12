Ο πρόεδρος της Μαδαγασκάρης καταγγέλλει απόπειρα πραξικοπήματος σε εξέλιξη

O Αντρι Ρατζοελίνα κάνει λόγο για προσπάθεια του στρατού να καταλάβει την εξουσία.

Σε δίνη βυθίζεται η χώρα της Μαδαγασκάρης, η οποία τον τελευταίο καιρό κλυδωνίζεται από μεγάλες διαδηλώσεις πολιτών που ζητούν μια καλύτερη ζωή και προκάλεσαν την πτώση της κυβέρνησης.

Τώρα ο πρόεδρος της χώρας Αντρι Ρατζοελίνα καταγγέλλει ότι είναι σε εξέλιξη απόπειρα πραξικοπήματος από τον στρατό, ο οποίος επιδιώκει να καταλάβει την εξουσία.

Περισσότερα σε λίγο...