Τα ΜΑΤ «ξέσπασαν» ξανά, ακόμα και σε θαμώνες καταστημάτων στα Εξάρχεια [βίντεο]

Σε ακόμα μια πρόκληση προς την ίδια την κοινωνία προέβησαν οι αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες είχαν αποστολή να... διασφαλίσουν (θεωρητικά, τουλάχιστον) την τάξη και την ασφάλεια των πολιτών κατά τη διάρκεια της πορείας που έγινε το βράδυ της Παρασκευής στην Αθήνα.

EUROKINISSI

Στην πράξη όμως, οι δυνάμεις των ΜΑΤ δεν δίστασαν να πνίξουν τους διαδηλωτές σε χημικά και κρότου λάμψης, να εξαπολύσουν ανθρωποκυνηγητό και επιθέσεις κατά το δοκούν, να χτυπήσουν ανθρώπους ενώ τους είχαν ήδη συλλάβει, καθώς και να... εφορμήσουν, για άλλη μια φορά, σε καταστήματα στην περιοχή των Εξαρχείων, ασκώντας βία σε θαμώνες.

EUROKINISSI

Τις «επιδόσεις» των ΜΑΤ κατέγραψαν βίντεο όπως τα παρακάτω:

CW/ αστυνομική, κρατική βία



Αστυνομική επίθεση στα Εξάρχεια μετά το τέλος της πορείας για τον Κυριάκο Ξυμητήρη. #antireporthttps://t.co/XyWSnqoJYk pic.twitter.com/X4VveH0p4D — Παρασιτεί Μετέωρος (@parameteoros) October 31, 2025

Η επίθεση με γροθιές σε κοπέλες και αγόρια που κάθονταν και τους κοίταγαν και διαμαρτυρήθηκαν για τους τσαμπουκάδες σε ότι κινούταν.#antireport #Athens pic.twitter.com/jwUpqP4jzw — μπερναμπέο (@bernabeo2022) October 31, 2025

Την πορεία πραγματοποίησε στο κέντρο της Αθήνας ομάδα αντιεξουσιαστών για τον Κυριάκο Ξυμητήρη που έχασε τη ζωή του από την έκρηξη που έγινε πριν από ένα χρόνο σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους.

EUROKINISSI

Σύμφωνα με την εκδοχή της ΕΛ.ΑΣ., περίπου στις 20:30 ομάδα ατόμων που κατευθυνόταν στα Εξάρχεια μέσω της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη επιτέθηκε με ξύλα και φωτοβολίδες εναντίον αστυνομικών δυνάμεων.

Η σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας: «Την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 18:30', με αφορμή την συμπλήρωση ενός έτους από τον θανάσιμο τραυματισμό του Κυριάκου Ξυμητήρη από έκρηξη βόμβας στους Αμπελόκηπους, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συγκέντρωση στα Προπύλαια και πορεία στο κέντρο της Αθήνας με τη συμμετοχή 500 μελών συλλογικοτήτων. Λίγο πριν τις 20:30' αφού είχε εξελιχθεί ομαλά η συγκέντρωση και πορεία των ατόμων σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, κατά την αποχώρηση των συγκεντρωμένων προς την περιοχή των Εξαρχείων, ομάδα ατόμων προχώρησε σε επίθεση με χρήση καδρονιών και ρίψη αντικειμένων και φωτοβολίδων σε βάρος των αστυνομικών δυνάμεων στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Εμ. Μπενάκη. Οι αστυνομικοί απώθησαν τους επιτιθέμενους για την αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων και την αποκλιμάκωση της κατάστασης, ενώ παράλληλα με επιχειρησιακή τακτική συνέλαβαν -5- άτομα. Από την επίθεση τραυματίστηκαν -4- αστυνομικοί ενώ από το σημείο της επίθεσης κατασχέθηκαν ρόπαλα και κράνη».