Εργαζόμενοι Κρατικού Νίκαιας: Ο Γεωργιάδης μας τηλεφωνούσε για την περίθαλψη μεγιστάνα ασθενούς

Οι εργαζόμενοι του συγκεκριμένου νοσοκομείου, στους οποίους συχνά-πυκνά ο κ. Γεωργιάδης επιτίθεται, έσωσαν τον ασθενή τόσο από τραύματα τροχαίου, όσο και από έμφραγμα το οποίο ακολούθησε. Ο υπουργός πάλι... φέρεται να τους τηλεφωνούσε διαρκώς, κι όταν τα κατάφεραν, να ιδιοποιήθηκε την επιτυχία τους σε τηλεοπτική του παρουσία, πανηγυρίζοντας την περίθαλψη του δισεκατομμυριούχου ασθενούς.

Ένα σοβαρό ατύχημα στη Μύκονο εξαιτίας του οποίου τραυματίστηκε βαριά ο νεοζηλανδός δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Τομ Γκρίνγουντ, μια καρδιολογική περιπέτεια που ακολούθησε και η επιτυχής αεροδιακομιδή του στο Νοσοκομείο Νίκαιας που βρισκόταν σε εφημερία, έγιναν αφορμή για να αποκαλυφθεί με τον πιο παραστατικό τρόπο η αντίληψη την οποία επιχειρεί να εφαρμόσει και να επιβάλει στη δημόσια υγεία, η παρούσα ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου. Οι πολίτες είδαν να αυτο-συγχαίρεται στην τηλεόραση για άλλη μια φορά για την δήθεν εξαιρετική κατάσταση του ΕΣΥ ο Άδωνης Γεωργιάδης, και βέβαια το σχετικό βίντεο να διακινείται αμέσως στο διαδίκτυο από τη γνωστή και μη εξαιρετέα Ομάδα Αλήθειας. Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει μία από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες του κόσμου, να αναλάβει δηλαδή τη διακομιδή του τραυματία, το έκανε το ΕΚΑΒ, και πως τώρα ο μεγιστάνας νοσηλεύεται στο δημόσιο νοσοκομείο.

Κόντρα σε πείσμα πολλών, το ΕΣΥ δεν καταρρέει.



Ο Άδωνις αφηγείται πραγματικό περιστατικό μεγάλης επιτυχίας του ΕΣΥ. pic.twitter.com/KipwFudScs — Ομάδα Αλήθειας (@omadaalithias) August 21, 2025

Την απάντηση δεν άργησαν να του δώσουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου Νίκαιας, οι οποίοι προχώρησαν στην -ομολογουμένως σοκαριστική- απόκάλυψη ότι τους τηλεφωνούσε επανειλημμένα για να τους μιλήσει για την ανάγκη κατάλληλης περίθαλψης του συγκεκριμένου ασθενούς.

Στην ανακοίνωσή τους εξάλλου, οι εργαζόμενοι διαπιστώνουν την απόδειξη της ανεπάρκειας του ιδιωτικού τομέα στις υπηρεσίες υγείας, κατηγορούν τον κ. Γεωργιάδη ότι επιμένει στην αδρή χρηματοδότηση του τομέα αυτού και επισημαίνουν, ότι θριαμβολογώντας για τον δισεκατομμυριούχο ασθενή, ιδιοποιείται την εργασία τους και μάλιστα υιοθετώντας κριτήρια ταξικής διαστρωμάτωσης των ασθενών τα οποία οι ίδιοι απορρίπτουν κατηγορηματικά.

Το τροχαίο ατύχημα έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης ενώ ο Γκρίνγουντ οδηγούσε μια «γουρούνα» στην Μύκονο, όπου βρισκόταν για διακοπές. Αρχικά διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας της Μυκόνου, όπου επιπλέον υπέστη και έμφραγμα. Οι οικείοι του επικοινώνησαν με ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία, από όσα όμως είναι γνωστά, το πλήρωμα του ελικοπτέρου αρνήθηκε να παραλάβει τον τραυματία, κρίνοντας ότι η κατάσταση του ήταν εξαιρετικά κρίσιμη και ότι οι πιθανότητες επιβίωσης ήταν μειωμένες. Τελικά, οργανώθηκε αερομεταφορά με ειδικό αεροσκάφος του ΕΚΑΒ προς το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου νοσηλεύται διασωληνωμένος μετά από πολύωρη εγχείριση.