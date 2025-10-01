Η οργή της Gen Z έφτασε και στο Μαρόκο

Η εξοργισμένη νεολαία του Μαρόκου παίρνει παράδειγμα από το Νεπάλ και τη Μαγαδασκάρη και απαιτεί την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων σε εκπαίδευση και υγεία

Μετά το μεγάλο αντικυβερνητικό μέτωπο που δημιούργησαν οι νέοι σε Μπαγκλαντές (πέρυσι), Νεπάλ και Μαγαδασκάρη, ο ξεσηκωμός της Gen Z έφτασε και στο Μαρόκο με τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις να κλιμακώνονται για τέταρτη ημέρα και να λαμβάνουν μεγάλες διαστάσεις σε όλη τη χώρα.

Οι διαδηλώσεις που έγιναν τη Τρίτη ήταν οι μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις των τελευταίων ετών στο Μαρόκο, με νέους (κυρίως) να καταγγέλλουν τις «λανθασμένες προτεραιότητες» της κυβέρνησης.

Την Τρίτη, Μαροκινοί βγήκαν στους δρόμους, διαδηλώνοντας εν μέσω διαρκών συγκρούσεων με τις δυνάμεις ασφαλείας. Αστυνομικοί χτύπησαν διαδηλωτές με γκλομπ και συνέλαβαν αρκετούς. Στην Ουτζντά, τη μεγαλύτερη πόλη του ανατολικού Μαρόκου, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων MAP ανέφερε ότι ένας άνδρας που χτυπήθηκε από αστυνομικό όχημα ήταν σε σταθερή κατάσταση και λάμβανε ιατρική περίθαλψη μετά το βίαιο περιστατικό.

Το κίνημα των νέων ξεκίνησε σε πλατφόρμες κοινωνικών μέσων που είναι δημοφιλείς στους νέους, όπως το Discord και το TikTok, με στόχο την κυβέρνηση του Μαρόκου και τις κατηγορίες πως αξιωματούχοι έχουν καταχραστεί χρήματα που σχετίζονται με το Μουντιάλ του 2030, παραμελώντας κοινωνικές υπηρεσίες όπως η υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση. Το κίνημα, χωρίς κεντρικό ηγέτη, εκφράζει την οργή του για τις συνθήκες στα νοσοκομεία και τα σχολεία.

Εκτεταμένες συλλήψεις

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οι διαδηλώσεις σε όλο το Μαρόκο οδήγησαν στη σύλληψη περισσότερων από 100 ατόμων, μεταξύ των οποίων ένας γνωστός podcaster και ράπερ, σύμφωνα με δήλωση της Μαροκινής Ένωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα την Κυριακή.

Έχουν επίσης κυκλοφορήσει βίντεο που δείχνουν την αστυνομία να μεταφέρει διαδηλωτές σε φορτηγά, ενώ το πλήθος φωνάζει καταγγέλλοντας τις συνθήκες στο Μαρόκο. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι αστυνομικοί συνέλαβαν άτομα ακόμα και τη στιγμή που μιλούσαν σε τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Διαδηλωτές σε μικρότερες πόλεις όπως η Ινζεγκάνε και η επαρχία Χτούκα Αϊτ Μπάχα έχουν από τότε ενταχθεί στις διαμαρτυρίες, εντείνοντας τις συγκρούσεις, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και βίντεο μαρτύρων.

Φέτος όλα ξεκίνησαν από το Νεπάλ

Οι Μαροκινοί νέοι εξεγείρονται σήμερα μετά την επιτυχημένη εξέγερση που έλαβε χώρα στο Νεπάλ, με την κυβέρνηση να υποβάλει τη παραίτησή της έπειτα από ένα 48ωρο αναταραχών και συγκρούσεων με την αστυνομία. Τουλάχιστον 51 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 1.300 τραυματίστηκαν κατά τον νεανικό ξεσηκωμό που έλαβε χώρα τη Δευτέρα και την Τρίτη, 8 και 9 Σεπτεμβρίου. Η κυβέρνηση παραιτήθηκε και η gen z μετά από εκτεταμένες διαβουλεύσεις με τον στρατό και την προεδρία της χώρας, όρισε ως μεταβατική πρωθυπουργό την πρώτη γυναίκα πρόεδρο του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας, τη Σουσίλα Κάρκι, η οποία έχει αξιολογηθεί θετικά από τη νέα γενιά για την ανένδοτη στάση της ενάντια στη διαφθορά και την διαπλοκή.

Από την άλλη πλευρά στη Μαγαδασκάρη, αντίστοιχη εξέγερση της νεολαίας της αφρικανικής νησιωτικής χώρας, οδήγησε σε διάλυση της κυβέρνησης του Ανταναναρίβο από τον μαγαδασκαριανό πρόεδρο Άντρι Ρατζοελίνα, μετά από ένα τριήμερο αναταραχών, οι οποίες ήταν οι μεγαλύτερες διαδηλώσεις στον Ινδικό Ωκεανό εδώ και αρκετά χρόνια. Η νεολαία της Μαγαδασκάρης εξεγέρθηκε διαμαρτυρόμενη για τη φτώχεια και τις συχνές διακοπές στην υδροδότηση και στο ηλεκτρικό ρεύμα και ζήτησε την παραίτηση του προέδρου και της κυβέρνησης, τον οποίο κατηγορεί για διαφθορά και ανικανότητα. Η εξέγερση, η οποία οργανώθηκε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως από το Facebook, είχε ως επίκεντρο το κεντρικό πανεπιστήμιο της χώρας στην πρωτεύουσα Ανταναναρίβο και επεκτάθηκε γρήγορα σε άλλες οχτώ πόλεις της χώρας.