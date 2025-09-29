Ολοι οι γιατροί του Δημοσίου στον ιδιωτικό τομέα

Ταφόπλακα στη θεμέλια αρχή του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε βάρος των ασθενών που θα κληθούν και πάλι να πληρώσουν τον λογαριασμό βάζει η κυβέρνηση της Ν.Δ. με νέο νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από το υπουργείο Υγείας.

To ερανιστικό νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας» βάζει και τους υπόλοιπους γιατρούς του Δημοσίου -που υπηρετούν στις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, στις δομές ψυχικής υγείας, αλλά και τους προσωπικούς γιατρούς- στον ιδιωτικό τομέα.

Η κυβέρνηση επισφραγίζει την κατάργηση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών του ΕΣΥ δίνοντάς τους τη δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου. Μια απόφαση που αφορά όλους τους ασθενείς, αφού αφαιρεί ακόμα ένα εμπόδιο για να γίνουν εύκολη πελατεία στον ιδιωτικό τομέα και να βάλουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη ώστε να κερδοσκοπούν τα μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια. Ακόμα περισσότερο όταν οι λίστες τακτικών ιατρείων και χειρουργείων, επεμβατικών και απεικονιστικών εξετάσεων στις δημόσιες δομές και τα νοσοκομεία ξεπερνούν κάθε όριο. Οταν η διέξοδος του ραντεβού με τον γιατρό στο ιδιωτικό ιατρείο ή στο ιδιωτικό κέντρο είναι αναγκαστικός μονόδρομος για χιλιάδες αρρώστους που θα βρεθούν στην ανάγκη.

Από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας μόλις τέθηκε το νομοσχέδιο στη δημόσια διαβούλευση προχώρησε σε ανάρτηση στο Χ στην οποία τόνισε ότι «η σύνταξη ήταν τελικά δύσκολη και επίπονη αλλά άπαντες συνειδητοποίησαν πόσα πολλά διαφορετικά κρίσιμα θέματα λύνει». Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με τον Αδωνη Γεωργιάδη, το νομοσχέδιο «λύνει και το κρίσιμο ζήτημα της στελέχωσης των Νοσοκομείων».

Και στο θέμα του «ξηλώματος» της θεμέλιας αρχής του ΕΣΥ, της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των υγειονομικών, η κυβέρνηση προβάλλει για να το... πλασάρει στην κοινωνία το άθλιο σύστημα εργασιακών συνθηκών το οποίο δημιούργησε η ίδια! Αξιοποιεί υπαρκτά προβλήματα, όπως είναι η υποστελέχωση, οι ελλείψεις σε γιατρούς ορισμένων ειδικοτήτων, οι πετσοκομμένοι μισθοί των νοσοκομειακών γιατρών, για να προωθήσει τα σχέδια της ολοκλήρωσης της διάλυσης του ΕΣΥ.

«Βασικό ερώτημα: Πώς μπορεί ένας γιατρός να δουλεύει καθημερινά στα τμήματα και στις κλινικές, να κάνει απογευματινά, να εφημερεύει και ταυτόχρονα να δουλεύει εκτός νοσοκομείου στον ιδιωτικό τομέα;»

Είναι άλλωστε η «τελευταία» επιλογή ενός γιατρού να εργαστεί μόνιμος στο ΕΣΥ, όπως έχει καταδείξει η Αφροδίτη Ρέτζιου, πρώην πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών της χώρας (ΟΕΝΓΕ), «αφού γνωρίζει ότι θα εργάζεται με απάνθρωπα ωράρια, με χαμηλό μισθό, χωρίς τη δυνατότητα να ασκεί ιατρική με σύγχρονους όρους, να εξελίσσεται επιστημονικά, χωρίς ελεύθερο χρόνο να παρακολουθήσει τις εξελίξεις της Ιατρικής, να ικανοποιεί το σύνολο των κοινωνικών αναγκών του. Γνωρίζει ότι παίζει τη ζωή των ασθενών του κορόνα-γράμματα».

Δεν απαντάει σε κανένα πρόβλημα το «τυράκι» της δυνατότητας άσκησης ιδιωτικού έργου στους γιατρούς του ΕΣΥ. Δεν απαντάει στη διεκδίκηση για αυξήσεις στους μισθούς, για ανθρώπινα ωράρια, για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, τονίζει και διερωτάται: «Πώς μπορεί ένας γιατρός να δουλεύει καθημερινά στα τμήματα και στις κλινικές, να κάνει απογευματινά, να εφημερεύει και ταυτόχρονα να δουλεύει εκτός νοσοκομείου στον ιδιωτικό τομέα; Δεν είναι λύση για τους νοσοκομειακούς γιατρούς να βγουν στην αγορά όπου κυριαρχεί ο αδυσώπητος ανταγωνισμός και είναι νομοτέλεια ότι το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό».

Η κατάργηση της αποκλειστικής απασχόλησης για τους γιατρούς του ΕΣΥ δεν είναι ένα μέτρο που αφορά κυρίως τους γιατρούς αλλά τον λαό, «ισοδυναμεί με καταδίκη του σε ακόμα πιο υποβαθμισμένες υπηρεσίες Υγείας και σε επικίνδυνες συνθήκες περίθαλψης, με μοναδικούς ωφελημένους τους εμπόρους της Υγείας με την ακόρεστη δίψα τους για περισσότερα κέρδη από την εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου και της αρρώστιας».