Κυριακή, 12 Οκτωβρίου, 2025
Μαδαγασκάρη
Στιγμιότυπο από τις πρόσφατες εκρηκτικές διαδηλώσεις στη χώρα. | Ap photo

Ο πρόεδρος της Μαδαγασκάρης καταγγέλλει απόπειρα πραξικοπήματος σε εξέλιξη

ΑΦΡΙΚΗ
efsyn.gr
O Αντρι Ρατζοελίνα κάνει λόγο για προσπάθεια του στρατού να καταλάβει την εξουσία.

Σε δίνη βυθίζεται η χώρα της Μαδαγασκάρης, η οποία τον τελευταίο καιρό κλυδωνίζεται από μεγάλες διαδηλώσεις πολιτών που ζητούν μια καλύτερη ζωή και προκάλεσαν την πτώση της κυβέρνησης.

Τώρα ο πρόεδρος της χώρας  Αντρι Ρατζοελίνα καταγγέλλει ότι είναι σε εξέλιξη απόπειρα πραξικοπήματος από τον στρατό, ο οποίος επιδιώκει να καταλάβει την εξουσία.

Περισσότερα σε λίγο...

TAGS
Ο πρόεδρος της Μαδαγασκάρης καταγγέλλει απόπειρα πραξικοπήματος σε εξέλιξη

