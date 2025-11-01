Με άρωμα… Βορίδη η νέα εισβολή στην Κατάληψη «Ευαγγελισμού»

Με την επίθεση του περασμένου Σαββάτου εναντίον του Μάκη Βορίδη στο Ηράκλειο συσχέτισε η ΕΛ.ΑΣ. τη νέα εισβολή στον κοινωνικό χώρο της Κατάληψης «Ευαγγελισμού», που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, συνολικά έξι άτομα είχαν ταυτοποιηθεί από το υλικό καμερών στη γύρω περιοχή κατά το βράδυ του Σαββάτου και μετά από παρακολούθηση οι περισσότεροι εξ αυτών εντοπίστηκαν στο κτίριο του «Ευαγγελισμού», όπου και συνελήφθησαν. Συνολικά έχουν συλληφθεί τρεις άνδρες και δύο γυναίκες εντός του συγκεκριμένου κτιρίου, ενώ ακόμα ένας άνδρας συνελήφθη μετά από έφοδο της αστυνομίας στο σπίτι του σε άλλο σημείο του Ηρακλείου.

Εναντίον τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για απρόκλητη σωματική βλάβη, εξύβριση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, διατάραξη οικιακής ειρήνης, ρευματοκλοπή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Πάντως, πέρα από την επίθεση στον Μάκη Βορίδη, οι κατασταλτικοί μηχανισμοί ξαναφουντώνουν τη «βεντέτα» που έχουν ανοίξει εναντίον των κοινωνικών χώρων σε όλη την Ελλάδα.

Η συγκεκριμένη κατάληψη δέχεται για τρίτη φορά την εισβολή των ΜΑΤ και της ΟΠΚΕ. Η πρώτη ήταν τον Σεπτέμβριο του 2023, λίγες μέρες πριν από τις δημοτικές εκλογές και ενώ στο Ηράκλειο ήταν υποψήφιος δήμαρχος ο πρώην αρχηγός της Αστυνομίας, Μιχάλης Καραμαλάκης. Τότε είχε τραυματιστεί σοβαρά ένας νεαρός, ο οποίος υπό περίεργες συνθήκες έπεσε από την ταράτσα του κτιρίου ενώ βρισκόταν στα χέρια της αστυνομίας. Τότε, οι πρυτανικές αρχές του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο οποίο ανήκει ιδιοκτησιακά το κτίριο, είχαν προχωρήσει σε παράνομο «μπάζωμα» όλων των παραθύρων και των ανοιγμάτων του κτιρίου, προκαλώντας τις αντιδράσεις μηχανικών και αρχαιολόγων καθώς ο «Ευαγγελισμός» είναι διατηρητέο κτίριο.

Οι μαζικές αντιδράσεις και οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας είχαν οδηγήσει στην ανακατάληψη του κτιρίου δύο μήνες μετά, την 1η Δεκεμβρίου 2023. Η επόμενη αστυνομική επιχείρηση έγινε τον Απρίλιο του 2024 και κράτησε μόλις λίγες μέρες αφού και πάλι ξαναπέρασε στα χέρια της αυτοδιαχειριζόμενης συνέλευσης. Για ακόμα μία φορά η αστυνομία ενημερώνει τις πρυτανικές αρχές του Πανεπιστημίου Κρήτης «για τις δικές της ενέργειες», δείχνοντας προς την οριστική έξωση της συλλογικότητας.

Πάντως, ήδη καταγράφονται οι πρώτες αντιδράσεις με τη διοργάνωση συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας στο Ηράκλειο από αναρχικές συλλογικότητες, ενώ, όπως διαβάζουμε στη σελίδα της Κοινότητας Αλληλεγγύης Ηρακλείου «Δημήτρης Κορνάρος», η επέμβαση «είναι τα αντίποινα του στρατού κατοχής για τα αυγά που έφαγε ο Φον Βορίδης πριν από λίγες μέρες. Εβγαλε το πόρισμα η τοπική Γκεστάπο. “Βρήκε τους ενόχους”... Με συνοπτικές διαδικασίες. Ετσι έκαναν και οι ναζί πρόγονοί τους, όταν ο λαός της Κρήτης αντιστεκόταν στα εγκλήματά τους. Ετσι κάνει ένα καθεστώς σε απόγνωση, λίγο πριν την πτώση του... Η οργή της κοινωνίας για την καθημερινή φτωχοποίηση που βιώνει δεν θα αργήσει να εκδηλωθεί. Και τότε, δεν θα τους σώσει η καταστολή. Ας τελειώνουμε με τη μαφία που κυβερνά αυτή τη χώρα» τονίζεται στη σχετική ανάρτηση.

Οπως έχει επισημάνει στην «Εφ.Συν.» ο δικηγόρος Δημήτρης Φουράκης, που είχε υπερασπιστεί τους καταληψίες σε προηγούμενες δίκες, η εμπλοκή της αστυνομίας είναι παράνομη αφού για όλα τα ακίνητα ισχύει πως, αν ένας ιδιοκτήτης εγκαταλείπει τη χρήση του ακινήτου του για πάνω από 20 χρόνια, χάνει πλέον το δικαίωμα να το διεκδικήσει. «Το Πανεπιστήμιο θα μπορούσε να διεκδικήσει το ακίνητο στα δικαστήρια, αλλά ποτέ δεν το έκανε. Αντίθετα, όποτε θεωρεί πρόσφορες τις συνθήκες καλεί την αστυνομία να κάνει παράνομα τη δουλειά για λογαριασμό του. Η αστυνομία δεν είναι ούτε δικαστής ούτε δικαστικός επιμελητής ούτε εφαρμοστής δικαστικών αποφάσεων», ανέφερε κατά το προηγούμενο επεισόδιο αστυνομικής εισβολής ο ίδιος.