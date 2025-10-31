Στρουθοκαμηλισμός και αντικομμουνιστική προπαγάνδα

Κάνοντας πράξη το «πέρα βρέχει», οπότε «ό,τι βρέξει ας κατεβάσει», και σε υψηλή επίδειξη στρουθοκαμηλισμού αλλά και προπαγάνδας επιδόθηκαν χθες η κυβέρνηση και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία περιφέρεια δεν αντιλήφθηκε τη συμμετοχή της Ελληνικής Ορθόδοξης Νεολαίας (ΕΟΝ) στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Την ίδια στιγμή που η ακροδεξιά οργάνωση πανηγύριζε στο facebook, η κυβέρνηση έκανε τον Πόντιο Πιλάτο, ρίχνοντας απλώς την ευθύνη στην περιφέρεια κι αυτή με ανακοίνωσή της έλεγε ότι… θα το ψάξει το θέμα. Παραλίγο να διατάξουν και οι δύο ΕΔΕ.

Αδιανόητη αδιαφορία από την πλευρά της κυβέρνησης με λάσπη προς την Αριστερά και τους φοιτητές και… ύφος οδυνηρής έκπληξης από την περιφέρεια ήταν η αντιμετώπιση της παρέλασης της φιλομεταξικής ΕΟΝ, που θεωρεί «παχύδερμα» τους πολιτικούς, «πολιτική ψώρα» τα κόμματα και χθες, λοιδορώντας τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νίκο Παπανδρέου που αποκάλυψε την εμφάνισή τους στην παρέλαση, έχαιρε και κόμπαζε για «τον άψογο σχηματισμό και τα πατριωτικά συνθήματα που εξεφώνησε κατά τη διέλευσή της έμπροσθεν της εξέδρας των παχυλώς σιτιζομένων από τον κρατικό κορβανά εγκαθέτων της δημοσίας εξουσίας». Χρυσαυγίτες δεν είναι, όχι, ωστόσο και τα πρόσωπά τους κρύβουν και δηλώνουν εγγράφως στο διαδίκτυο «εναντιωνόμαστε σε όλους όσοι χρεοκόπησαν τη χώρα, εποικίζουν την Πατρίδα μας με λαθρομετανάστες, διαλύουν την παραδοσιακή οικογένεια και έχουν υποθηκεύσει το μέλλον μας στα χέρια ξένων τοκογλύφων. Η νόμιμη αντίθεσή μας στα προδοτικά κομματικά μαγαζιά και η προτίμησή μας σε κοινωνικές διεκδικήσεις χωρίς τη στήριξη από κόμματα είναι αναφαίρετο δημοκρατικό δικαίωμά μας».

Ανιστόρητη θεωρία

Ρωτήθηκε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης από την «Εφ.Συν.» για το θέμα και με χαρακτηριστική αδιαφορία δήλωσε αρχικά παγερά πως «είναι αρμοδιότητα της εκάστοτε περιφέρειας, εν προκειμένω της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ποιοι συμμετέχουν στις παρελάσεις και ποιοι όχι. Προφανώς, έχει διαβιβαστεί στην περιφέρεια η καταγγελία του ευρωβουλευτή και θα απαντήσει σχετικώς». Σε συμπληρωματικές ερωτήσεις που δέχτηκε για το ίδιο θέμα, ο Παύλος Μαρινάκης όχι απλώς αρνήθηκε να καταδικάσει ξεκάθαρα και απερίφραστα την ηχηρή -μετά ρατσιστικών και αλυτρωτικών συνθημάτων- εμφάνιση ακροδεξιών στην επίσημη κρατική παρέλαση, αλλά προχώρησε και σε χυδαία αντικομμουνιστική προπαγάνδα, επαναφέροντας την ανιστόρητη θεωρία των δύο άκρων.

«Εχουμε δώσει διαπιστευτήρια ως κυβέρνηση και ως παράταξη με βάση το τι έχουμε κάνει ενάντια στον φασισμό, και στον “κόκκινο” και στον “μαύρο”. [...] Και δυστυχώς οι φασίστες παραμένουν στους δρόμους -απλά η αντιμετώπιση είναι διαφορετική και από την Ελληνική Αστυνομία- και οι “κόκκινοι” και οι “μαύροι”. Αυτό που έχει αλλάξει είναι η αντιμετώπιση από τις Αρχές, ο νόμος ο οποίος εφαρμόζεται και στα πανεπιστήμια και στους δρόμους. Γιατί άλλης “κλιμάκωσης” φασίστας είναι και αυτός ο οποίος κλείνει ένα πανεπιστήμιο και δεν επιτρέπει σε έναν φοιτητή να τελειώσει τις σπουδές του. [...] Είμαστε απέναντι στους ακραίους και των δύο άκρων», είπε.

