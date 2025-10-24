Ενα γεράκι, ένας γύπας και ένα ακυρωμένο ραντεβού

Αλλο ένα «τζούφιο» πυροτέχνημα του Ντόναλντ Τραμπ ήταν η περίφημη δεύτερη ρωσοαμερικανική σύνοδος κορυφής στη Βουδαπέστη. Που ακυρώθηκε χτες άδοξα από τον Αμερικανό πρόεδρο, μετά από απανωτούς τορπιλισμούς από τους Ευρωπαίους συμμάχους του, αλλά και από τους αξιωματούχους-λομπίστες του αμερικανικού στρατοβιομηχανικού συμπλέγματος, με προεξάρχοντες τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

Αντιθέτως, ο «μέγας ειρηνοποιός» Τραμπ ανέκρουσε πρύμναν και ανακοίνωσε την επιβολή αυστηρών κυρώσεων στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, Rosneft και Lukoil - ρίχνοντας κι άλλο λάδι στη φωτιά τής κατ’ όνομα «ρωσο-ουκρανικής» σύρραξης, που στην πραγματικότητα είναι ένας ανηλεής πόλεμος δι’ αντιπροσώπων ανάμεσα στη Ρωσία και το ΝΑΤΟ, ένας πόλεμος που όπως έχουμε πολλάκις γράψει, προφανώς θα κριθεί στα πεδία των μαχών και όχι στα διπλωματικά σαλόνια. Αλλωστε και χτες είδαμε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να διατρανώνει από τις Βρυξέλες πως δεν θα υπάρξει καμία εδαφική παραχώρηση προς τη Ρωσία- κόντρα στις πολυάριθμες «διαρροές» ότι ο Τραμπ τον πίεσε ασφυκτικά να δώσει το μικρό τμήμα του Ντονμπάς, που ακόμη ελέγχει, στον Πούτιν με αντάλλαγμα την ειρήνη, προτού οι Ρώσοι το πάρουν με τη δύναμη των όπλων. «Αν δεν κάνεις αμέσως συμφωνία, η χώρα σου θα παγώσει και θα καταστραφεί!», φέρεται να είπε έξαλλος ο Τραμπ στον «Ζέλε», μόλις την περασμένη Παρασκευή. Τι μεσολάβησε;

Αντιφάσεις

Στις χτεσινές δηλώσεις του για το νέο φιάσκο, έπειτα από τη συνάντησή του με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο Τραμπ έκανε ρεκόρ αντιφάσεων: είπε ότι ακύρωσε τη συνάντηση επειδή ένιωσε ότι «δεν θα πετύχαιναν τους στόχους τους», αλλά συνάμα υποσχέθηκε ότι θα δει «σύντομα» τον Πούτιν και ότι... παραμένει προσηλωμένος στην επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία. «Δεν μου φάνηκε σωστό», είπε. Στη συνέχεια ανακοίνωσε τις νέες αντιρωσικές κυρώσεις, τις οποίες χαρακτήρισε «εκπληκτικές», αλλά αμέσως μετά τόνισε πως... ελπίζει ότι δεν θα διαρκέσουν πολύ! Είπε ακόμη ότι «η Ρωσία θέλει τον έλεγχο όλης της Ουκρανίας», κάτι που βέβαια δεν προκύπτει από πουθενά, αλλά πως είναι και έτοιμη να κάνει παραχωρήσεις. Και συμπλήρωσε πως επί των ημερών του προκατόχου του, Τζο Μπάιντεν, οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν «ανοήτως» τζάμπα όπλα στο Κίεβο, ενώ αυτός τα πουλά με μεγάλο κέρδος για τις ΗΠΑ.

Αλλά το αποκορύφωμα της «κολοτούμπας» ήταν η αναφορά στους πυραύλους Τομαχόκ, για τους οποίους αυτή τη φορά είπε ότι σκέφτεται να τους δώσει (διαψεύδοντας τις ίδιες τις δηλώσεις του ότι... δεν υπάρχουν αρκετοί), αλλά απαιτείται τόσο πολύχρονη εκπαίδευση των Ουκρανών για τον χειρισμό τους, ώστε κάτι τέτοιο θα είναι πολύ δύσκολο!

Τρικυμία εν κρανίω ή μήπως κάτι άλλο; Τρεις μέρες πριν, αμέσως μετά τη δήθεν «προπαρασκευαστική» για τη σύνοδο συνομιλία του Ρούμπιο με τον Ρώσο ομόλογο του, Σεργκέι Λαβρόφ, το CNN «αποκάλυψε» ότι ο Αμερικανός ΥΠΕΞ κατέληξε πως η Ρωσία παραμένει αδιάλλακτη και επιμένει στις αρχικές «μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της». Ταυτόχρονα, το Reuters και άλλα μέσα δημοσίευσαν πως η Μόσχα αρνείται να εκπληρώσει τον όρο του Τραμπ για «πάγωμα» του μετώπου στις σημερινές γραμμές επαφής, καθώς κάτι τέτοιο προφανώς θα επέτρεπε την ανασύνταξη και ανεφοδιασμό των εξαντλημένων ουκρανικών δυνάμεων στο Ντονμπάς και αλλού.

