Animation στη Θεσσαλονίκη

Από τις 16 έως τις 19 Οκτωβρίου στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης (Αποθήκη Δ, είσοδος ελεύθερη) θα πραγματοποιηθεί για 11η συνεχόμενη χρονιά το Thessaloniki Animation Festival (TAF), ενώ από τις 20 έως τις 30 Οκτωβρίου οι ταινίες του θα βρίσκονται διαθέσιμες online στην ψηφιακή πλατφόρμα του φεστιβάλ.

Φέτος το πρόγραμμα διαθέτει 155 ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, επαγγελματικές και σπουδαστικές, πολλές εκ των οποίων διαγωνίζονται στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου, όπως το Annecy και το Animateka. Το καθιερωμένο ειδικό αφιέρωμα Human Rights Animated με ταινίες για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα διεξαχθεί με τη στήριξη του δικτύου Select Respect, ενώ ανάμεσα στους διεθνείς καλεσμένους που θα πραγματοποιήσουν ομιλίες και masterclasses ξεχωρίζουν ο Ολλανδός δημιουργός Peer Lemmers, η Βραζιλιάνα καλλιτέχνις και παραγωγός Sophia Bahia, ο Αμερικανός παραγωγός και σκηνοθέτης John Osborne κ.ά.

Για το πλήρες πρόγραμμα: www.tafestival.gr.