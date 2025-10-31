Πληθαίνουν οι αντιδράσεις για τον «ξαφνικό θάνατο» των ΕΛΤΑ μετά και το πρωτοσέλιδο της «Εφ.Συν.»

Αναβρασμός για το ξαφνικό λουκέτο σε 204 καταστήματα • Δεκτό το αίτημα ΣΥΡΙΖΑ για συνεδρίαση στη Βουλή παρουσία των αρμόδιων υπουργών, αλλά και του εκπροσώπου του Υπερταμείου • Σφοδρές αντιδράσεις από ΓΣΕΕ και ΚΕΔΕ.

Ολοένα και περισσότεροι κλάδοι παρεμβαίνουν ενάντια στο επικείμενο λουκέτο του 50% των καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων την Δευτέρα, που ανέδειξε στο σημερινό της πρωτοσέλιδο η «Εφημερίδα των Συντακτών».

Το σημερινό πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας των Συντακτών. pic.twitter.com/a33X6ULEoM — EFSYN (@EFSYNTAKTON) October 31, 2025

Παράλληλα, ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε πως έγινε δεκτό το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για άμεση σύγκληση σε κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και της Παραγωγής και Εμπορίου με την παρουσία των αρμόδιων υπουργών, αλλά και του εκπροσώπου του Υπερταμείου. Ωστόσο, έστειλε μήνυμα στον πρωθυπουργό, καθώς σε on camera δήλωσή του, είπε «Μην τολμήσει ο κ. Μητσοτάκης να κλείσει τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ πριν γίνει η συζήτηση στη Βουλή. Το απαιτεί η ελληνική κοινωνία, η ύπαιθρος, η περιφέρεια, η αυτοδιοίκηση, που δεν αντέχουν άλλο πλήγμα».

Αναλυτικά η δήλωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μην τολμήσει ο κ. Μητσοτάκης να κλείσει τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ Η υποκριτική κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη την ημέρα που κατέθεσε στη Βουλή νομοσχέδιο για την υποστήριξη των οικογενειών και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, ταυτόχρονα, αιφνιδιαστικά, ανακοίνωσε το κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα Η απόφαση αυτή πλήττει τη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών, τους συνταξιούχους, τους αγρότες, ιδιαίτερα την περιφέρεια και την ύπαιθρο, μιας και την αφυδατώνει από λειτουργίες. Πλήττει και τους εργαζόμενους, για να ενισχύσει τα ιδιωτικά συμφέροντα στον τομέα αυτόν. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ παρενέβη άμεσα. Ζητήσαμε να συνεδριάσουν οι επιτροπές της Βουλής, παρουσία και του υπουργού αλλά και του Υπερταμείου. Το αίτημά μας έγινε δεκτό και θα γίνει αυτή η συνεδρίαση την άλλη εβδομάδα, αλλά εμείς από τώρα καταθέτουμε μια προειδοποίηση: Μην τολμήσει ο κ. Μητσοτάκης να κλείσει τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ πριν γίνει η συζήτηση στη Βουλή. Το απαιτεί η ελληνική κοινωνία, η ύπαιθρος, η περιφέρεια, η αυτοδιοίκηση, που δεν αντέχουν άλλο πλήγμα. Πρέπει να φύγουν το συντομότερο.

ΓΣΕΕ: Το κράτος προικίζει τους ξένους ανταγωνιστές, οι εργαζόμενοι πλήττονται

«Με ιδιαίτερη ανησυχία οι πολίτες και οι εργαζόμενοι στα ΕΛΤΑ λαμβάνουν γνώση μιας (ακόμη) ελάχιστα μελετημένης “μεταρρύθμισης” που ακολουθεί τον εύκολο δρόμο, αυτόν της συρρίκνωσης και της υποχρηματοδότησης», αναφέρει η ΓΣΕΕ με αφορμή τις εξελίξεις για το κλείσιμο υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ.

Η Συνομοσπονδία επισημαίνει πως: «Από τις σχεδιαζόμενες αλλαγές φαίνεται ότι επωφελούνται μόνον οι ανταγωνιστές των ΕΛΤΑ. Αντιθέτως, πλήττονται καίρια τόσο οι εργαζόμενοι, ορισμένοι εκ των οποίων θα υποχρεωθούν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους προκειμένου να μη χάσουν τις δουλειές τους, όσο και πλατιά κοινωνικά στρώματα που χάνουν τα τοπικά σημεία αναφοράς και διασύνδεσής τους με τον φορέα.

Την ίδια στιγμή που το κράτος προικίζει τους ξένους ανταγωνιστές των ΕΛΤΑ με δεκάδες εκατομμύρια, αφήνει χωρίς επένδυση και αναπτυξιακό σχεδιασμό το δικό του φορέα που επί σχεδόν δύο αιώνες συμβάλει ενεργά στην εθνική οικονομία και στην κοινωνία.

Υπενθυμίζουμε πως, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τα ΕΛΤΑ έχουν την καθολική ευθύνη των ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη χώρα, στερούνται όμως πόρων που προβλέπονται ακόμη και από κοινοτικά κονδύλια για τη χρηματοδότηση και τον εκσυγχρονισμό τους.

Η έλλειψη πλάνου, χρηματοδότησης και ενδιαφέροντος μοιραία θα οδηγήσει έναν πάλαι ποτέ στιβαρό οργανισμό σε μαρασμό με σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις για τη χώρα και για χιλιάδες πολίτες».

