Τρίτη, 07 Οκτωβρίου, 2025
Νοσοκομείο «Αττικόν»

«Αττικόν»: Αλλεργικό σοκ υπέστη 22χρονη από χορήγηση λάθους αντιβιοτικού

ΥΓΕΙΑ
efsyn.gr
Η νεαρή είναι καλά στην υγεία της, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις • Συνελήφθησαν δύο νοσηλεύτριες, αφέθηκαν ελεύθερες μετά τον σχηματισμό δικογραφίας.

Σε δύο συλλήψεις νοσηλευτριών προχώρησε η αστυνομία στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικόν, μετά από καταγγελία ότι έδωσαν λάθος αντιβιοτικό σε ασθενή. Μετά τον σχηματισμό δικογραφίας, οι δύο νοσηλεύτριες αφέθηκαν ελεύθερες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Κυριακής όταν μια 22χρονη έπαθε αλλεργικό σοκ.

Η νεαρή γυναίκα νοσηλευόταν, όταν οι δύο νοσηλεύτριες φέρεται να της χορήγησαν λάθος αγωγή. Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στην συνέχεια στην αστυνομία, η κοπέλα εμφάνισε αλλεργική αντίδραση στο συγκεκριμένο φάρμακο, ωστόσο τώρα είναι καλά στην υγεία της.

Σε βάρος των δύο νοσηλευτριών σχηματίστηκε δικογραφία, ενημερώθηκε ο εισαγγελέας και διατάχθηκε παραγγελία για τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης στην 22χρονη.

«Αττικόν»: Αλλεργικό σοκ υπέστη 22χρονη από χορήγηση λάθους αντιβιοτικού

