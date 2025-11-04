Προβλήματα, καθυστερήσεις και σαλαμοποίηση στο Μετρό Θεσσαλονίκης

Με προβλήματα πραγματοποιείται σήμερα το πρωί η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς σε τμήμα της βασικής γραμμής η κυκλοφορία γίνεται μόνο από μία τροχιά, με εκατοντάδες πολίτες που χρησιμοποιούν το μέσο να έχουν ταλαιπωρηθεί.
Όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα του μετρό, με ένδειξη «Υποβαθμισμένη Λειτουργία», «από τον σταθμό "Ανάληψη" έως τον σταθμό "Πανεπιστήμιο" η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της Τροχιάς 2. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολοίπου της γραμμής».
Όπως ενημερώνει η Thema, οι επιβάτες πρέπει να μετεπιβιβαστούν στο σταθμό «Πανεπιστήμιο» προκειμένου να συνεχίσουν τη διαδρομή τους είτε προς τη Νέα Ελβετία είτε προς τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό.
→ Ωστόσο, σε φωτογραφία που δημοσιεύει το thestival.gr από τον σταθμό «Πανεπιστήμιο» όπου γίνεται η μετεπιβίβαση, φαίνεται να έχει προκληθεί «σαλαμοποίηση» και μεγάλος συνωστισμός επιβατών.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας