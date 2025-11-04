Αθήνα, 21°C
Τρίτη, 04 Νοεμβρίου, 2025
Προβλήματα, καθυστερήσεις και σαλαμοποίηση στο Μετρό Θεσσαλονίκης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
«Υποβαθμισμένη Λειτουργία» αναγράφεται στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας • Χαμός στον σταθμό «Πανεπιστήμιο», ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες.

Με προβλήματα πραγματοποιείται σήμερα το πρωί η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς σε τμήμα της βασικής γραμμής η κυκλοφορία γίνεται μόνο από μία τροχιά, με εκατοντάδες πολίτες που χρησιμοποιούν το μέσο να έχουν ταλαιπωρηθεί.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα του μετρό, με ένδειξη «Υποβαθμισμένη Λειτουργία», «από τον σταθμό "Ανάληψη" έως τον σταθμό "Πανεπιστήμιο" η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της Τροχιάς 2. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολοίπου της γραμμής».

Όπως ενημερώνει η Thema, οι επιβάτες πρέπει να μετεπιβιβαστούν στο σταθμό «Πανεπιστήμιο» προκειμένου να συνεχίσουν τη διαδρομή τους είτε προς τη Νέα Ελβετία είτε προς τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό.

→ Ωστόσο, σε φωτογραφία που δημοσιεύει το thestival.gr από τον σταθμό «Πανεπιστήμιο» όπου γίνεται η μετεπιβίβαση, φαίνεται να έχει προκληθεί «σαλαμοποίηση» και μεγάλος συνωστισμός επιβατών.

thestival.gr
