Ανασκόπηση διεθνούς Τύπου 39.9.2025

Η χθεσινή παρουσίαση του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, η διαρκώς διογκούμενη βιομηχανική ισχύς της Κίνας και η παρεμπόδιση από την Ελλάδα της συμμετοχής της Άγκυρας στο πρόγραμμα SAFE αποτελούν ορισμένες από τις σημαντικότερες ειδήσεις του σημερινού διεθνούς έντυπου τύπου.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι Times γράφουν στο πρωτοσέλιδό τους : «Το Ισραήλ στηρίζει το σχέδιο του προέδρου Τραμπ για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα» και στο κύριο άρθρο τονίζει ότι ο Τράμπ είπε πως είναι πολύ κοντά στο να πετύχει μια μόνιμη ειρήνη στη Μέση εάν και η Χαμάς αποδεχθεί το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων. Αναφέρει ακόμη ότι, μεταξύ άλλων, ότι το σχέδιο προβλέπει την απελευθέρωση όλων των ομήρων με ταυτόχρονη απελευθέρωση 2.000 Παλαιστινίων από τις φυλακές μέσα σε μόλις 72 ώρες εάν η συμφωνία γίνει αποδεκτή από την παλαιστινιακή οργάνωση. Το δημοσίευμα επισημαίνει πάντως ότι οι δυο άνδρες δεν δέχθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Η Daily Telegraph από την πλευρά της έχει πρωτοσέλιδο τίτλο : «Ο Τραμπ θα κυβερνήσει τη Γάζα με τον Μπλερ» και αναφέρει ότι ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός θα αναλάβει να επικουρήσει την διοίκηση μιας μεταβατικής κυβέρνησης που θα δημιουργηθεί για την περιοχή.

Στη Γαλλία για το ίδιο θέμα η Le Figaro έχει πρωτοσέλιδο τίτλο : «Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να επιβάλλει το ειρηνευτικό του σχέδιο για τη Γαζα» και σημειώνει ότι Τραμπ και Νετανιάχου συζήτησαν χθες το σχέδιο ειρήνης 20 σημείων που εκπόνησε ο Λευκός Οίκος και περιλαμβάνει το τέλος των μαχών στη Γάζα, την εξόριση της Χαμάς και την σταδιακή απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα. Σε έτερο πρωτοσέλιδο θέμα της η εφημερίδα έχει τίτλο : «Βιομηχανία : η Ευρώπη άοπλη απέναντι στην διογκούμενη άνοδο της Κίνας» και σημειώνει ότι η διαρκής άνοδος της κινεζικής βιομηχανίας συνιστά με άνευ προηγουμένου απειλή σε όλους τους τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας, με τους Ευρωπαίους να είναι διχασμένοι για τον τρόπο που θα αντιμετωπισθεί η κινεζική υπεροχή. Η Le Monde από την πλευρά της έχει τίτλο : «Μολδαβία. Το φιλοευρωπαϊκό στρατόπεδο επιβάλλεται» και τονίζει ότι το κόμμα της προέδρου Μάγια Σάντου κατάφερε να αποσπάσει περισσότερο από το 50% των ψήφων στις βουλευτικές εκλογές.

Στη Γερμανία η οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt γράφει για τους τριγμούς στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την πρόθεση της Ελλάδας να εμποδίσει τη συμμετοχή της Άγκυρας στο εξοπλιστικό πρόγραμμα SAFE της Ε.Ε. Επισημαίνει ότι όπως τόνισε προσφάτως από το βήμα του ΟΗΕ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης η Τουρκία θα πρέπει να άρει το casus belli που έχει θέσει εδώ και χρόνια. Επειδή όμως η Άγκυρα δεν δείχνει διατεθειμένη να κάνει κάτι τέτοιο, «η Ελλάδα θέλει να αποτρέψει τη συμμετοχή της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE». "Κράτη που απειλούν με πόλεμο μέλη της ΕΕ δεν έχουν θέση σε αυτό το πρόγραμμα", δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα μέσα Σεπτεμβρίου προσθέτοντας ότι όσο δεν αποσύρεται το casus belli, η Ελλάδα θα ασκεί βέτο».

Στις ΗΠΑ τέλος οι New York Times έχουν πρωτοσέλιδο τίτλο : «Το σχέδιο για την Γάζα με μία απειλή» και στο κύριο άρθρο τονίζουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ τόνισε ότι ή η Χαμάς θα αποδεχθεί το ειρηνευτικό σχέδιο ή θα αντιμετωπίσει μια ολοκληρωτική καταστροφή από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.