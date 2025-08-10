«Βουτιά» ασανσέρ στο «Γεννηματάς» - Από τύχη γλίτωσε εργαζόμενη

Tο ένα μετά το άλλο μετράει το Εθνικό Σύστημα Υγείας τα επικίνδυνα συμβάντα στα δημόσια νοσοκομεία, αποτέλεσμα της επιλογής της κυβέρνησης εγκατάλειψης και υποβάθμισής του.

Σήμερα εν μέσω γενικής εφημερίας στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», σημειώθηκε πτώση του ασανσέρ, από τον τρίτο όροφο. Μέσα στο θάλαμο βρισκόταν μία εργαζόμενη που από τύχη γλίτωσε καθώς οι πόρτες ήταν ανοιχτές και πρόλαβε να πηδήξει τελευταία στιγμή.

το ασανσέρ στο «Γεννηματάς»

Συγκεκριμένα τεχνολόγος του ακτινολογικού τμήματος του νοσοκομείου, ανεβαίνοντας στον τρίτο όροφο για να διενεργήσει απλή ακτινογραφία με φορητό βαρύ τροχήλατο μηχάνημα στην Β' Χειρουργική Κλινική του κτιρίου 2 - όπου στεγάζονται οι περισσότερες παθολογικές και χειρουργικές κλινικές, η ΜΕΘ και το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών - την ώρα που εξερχόταν του ασανσέρ, ένιωσε τον θάλαμο να υποχωρεί, πήδηξε και αμέσως μετά είδε τον θάλαμο να κάνει «βουτιά» στο ισόγειο.

Τι λέει η διοίκηση του Νοσοκομείου «Σήμερα και ώρα περίπου 13:15, σημειώθηκε περιστατικό σε θάλαμο ανελκυστήρα, ο οποίος, σύμφωνα με δήλωση της εργαζόμενης τεχνολόγου που επέβαινε, κινήθηκε απροσδόκητα προς τα κάτω. Η εργαζόμενη εξήλθε χωρίς να υποστεί τραυματισμό και συνέχισε την εργασία της με δική της πρωτοβουλία. Από τον επιτόπιο έλεγχο που διενήργησαν οι τεχνικοί, ο ανελκυστήρας διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε κανονικά. Παρ' όλα αυτά, η Διοίκηση αποφάσισε την άμεση ακινητοποίησή του για λόγους ασφαλείας, έως την ολοκλήρωση πλήρους τεχνικού ελέγχου. Ο ανελκυστήρας διαθέτει εν ισχύ όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά συντήρησης, και οι προγραμματισμένες συντηρήσεις πραγματοποιούνται κανονικά από αδειοδοτημένη εταιρεία, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. Σημειώνεται ότι η τελευταία συντήρηση του ανελκυστήρα πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουλίου 2025».