Τέλος, η ΓΣΕΕ αναφέρει: «Καλούμε την κυβέρνηση να ακούσει με προσοχή τις προτάσεις που καταθέτουν οι εκπρόσωποι των εργαζόμενων στα ΕΛΤΑ. Προτάσεις γνήσιου εκσυγχρονισμού με μεταρρυθμιστικό πρόσημο αλλά και συνάμα με κοινωνική ευαισθησία.

Οι άνθρωποι, είτε οι εργαζόμενοι, είτε οι ευάλωτοι πολίτες που εξυπηρετούνται από τα ΕΛΤΑ, δεν είναι απλοί αριθμοί. Ο σεβασμός στα δημόσια αγαθά, στα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα αποτελεί υποχρέωση κάθε ευνομούμενης πολιτείας.

Η ΓΣΕΕ στέκεται αταλάντευτα στο πλευρό των εργαζόμενων στα Ελληνικά Ταχυδρομεία προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος και των συμφερόντων της κοινωνίας».

Σφοδρές αντιδράσεις και από Δήμους

Η Κ.Ε.Δ.Ε. εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στο αιφνιδιαστικό κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα.

→ Αναλυτικά σημειώνει τα εξής:

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην απόφαση της Διοίκησης των ΕΛΤΑ να προχωρήσει άμεσα και αιφνιδιαστικά στο κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων της, σε όλη την Ελλάδα.

Μας προκαλεί αγανάκτηση ότι της απόφασης αυτής δεν προηγήθηκε από πλευράς πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών και της Διοίκησης των ΕΛΤΑ καμία επίσημη ενημέρωση όπως θα όφειλαν, της Αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών. Εντελώς ξαφνικά, υπό το πρόσχημα της υλοποίησης ενός νέου επιχειρησιακού σχεδίου του Υπερταμείου στο οποίο υπάγονται τα ΕΛΤΑ, καταργείται ένας πολύ μεγάλος αριθμός καταστημάτων τους. Με τον τρόπο αυτό, χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα στερούνται υπηρεσίες που διευκόλυναν σημαντικά την καθημερινότητά τους.

Από την απόφαση της Διοίκησης των ΕΛΤΑ πλήττονται κυρίως οι κάτοικοι της Ελληνικής Περιφέρειας, της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδος. Ηλικιωμένοι πολίτες με δυσκολίες στη χρήση κι αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών, που διεκπεραίωναν μέσω των ΕΛΤΑ βασικές συναλλαγές όπως η είσπραξη των συντάξεών τους. Εργαζόμενοι απομακρυσμένων περιοχών, που βασίζονταν στην τακτική διέλευση του τοπικού ταχυδρόμου για την παραλαβή της αλληλογραφίας τους.

Με βάση τη λίστα των καταστημάτων που καταργούνται, όπως αυτή δόθηκε από τα ΕΛΤΑ, διαπιστώνουμε πως μεγάλες περιοχές της χώρας με υψηλή πληθυσμιακή συγκέντρωση και σημαντική οικονομική δραστηριότητα, στερούνται παντελώς από υπηρεσίες που μέχρι πρότινος ήταν διαθέσιμες σε πολίτες κι επιχειρήσεις. Ενώ είναι σημαντικό να τονιστεί πως το νέο μοντέλο λειτουργίας, βάσει του οποίου θα λειτουργούν μελλοντικά τα ΕΛΤΑ, δεν γνωρίζουμε σε πόσο χρόνο θα είναι επιχειρησιακά έτοιμο, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται οι πολίτες.

Με βάση τα παραπάνω, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος ζητά από το Υπουργείο Οικονομικών και τη Διοίκηση των ΕΛΤΑ να προχωρήσουν άμεσα στην ανάκληση της απόφασης και στην αναστολή κατάργησης της λειτουργίας των 204 υποκαταστημάτων.

Ο αναγκαίος λειτουργικός εξορθολογισμός και η οικονομική εξυγίανση των ΕΛΤΑ δεν μπορεί να υλοποιηθεί σε βάρος της εξυπηρέτησης χιλιάδων πολιτών, στερώντας τους πολύτιμες υπηρεσίες που αφορούν την καθημερινότητα και την οικονομική τους επιβίωση.

Επιστολή Πελετίδη στην κυβέρνηση

Νωρίτερα, ο δήμαρχος Πάτρας παρενέβη στο επικείμενο κλείσιμο, ζητώντας από τη διοίκηση να ανακαλέσει την απόφαση.

Σε επιστολή του, την οποία κοινοποιεί και προς τους υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δ. Παπαστεργίου και υπουργό Εσωτερικών, Θ. Λιβάνιο, ο Κώστας Πελετίδης τονίζει πως το λουκέτο θα προκαλέσει σοβαρή ταλαιπωρία στους κατοίκους του νοτίου Διαμερίσματος της πόλης, αλλά κυρίως θα έχει μεγάλες συνέπειες για τους εργαζόμενους του κλάδου.

«Οι λαϊκές ανάγκες και η εξυπηρέτηση των πολιτών μπαίνουν για μια ακόμη φορά στο ζύγι, για να εξυπηρετηθεί η κερδοφορία», καταγγέλλει.