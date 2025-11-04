Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν από την κακοκαιρία

Έντονα καιρικά φαινόμενα, βροχές και καταιγίδες μέχρι και το βράδυ της Τετάρτης.

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα που θα επηρεάσουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας έως και το βράδυ της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται κατά τόπους στην Αττική, τη Χαλκιδική, τη Λήμνο, τις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά Ελλάδα και την κεντρική και βόρεια Εύβοια.

Πιο συγκεκριμένα:

Χαλκιδική και Λήμνος: Ισχυρά φαινόμενα έως αργά τη νύχτα της Τρίτης.

Σποράδες και ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία): Από το απόγευμα της Τρίτης έως το μεσημέρι της Τετάρτης.

Ανατολική Στερεά και Αττική: Από νωρίς το απόγευμα της Τρίτης έως τις βραδινές ώρες.

Κεντρική και βόρεια Εύβοια: Από το πρωί έως το βράδυ της Τετάρτης.

Η ΕΜΥ επισημαίνει ότι, αν και δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το προηγούμενο δελτίο, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή λόγω της διάρκειας και της έντασης των φαινομένων.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο, έντονα φαινόμενα και στην Αττική

Βροχές θα εκδηλωθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας ειδικά αύριο Τρίτη και λιγότερο την Τετάρτη, με εξαίρεση το νοτιοανατολικό Αιγαίο που ο καιρός εκεί θα είναι γενικά ήπιος, ενώ κατά περιόδους θα εκδηλώνονται και καταιγίδες.

Οι περιοχές που το διήμερο αυτό θα εκδηλωθούν -κατά κύριο λόγο- και οι πιο δυνατές καταιγίδες είναι :

Ανατολική Θεσσαλία, Βόρεια Εύβοια, Σποράδες (πάνω από 150 mm, εκεί χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή)

Νότια Χαλκιδική

Κεντρική και Ανατολική Στερεά (και Αττική)

Ανατολική και νότια Πελοπόννησος

Δυτικές Κυκλάδες

Δυτική Κρήτη (εκεί και την Πέμπτη θα επιμείνουν τα φαινόμενα)

Ο καιρός σήμερα

Αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, στα ηπειρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο. Πιθανότητα για τοπικές βροχές υπάρχει στα ορεινά της Κρήτης.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 16 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 4 έως 18-20 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 7 έως 21-22 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 8 έως 21 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 7 έως 23-24 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 12 έως 24-25 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν γενικά βόρειοι άνεμοι αρχικά ασθενείς με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ με σταδιακή ενίσχυση σε εντάσεις έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες από τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από διάφορες διευθύνσεις ασθενείς και από τις απογευματινές ώρες αναμένονται βόρειοι άνεμοι με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22-24 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με παροδικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μ

Ο καιρός την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, που γρήγορα όμως στα βόρεια θα σταματήσουν ενώ από τις προμεσημβρινές ώρες στα νότια θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είνα ισχυρά έως τις μεσημβρινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία (κυρίως νομός Μαγνησίας) και στις Σποράδες και έως τις βραδινές ώρες στην κεντρική και βόρεια Εύβοια.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 17 με 18 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 19 με 20 και στα δυτικά ηπειρωτικά και την νησιωτική χώρα τους 21 με 23 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου

Στα ανατολικά και νότια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στις Κυκλάδες (κυρίως στα δυτικά) και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες τοπικές νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6, στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Ο καιρός την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου

Στα ανατολικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Στα δυτικά σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός το Σάββατο 8 Νοεμβρίου

Στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, την Κρήτη και την ανατολική νησιωτική χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια τις πρωινές ώρες και από τις προμεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο από το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.