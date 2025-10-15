Δύσκολες ώρες και ολονύχτιο χειρουργείο για το τρίχρονο που βρέθηκε στον πάτο πισίνας της Ρόδου

Πολύ κρίσιμες οι επόμενες ώρες για το 3χρονο κοριτσάκι που βρέθηκε χθες στον πάτο πισίνας ξενοδοχείου στη Ρόδο και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ Κρήτης.

«Ελπίζουμε. Όσο αναπνέει ,ελπίζουμε», είπε στην ΕΡΤ Ηρακλείου ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ Γιώργος Χαλκιαδάκης. «Το παιδάκι έφτασε εδώ περί τις 9μ.μ. και υποβλήθηκε αμέσως σε νέα αξονική τομογραφία η οποία έδειξε ίχνη λειτουργίας σε τμήμα του εγκεφάλου. Ξεκινήσαμε αμέσως χειρουργείο για να αντιμετωπίσουμε το πράγματι μεγάλο οίδημα που εμφάνιζε ο εγκέφαλος της. Το χειρουργείο ολοκληρώθηκε περίπου στις 5 το πρωί και από εκείνη την ώρα το κοριτσάκι παραμένει στη ΜΕΘ Παίδων», περιέγραψε ο γιατρός στην ΕΡΤ.

Το κοριτσάκι είναι βρετανικής καταγωγής και βρισκόταν με συγγενείς στη Ρόδο για διακοπές.

Εντοπίστηκε περίπου στις 12:30 το μεσημέρι, στον πυθμένα της πισίνας του ξενοδοχείου και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Σημαντικό ρόλο φαίνεται πως διαδραμάτισε ένας γιατρός που βρισκόταν τυχαία στο ξενοδοχείο εκείνη την ώρα και παρείχε στο παιδί τις πρώτες βοήθειες. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρόδου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν την κρισιμότητα της κατάστασης και ζήτησαν μεταφορά σε νοσηλευτικό ίδρυμα που διαθέτει ΜΕΘ Παίδων και εξειδικευμένη νευροχειρουργική κλινική. Έτσι, μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝ Ηρακλείου.

Ο θείος της που την είχε υπό την επίβλεψή του έχει συλληφθεί, όπως και ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου στη Ρόδο.