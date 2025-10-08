Ανασκόπηση διεθνούς Τύπου 8.10.2025

Οι εκδηλώσεις μνήμης για την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς πρίν από δυο χρόνια, τα ρατσιστικά σχόλια βουλευτή των Βρετανών Εργατικών και τα σχόλια του γερμανικού τύπου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνιστούν ορισμένες από τις προεξάρχουσες ειδήσεις του σημερινού διεθνούς έντυπου τύπου.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο o Guardian γράφει στο πρωτοσέλιδό του : «Δύο χρόνια μετά το Ισραήλ θρηνεί τα θύματα του τρόμου» και στο κύριο άρθρο τονίζει ότι εκείνη την «μαύρη» ημέρα 1.200 Ισραηλινοί πολίτες σκοτώθηκαν από τα πυρά της Χαμάς ενώ 251 ακόμη πιάστηκαν όμηροι. Σε άλλο πρωτοσέλιδο θέμα της η εφημερίδα έχει τίτλο : «Ο Τζένρικ κατηγορείται ότι ενσπείρει «τοξικό εθνικισμό» μετά από ρατσιστικά σχόλια και στο κύριο άρθρο αναφέρει ότι ο σκιώδης υπουργός Δικαιοσύνης των Εργατικών κατηγορείται από πολιτικούς όλων των κομμάτων για τις ρατσιστικές δηλώσεις που είχε κάνει προσφάτως τονίζοντας ότι «δεν βλέπει ούτε έναν λευκό άνδρα σε ορισμένες γειτονιές του Μπίρμπινχαμ» προκαλώντας τις αντιδράσεις των ηγετών της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και του επισκόπου της βρετανικής πόλης. Μάλιστα ο υπουργός Δικαιοσύνης Νταβίντ Λαμί είπε ότι ο Τζένρικ τελικώς κρίνει τους συμπολίτες τους με βάση το χρώμα του δέρματός τους διασπείροντας τον τοξικό ρατσισμό.

Στη Γαλλία η Le Monde έχει πρωτοσέλιδο τίτλο : «Ο Μακρόν αφήνει να πλανάται το φάσμα της διάλυσης» και στο κύριο άρθρο υπογραμμίζει ότι ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε από τον παραιτηθέντα πρωθυπουργό Λεκορνί να καθορίσει μια πλατφόρμα δράσης με στόχο την σταθερότητα της χώρας διευκρινίζοντας ότι σε περίπτωση νέας αποτυχίας έγκρισης του προϋπολογισμού του 2026 «θα αναλάβει τις ευθύνες του». Σε άλλο πρωτοσέλιδο θέμα της η εφημερίδα έχει τίτλο : «Οι Ευρωπαίοι παράλυτοι απέναντι στις υπερπτήσεις ρωσικών drones” και υπογραμμίζει ότι ο δραματική αύξηση των ρωσικών υπερπτήσεων τροφοδοτεί τον δημόσιο διάλογο ως προς την βαρύτητα της απειλής που συνιστά η Μόσχα για την Γηραιά Ήπειρο. Διευκρινίζει ωστόσο ότι οι Ευρωπαίοι παραμένουν προσεκτικοί και επιφυλακτικοί καθώς θέλουν πάση θυσία να αποφύγουν μια επιδείνωση των σχέσεών τους με το Κρεμλίνο.

Στη Γερμανία η Handelsblatt γράφει ότι : «Αυξάνεται η πίεση προς την κυβέρνηση των Αθηνών για το σκάνδαλο των επιδοτήσεων» υπενθυμίζοντας την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που έχουν οδηγήσει και στην παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελείας εξαιτίας και της εμπλοκής υψηλόβαθμων κρατικών υπαλλήλων και πολιτικών. Έκτοτε, σημειώνει το άρθρο «η Κομισιόν απαιτεί ένα σχέδιο δράσης από την Αθήνα για την αποτροπή τέτοιων φαινομένων απάτης στο μέλλον». Προσθέτει δε ότι οι Βρυξέλλες έχουν ήδη θέσει αρκετές προθεσμίες στην ελληνική κυβέρνηση.

Στην άλλη όχθη του Ατλαντικού τις ΗΠΑ τέλος οι New York Times έχουν πρωτοσέλιδο τίτλο : «Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρεμβαίνουν για να βοηθήσουν τη διάσωση γυναικών από τη Γάζα» και αναφέρει ότι πρόκειται για μία μυστική επιχείρηση στην οποία εμπλέκονται στο Ισραήλ, η Ιορδανία και οι ΗΠΑ.