Εργαζόμενοι Κρατικού Νίκαιας: Ο Γεωργιάδης μας τηλεφωνούσε για την περίθαλψη μεγιστάνα ασθενούς

Ένα σοβαρό ατύχημα στη Μύκονο εξαιτίας του οποίου τραυματίστηκε βαριά ο νεοζηλανδός δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Τομ Γκρίνγουντ, μια καρδιολογική περιπέτεια που ακολούθησε και η επιτυχής αεροδιακομιδή του στο Νοσοκομείο Νίκαιας που βρισκόταν σε εφημερία, έγιναν αφορμή για να αποκαλυφθεί με τον πιο παραστατικό τρόπο η αντίληψη την οποία επιχειρεί να εφαρμόσει και να επιβάλει στη δημόσια υγεία, η παρούσα ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου. Οι πολίτες είδαν να αυτο-συγχαίρεται στην τηλεόραση για άλλη μια φορά για την δήθεν εξαιρετική κατάσταση του ΕΣΥ ο Άδωνης Γεωργιάδης, και βέβαια το σχετικό βίντεο να διακινείται αμέσως στο διαδίκτυο από τη γνωστή και μη εξαιρετέα Ομάδα Αλήθειας. Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει μία από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες του κόσμου, να αναλάβει δηλαδή τη διακομιδή του τραυματία, το έκανε το ΕΚΑΒ, και πως τώρα ο μεγιστάνας νοσηλεύεται στο δημόσιο νοσοκομείο.
Την απάντηση δεν άργησαν να του δώσουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου Νίκαιας, οι οποίοι προχώρησαν στην -ομολογουμένως σοκαριστική- απόκάλυψη ότι τους τηλεφωνούσε επανειλημμένα για να τους μιλήσει για την ανάγκη κατάλληλης περίθαλψης του συγκεκριμένου ασθενούς.
Στην ανακοίνωσή τους εξάλλου, οι εργαζόμενοι διαπιστώνουν την απόδειξη της ανεπάρκειας του ιδιωτικού τομέα στις υπηρεσίες υγείας, κατηγορούν τον κ. Γεωργιάδη ότι επιμένει στην αδρή χρηματοδότηση του τομέα αυτού και επισημαίνουν, ότι θριαμβολογώντας για τον δισεκατομμυριούχο ασθενή, ιδιοποιείται την εργασία τους και μάλιστα υιοθετώντας κριτήρια ταξικής διαστρωμάτωσης των ασθενών τα οποία οι ίδιοι απορρίπτουν κατηγορηματικά.
Το τροχαίο ατύχημα έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης ενώ ο Γκρίνγουντ οδηγούσε μια «γουρούνα» στην Μύκονο, όπου βρισκόταν για διακοπές. Αρχικά διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας της Μυκόνου, όπου επιπλέον υπέστη και έμφραγμα. Οι οικείοι του επικοινώνησαν με ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία, από όσα όμως είναι γνωστά, το πλήρωμα του ελικοπτέρου αρνήθηκε να παραλάβει τον τραυματία, κρίνοντας ότι η κατάσταση του ήταν εξαιρετικά κρίσιμη και ότι οι πιθανότητες επιβίωσης ήταν μειωμένες. Τελικά, οργανώθηκε αερομεταφορά με ειδικό αεροσκάφος του ΕΚΑΒ προς το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου νοσηλεύται διασωληνωμένος μετά από πολύωρη εγχείριση.
Αναλυτικά η ανακοίνωση των εργαζομένων:
«Το σωματείο του νοσοκομείου της Νίκαιας εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τις δηλώσεις του υπουργού Εμπορίου της Υγείας, σχετικά με την διακομιδή του “δισεκατομμυριούχου πολυτραυματία” όπως αναφέρει ο ίδιος σε ανάρτηση του, που από το ΚΥ Μυκόνου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μας που εφημέρευε, μπήκε στο χειρουργείο και κατόπιν στη ΜΕΘ.
Κατ’ αρχήν ευχόμαστε καλή ανάρρωση στον ίδιο και στους οικείους του, όπως και σε όλους τους ασθενείς που έγιναν εισαγωγή στη χθεσινή εφημερία.
Ωστόσο νιώθουμε την ανάγκη να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα:
Το ότι το υπουργείο υγείας και η κυβέρνηση κατηγοριοποιούν τους ασθενείς με βάση την τσέπη και όχι την πάθηση τους το έχουμε καταλάβει. Με τα απογευματινά χειρουργεία, τα απογευματινά ιατρεία, την πριμοδότηση του ιδιωτικού τομέα. Ωστόσο, οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι τραυματιοφορείς, οι τεχνολόγοι δεν αντιμετωπίσαμε έναν “δισεκατομμυριούχο πολυτραυματία” αλλά έναν βαρέως πάσχοντα ασθενή και κάναμε τα ίδια που κάνουμε σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, με την ίδια αυτοθυσία, με τις ίδιες δυσκολίες, τα ίδια εμπόδια που βάζει η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση.
Προς ενημέρωση της κυβέρνησης, στην ίδια εφημερία έγιναν και άλλες αεροδιακομιδές και χερσαίες διακομιδές διασωληνωμένων και μη ασθενών, κάποιοι από τους οποίους επίσης μπήκαν άμεσα χειρουργείο. Μπορεί να μην είναι δισεκατομμυριούχοι και να μην αξίζουν αναφοράς από τον υπουργό, αλλά αυτό συμβαίνει σε κάθε εφημερία σε όλα τα νοσοκομεία.
Προς ενημέρωση επίσης της κυβέρνησης, δυστυχώς σε κάθε εφημερία γινόμαστε μάρτυρες περιστατικών που θα μπορούσαν να είχαν σωθεί αλλά δεν τα κατάφεραν, γιατί το υποστελέχωμενο ΕΚΑΒ άργησε να πάει.
Είναι τουλάχιστον προκλητικό να καπηλεύεται ο υπουργός υγείας την δική μας δουλειά, την προσφορά όλων των υγειονομικών, στην οποία όχι μόνο δε συμβάλλει αλλά την εμποδίζει με την πολιτική που εφαρμόζει, για να διαφημίσει την κυβέρνηση.
Η άρνηση της διακομιδής του ασθενή από τον ιδιωτικό τομέα υγείας αποδεικνύει για άλλη μια φορά αυτό που οι υγειονομικοί των δημόσιων νοσοκομείων ήδη ξέρουμε: Τον παρασιτικό ρόλο του ιδιωτικού τομέα υγείας που όταν τα πράγματα δυσκολέψουν δηλώνει αδυναμία, και αφήνει το δημόσιο να “βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά”. Που είναι εκεί σε ό,τι είναι προσοδοφόρο αλλά όχι σε ό,τι μπορεί να ενέχει ρίσκο που πρέπει να παρθεί για σωθεί μια ζωή. Αυτόν τον ιδιωτικό τομέα όμως χρηματοδοτείτε προκλητικά κύριε Γεωργιάδη! Μην ανακαλύπτετε τώρα την Αμερική!
Τελειώνοντας, να σας ενημερώσουμε πως τα δεκάδες τηλέφωνα στους γιατρούς που εφημερεύουν για να “δείξουμε ενδιαφέρον για τον δισεκατομμυριούχο” πέρα από το ότι είναι προκλητικά μας εμποδίζουν να κάνουμε και τη δουλειά μας. Ευτυχώς ξέρουμε να δείχνουμε το ενδιαφέρον που πρέπει σε όλους τους ασθενείς χωρίς να χρειαζόμαστε τη “βοήθεια του τηλεφώνου”».