«Ομόσταβλη»

Αμέσως αντέδρασε ο ευρωβουλευτής Νίκος Παπανδρέου, σχολιάζοντας πως «ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προχώρησε κυνικά σε ανιστόρητους πολιτικούς συμψηφισμούς και παρέπεμψε για εξηγήσεις στην περιφέρεια, σαν να μην είναι πολιτικά ομόσταβλη της κυβέρνησης. Συμμερίζομαι τη δυσκολία του, λαμβανομένου υπόψη ότι και ο υπουργός Εθνικής Αμυνας αλλά και ο πρωθυπουργός ήταν παρόντες στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. Ηταν αυτήκοοι και αυτόπτες μάρτυρες αυτών των γεγονότων, τα οποία με τη σιωπή τους νομιμοποιούν. Η άρνηση της κυβέρνησης να πάρει καθαρή θέση προκαλεί ανησυχία, διότι φέρεται να αλιεύει ψήφους σε πολύ “θολά νερά”». Ο ίδιος έστειλε μήνυμα και προς τους ακροδεξιούς λέγοντας πως «η Ελληνική Ορθόδοξη Νεολαία βαυκαλίζεται και αυταπατάται. Δεν συνιστά ούτε εθνικοαπελευθερωτική ούτε πατριωτική οργάνωση. Η ιδεολογία τους είναι ακραιφνώς ναζιστική, όπως προδίδεται από τα φληναφήματα και τις πομφόλυγές τους».

Οσο για την «αρμοδιωτέρα» Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αυτή συνέχισε το ρεσιτάλ, προσκομίζοντας ως ελαφρυντικό «το επίσημο πρόγραμμα της παρέλασης πολιτικών και στρατιωτικών τμημάτων» από το οποίο πιάνεται για να πει ότι «δεν δόθηκε καμία έγκριση και άδεια συμμετοχής στην παρέλαση σε ομάδα ή σύλλογο με τον τίτλο “Ελληνική Ορθόδοξη Νεολαία”». Και με χαρακτηριστική «αποφασιστικότητα» μας διαβεβαιώνει πως «οποιαδήποτε άλλη παρουσία ή εμφάνιση ομάδας εκτός του επίσημου προγράμματος και χωρίς σχετική άδεια δεν τελεί υπό την έγκριση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». Δηλαδή παρανόμως η ΕΟΝ εμφανίστηκε υπό την κάλυψη της «Παμμακεδονικής Ενωσης Μακεδονικού Αγώνα Ελλάδος-Αυστραλίας» και προφανώς… κακώς χειροκροτήθηκαν από την εξέδρα των επισήμων τους οποίους θεωρούν «παχύδερμα», αλλά δεν βαριέσαι!

Κι απομένει, τέλος, η προειδοποίηση σαν ψιθύρισμα ότι «σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί πως σε σύλλογο που είχε έγκριση να συμμετάσχει στην παρέλαση παρεισέφρησαν στοιχεία των οποίων η δράση δεν συνάδει με τις αρχές και τις αξίες της Δημοκρατίας, ο σύλλογος αυτός θα αποβληθεί διά παντός από τις θεσμοθετημένες διοργανώσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». Μετά από αυτό το «συντριπτικό» πλήγμα στους ακροδεξιούς, πώς μπορούμε να αμφιβάλλουμε ότι «η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παραμένει προσηλωμένη στις αρχές της Δημοκρατίας, της ενότητας και του σεβασμού της εθνικής επετείου, καταδικάζοντας απερίφραστα κάθε μορφή ακραίας ή διχαστικής έκφρασης που δεν συνάδει με το πνεύμα του εορτασμού»; (Σημ.: τα καταγγελθέντα «διχαστικά» προφανώς αναφέρονται σε αυτούς που… κατήγγειλαν την ακροδεξιά οργάνωση και καταταλαιπώρησαν την κυβέρνηση και την περιφέρεια).

Το ΚΚΕ

Ανακοίνωση για το θέμα εξέδωσε και το ΚΚΕ, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Ο ρατσιστικός λόγος, τα εθνικιστικά συνθήματα, η εξύμνηση του δικτάτορα Μεταξά και της αντίστοιχης φασιστικής του οργάνωσης ΕΟΝ, μαζί με τον απαραίτητο αντικομμουνισμό, δεν έχουν καμία σχέση με την Ιστορία και τους αγώνες του λαού μας, ειδικά σε μια χρονιά που συμπληρώθηκαν 80 χρόνια από την αντιφασιστική νίκη των λαών. Αποτελεί προσβολή στη μνήμη των εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων που έδωσαν τη μάχη για τη σωτηρία του λαού μας, για την ήττα των ναζί-κατακτητών και των εγχώριων συνεργατών τους, στα πολεμικά μέτωπα, στις πόλεις και στα χωριά, στα ξερονήσια της μεταξικής δικτατορίας, στα εκτελεστικά αποσπάσματα. Η Ιστορία, δυστυχώς για αυτούς, δεν ξαναγράφεται».