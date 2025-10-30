Ζήτησαν απόδοση έκτακτων πόρων, εισέπραξαν αρνήσεις και μερικά «θα»

Με μια μακρά λίστα αιτημάτων προσήλθε η ΚΕΔΕ στη χθεσινή συνάντηση με το υπουργείο Οικονομικών και εισέπραξε αρνήσεις με εξαίρεση ορισμένες υποσχέσεις. Κάπως έτσι μπορεί να συνοψιστεί το αποτέλεσμα της επίσκεψης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ανώτατου συλλογικού οργάνου των δήμων στον Κυριάκο Πιερρακάκη.

Το οικονομικό τοπίο στους δήμους μοιάζει τρομακτικό, λαμβάνοντας υπόψη δύο επισημάνσεις των δημάρχων στον υπουργό: α) υπάρχει ανάγκη να κλείσει το 2025 με ισοσκελισμένα δημοσιονομικά δεδομένα - αναφορά που επιβεβαιώνει ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να αυξηθούν οι ελλειμματικοί δήμοι που δεν μπορούν να κλείσουν προϋπολογισμό, β) οι δήμοι αδυνατούν να αντιμετωπίσουν το αυξημένο λειτουργικό κόστος (π.χ. κόστος ενέργειας).

Ως προς το πρώτο ζήτημα η ΚΕΔΕ διεκδικεί από την κυβέρνηση (από πέρσι σημειώνεται) την απόδοση έκτακτων πόρων ύψους 468 εκατ. ευρώ. Ως προς το δεύτερο ζητά να καλύψει ο κρατικός προϋπολογισμός το υπερβάλλον ενεργειακό κόστος, ειδάλλως αυτό θα μεταφερθεί στους δημότες. Το υπουργείο δεν ανταποκρίθηκε σε κανένα αίτημα για ουσιαστική «τόνωση» της ρευστότητας των δήμων, παρά μόνο για παρεμβάσεις που έχουν κυρίως γραφειοκρατικό χαρακτήρα:

● Να προωθηθεί άμεσα νομοθετική ρύθμιση που θα αποδίδει σε παραθαλάσσιους τα ποσά που δικαιούνται από την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων, λειτουργία αναψυκτηρίων κ.λπ.

● Να παρέμβει προκειμένου να επιταχυνθεί και να απλουστευτεί η απόδοση του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων (από ξενοδοχεία, καταλύματα κ.λπ.).

● Να δοθεί στους δήμους το «τέλος ταφής» και για το 2026.

Από εκεί και πέρα τα υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών (παρών στη συνάντηση ήταν και ο Θοδωρής Λιβάνιος) υποσχέθηκαν στους δήμους ότι η κρατική χρηματοδότηση για το νέο έτος θα είναι αυξημένη κατά 100 εκατ. ευρώ συγκριτικά με πέρσι (από 2,5 δισ. ευρώ να ανέλθει στα 2,6 δισ. ευρώ). Ομως τα αιτήματα των δήμων είναι πολύ μεγαλύτερα. Περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

● Πλήρη εφαρμογή των προβλέψεων του «Καλλικράτη» για 8,2 δισ. ευρώ κρατική επιχορήγηση στους δήμους. Με βάση τα στοιχεία που παρουσίασε χθες η ΚΕΔΕ, οι δήμοι ουσιαστικά λαμβάνουν 5,6 δισ. ευρώ λιγότερα από όσα προβλέπει ο νόμος.

● Κατάργηση των μνημονιακών περιορισμών που «θεσπίστηκαν για λόγους που σήμερα δεν υφίστανται».

● Επαναφορά τελών που αφαιρέθηκαν από τους δήμους από το 2010 ώς σήμερα.

● Την απόδοση του Τέλους Ανθεκτικότητας στους δήμους.

● Δημιουργία Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος για τους δήμους για χρηματοδότηση υποδομών.

Χαρά για τις ΔΕΥΑ

Πάντως η ΚΕΔΕ μιλά για «θετική νομοθετική ρύθμιση» στο «μέτωπο» των Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρευσης-Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) μέσω του Νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης. Υπενθυμίζεται ότι στην τελευταία συνεδρίαση της Ενωσης ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου είχε περιγράψει εξελίξεις για διατήρηση των ΔΕΥΑ υπό δημοτικό έλεγχο.

Επιπλέον, παρά τις αρνήσεις του υπουργείου, στη χθεσινή της ανακοίνωση η ΚΕΔΕ μιλά για «σημαντικά βήματα υπέρ των Δήμων», αλλά και για συνέχιση των διεκδικήσεών της. Τα «καυτά» οικονομικά ζητήματα της Αυτοδιοίκησης αναμένεται να αποτελέσουν πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ της πλειοψηφούσας παράταξης και των αντιπολιτευόμενων παρατάξεων της Ενωσης στο προσεχές συνέδριο της Αλεξανδρούπολης (6-8 Νοεμβρίου).

Στον αντίποδα των «σημαντικών βημάτων υπέρ των Δήμων» καταγγέλλεται η «ολοένα και μεγαλύτερη επίθεση της κυβέρνησης στην Αυτοδιοίκηση» με νέες αφαιρέσεις πόρων, όπως είναι η αφαίρεση των εσόδων που προέρχονται από πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.