Ο ρόλος του Ρούμπιο

Φως φανάρι ότι πίσω από τις διαρροές κρύβεται ο ο Ρούμπιο, ένα «γεράκι» που δεν έχει καμιά σχέση με τη διπλωματία, αλλά αντίθετα διαθέτει ισχυρότατους δεσμούς με την πολεμική βιομηχανία των ΗΠΑ, για την οποία ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι το μεγαλύτερο χρυσωρυχείο εδώ και δεκαετίες. Ως γερουσιαστής και εξέχον μέλος της επιτροπής Αμυντικών Υποθέσεων του Κογκρέσου, ο Κουβανο-Αμερικάνος Ρούμπιο έχει αποδείξει πως δουλεύει κυριολεκτικά για τους «οπλάδες», υποστηρίζοντας όλους ανεξαιρέτως τους τυχοδιωκτικούς πολέμους στο εξωτερικό και προσυπογράφοντας αμέτρητες αυξήσεις στον πολεμικό προϋπολογισμό και κολοσσιαία συμβόλαια για νέα πανάκριβα οπλικά συστήματα. Είναι πασίγνωστο το μίσος του για τη Ρωσία, το Ιράν, την Κούβα και τη Βενεζουέλα, όπως και η εμμονή του για προετοιμασία της «αναπόφευκτης», κατά τον ίδιο, σύγκρουσης με την Κίνα για την Ταϊβάν. Και όλα αυτά με το αζημίωτο, αφού έχει λάβει για τον κόπο του τεράστια ποσά για τις προεκλογικές του καμπάνιες από «αμυντικά» μεγαθήρια σαν τη Lockheed Martin, την Boeing και τη Raytheon...

Αν ο Ρούμπιο είναι το μεγαλύτερο γεράκι στην κυβέρνηση Τραμπ, τότε ο νυν υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ είναι ο μεγαλύτερος «γύπας». Ο αγρίως διαπλεκόμενος μεγαλοεπενδυτής Μπέσεντ, που κυριολεκτικά αγόρασε το αξίωμά του με τις τεράστιες προεκλογικές δωρεές του προς τον Τραμπ, είναι φανατικός πολέμιος της Ρωσίας, της Κίνας και των BRICS, και βασικός εγκέφαλος του παρανοϊκού «Πόλεμου της Ταρίφας» που έχει εξαπολύσει η Ουάσινγκτον ενάντια σε όλο τον κόσμο. Η επιρροή του στην «αυλή» του Τραμπ είναι τεράστια, ιδίως μετά την άνετη επικράτηση του επί του Ελον Μασκ πριν λίγους μήνες. Το σημαντικότερο όμως είναι πως ο Μπέσεντ έχει συμμαχήσει με τον ακροδεξιό γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, υποστηρίζοντας την επιβολή σκληρότατων «δευτερευουσών» κυρώσεων σε βάρος των βασικών αγοραστών των καυσίμων της, δηλαδή της Κίνας και της Ινδίας. Ο Τραμπ δεν έχει προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια, που θεωρείται βέβαιο ότι θα τινάξει στον αέρα την παγκόσμια ενεργειακή αγορά, αλλά ο Μπέσεντ πιέζει ασφυκτικά τον Λευκό Οίκο να το πράξει, αδιαφορώντας για τις συνέπειες - ή ίσως, ποιος ξέρει, ποντάροντας σε αυτές... Απ’ ό,τι φαίνεται, μάλιστα, έχει καταφέρει να πείσει τον Τραμπ ότι ο μόνος τρόπος να σταματήσει η ρωσική προέλαση στην Ουκρανία είναι η καταστροφή της ρωσικής πετρελαϊκής οικονομίας μέσω της «ακύρωσης» των ρωσικών εξαγωγών υδρογονανθράκων στην Ασία και την Ευρώπη.

Αλλά το παιχνίδι είναι πολύ πιο χοντρό. Αν και αυτό δεν λέγεται δημόσια, είναι ηλίου φαεινότερο ότι οι ΗΠΑ υποστηρίζουν τη συστηματική καμπάνια στοχοποίησης ρωσικών διυλιστηρίων από υπερσύγχρονα drones- καμικάζι ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς, που... ξαφνικά απέκτησε σε μεγάλους αριθμούς η Ουκρανία. Και είναι άραγε τυχαίο ότι τις τελευταίες μέρες καταγράφτηκαν ισχυρές εκρήξεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις μεταφοράς, αποθήκευσης ή διύλισης ρωσικού αερίου και πετρελαίου στην Ουγγαρία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία- την ώρα που η Ε.Ε. πιέζει ασφυκτικά αυτές τις χώρες να καταργήσουν άμεσα όλες τις ρωσικές εισαγωγές; Να θυμίσουμε εδώ ότι η Ουκρανία έχει επανειλημμένα στοχοποιήσει τον ρωσικό αγωγό Druzhba, ενώ πρόσφατα η Πολωνία απέρριψε το αίτημα έκδοσης Ουκρανού πολίτη που κατηγορείται για συμμετοχή στο σαμποτάζ των αγωγών Nord Stream...