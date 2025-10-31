Τα ΜΑΤ «ξέσπασαν» ξανά, ακόμα και σε θαμώνες καταστημάτων στα Εξάρχεια [βίντεο]

Σε ακόμα μια πρόκληση προς την ίδια την κοινωνία προέβησαν οι αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες είχαν αποστολή να... διασφαλίσουν (θεωρητικά, τουλάχιστον) την τάξη και την ασφάλεια των πολιτών κατά τη διάρκεια της πορείας που έγινε το βράδυ της Παρασκευής στην Αθήνα.
Στην πράξη όμως, οι δυνάμεις των ΜΑΤ δεν δίστασαν να πνίξουν τους διαδηλωτές σε χημικά και κρότου λάμψης, να εξαπολύσουν ανθρωποκυνηγητό και επιθέσεις κατά το δοκούν, να χτυπήσουν ανθρώπους ενώ τους είχαν ήδη συλλάβει, καθώς και να... εφορμήσουν, για άλλη μια φορά, σε καταστήματα στην περιοχή των Εξαρχείων, ασκώντας βία σε θαμώνες.
Τις «επιδόσεις» των ΜΑΤ κατέγραψαν βίντεο όπως τα παρακάτω:
Την πορεία πραγματοποίησε στο κέντρο της Αθήνας ομάδα αντιεξουσιαστών για τον Κυριάκο Ξυμητήρη που έχασε τη ζωή του από την έκρηξη που έγινε πριν από ένα χρόνο σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους.
Σύμφωνα με την εκδοχή της ΕΛ.ΑΣ., περίπου στις 20:30 ομάδα ατόμων που κατευθυνόταν στα Εξάρχεια μέσω της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη επιτέθηκε με ξύλα και φωτοβολίδες εναντίον αστυνομικών δυνάμεων.
Η σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας: «Την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 18:30', με αφορμή την συμπλήρωση ενός έτους από τον θανάσιμο τραυματισμό του Κυριάκου Ξυμητήρη από έκρηξη βόμβας στους Αμπελόκηπους, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συγκέντρωση στα Προπύλαια και πορεία στο κέντρο της Αθήνας με τη συμμετοχή 500 μελών συλλογικοτήτων. Λίγο πριν τις 20:30' αφού είχε εξελιχθεί ομαλά η συγκέντρωση και πορεία των ατόμων σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, κατά την αποχώρηση των συγκεντρωμένων προς την περιοχή των Εξαρχείων, ομάδα ατόμων προχώρησε σε επίθεση με χρήση καδρονιών και ρίψη αντικειμένων και φωτοβολίδων σε βάρος των αστυνομικών δυνάμεων στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Εμ. Μπενάκη. Οι αστυνομικοί απώθησαν τους επιτιθέμενους για την αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων και την αποκλιμάκωση της κατάστασης, ενώ παράλληλα με επιχειρησιακή τακτική συνέλαβαν -5- άτομα. Από την επίθεση τραυματίστηκαν -4- αστυνομικοί ενώ από το σημείο της επίθεσης κατασχέθηκαν ρόπαλα και κράνη».
