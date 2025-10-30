Ζήτησαν απόδοση έκτακτων πόρων, εισέπραξαν αρνήσεις και μερικά «θα»

Με μια μακρά λίστα αιτημάτων προσήλθε η ΚΕΔΕ στη χθεσινή συνάντηση με το υπουργείο Οικονομικών και εισέπραξε αρνήσεις με εξαίρεση ορισμένες υποσχέσεις. Κάπως έτσι μπορεί να συνοψιστεί το αποτέλεσμα της επίσκεψης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ανώτατου συλλογικού οργάνου των δήμων στον Κυριάκο Πιερρακάκη.
Το οικονομικό τοπίο στους δήμους μοιάζει τρομακτικό, λαμβάνοντας υπόψη δύο επισημάνσεις των δημάρχων στον υπουργό: α) υπάρχει ανάγκη να κλείσει το 2025 με ισοσκελισμένα δημοσιονομικά δεδομένα - αναφορά που επιβεβαιώνει ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να αυξηθούν οι ελλειμματικοί δήμοι που δεν μπορούν να κλείσουν προϋπολογισμό, β) οι δήμοι αδυνατούν να αντιμετωπίσουν το αυξημένο λειτουργικό κόστος (π.χ. κόστος ενέργειας).
Ως προς το πρώτο ζήτημα η ΚΕΔΕ διεκδικεί από την κυβέρνηση (από πέρσι σημειώνεται) την απόδοση έκτακτων πόρων ύψους 468 εκατ. ευρώ. Ως προς το δεύτερο ζητά να καλύψει ο κρατικός προϋπολογισμός το υπερβάλλον ενεργειακό κόστος, ειδάλλως αυτό θα μεταφερθεί στους δημότες. Το υπουργείο δεν ανταποκρίθηκε σε κανένα αίτημα για ουσιαστική «τόνωση» της ρευστότητας των δήμων, παρά μόνο για παρεμβάσεις που έχουν κυρίως γραφειοκρατικό χαρακτήρα:
● Να προωθηθεί άμεσα νομοθετική ρύθμιση που θα αποδίδει σε παραθαλάσσιους τα ποσά που δικαιούνται από την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων, λειτουργία αναψυκτηρίων κ.λπ.
● Να παρέμβει προκειμένου να επιταχυνθεί και να απλουστευτεί η απόδοση του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων (από ξενοδοχεία, καταλύματα κ.λπ.).
● Να δοθεί στους δήμους το «τέλος ταφής» και για το 2026.
Από εκεί και πέρα τα υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών (παρών στη συνάντηση ήταν και ο Θοδωρής Λιβάνιος) υποσχέθηκαν στους δήμους ότι η κρατική χρηματοδότηση για το νέο έτος θα είναι αυξημένη κατά 100 εκατ. ευρώ συγκριτικά με πέρσι (από 2,5 δισ. ευρώ να ανέλθει στα 2,6 δισ. ευρώ). Ομως τα αιτήματα των δήμων είναι πολύ μεγαλύτερα. Περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
● Πλήρη εφαρμογή των προβλέψεων του «Καλλικράτη» για 8,2 δισ. ευρώ κρατική επιχορήγηση στους δήμους. Με βάση τα στοιχεία που παρουσίασε χθες η ΚΕΔΕ, οι δήμοι ουσιαστικά λαμβάνουν 5,6 δισ. ευρώ λιγότερα από όσα προβλέπει ο νόμος.
● Κατάργηση των μνημονιακών περιορισμών που «θεσπίστηκαν για λόγους που σήμερα δεν υφίστανται».
● Επαναφορά τελών που αφαιρέθηκαν από τους δήμους από το 2010 ώς σήμερα.
● Την απόδοση του Τέλους Ανθεκτικότητας στους δήμους.
● Δημιουργία Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος για τους δήμους για χρηματοδότηση υποδομών.
Χαρά για τις ΔΕΥΑ
Πάντως η ΚΕΔΕ μιλά για «θετική νομοθετική ρύθμιση» στο «μέτωπο» των Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρευσης-Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) μέσω του Νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης. Υπενθυμίζεται ότι στην τελευταία συνεδρίαση της Ενωσης ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου είχε περιγράψει εξελίξεις για διατήρηση των ΔΕΥΑ υπό δημοτικό έλεγχο.
Επιπλέον, παρά τις αρνήσεις του υπουργείου, στη χθεσινή της ανακοίνωση η ΚΕΔΕ μιλά για «σημαντικά βήματα υπέρ των Δήμων», αλλά και για συνέχιση των διεκδικήσεών της. Τα «καυτά» οικονομικά ζητήματα της Αυτοδιοίκησης αναμένεται να αποτελέσουν πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ της πλειοψηφούσας παράταξης και των αντιπολιτευόμενων παρατάξεων της Ενωσης στο προσεχές συνέδριο της Αλεξανδρούπολης (6-8 Νοεμβρίου).
Στον αντίποδα των «σημαντικών βημάτων υπέρ των Δήμων» καταγγέλλεται η «ολοένα και μεγαλύτερη επίθεση της κυβέρνησης στην Αυτοδιοίκηση» με νέες αφαιρέσεις πόρων, όπως είναι η αφαίρεση των εσόδων που προέρχονται από πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Πυρά των κομμάτων της Αριστεράς για τη μεταφορά εσόδων από τα πρόστιμα του ΚΟΚ στους ένστολους
Με σφοδρό τρόπο αντιδρούν κόμματα της Αριστεράς απέναντι στην αιφνιδιαστική ρύθμιση της κυβέρνησης που αφαιρεί από τους δήμους έσοδα περίπου 50 εκατ. ευρώ από τα πρόστιμα του ΚΟΚ, τα οποία μεταφέρονται στα Ταμεία Πρόνοιας Ενστόλων.
Με χθεσινή του ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. καταγγέλλει το «νέο οικονομικό πλήγμα» στους δήμους και αφήνει αιχμές προς την κυβέρνηση παρατηρώντας: «Αντί να κλείνουν λακκούβες και να βελτιώνουν την ασφάλεια οδοποιίας, θα μοιράζονται νέα επιδόματα στην Αστυνομία και στον Στρατό». Μάλιστα το αντιπολιτευόμενο κόμμα παραθέτει στοιχεία που αναδεικνύουν νέους κινδύνους από την κυβερνητική ρύθμιση: σύμφωνα με αυτά, σήμερα στην Ελλάδα 1 στα 10 τροχαία ατυχήματα οφείλεται αποκλειστικά στο κακό οδικό δίκτυο, ενώ η χώρα μας είναι 3η ανάμεσα στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης στα θανατηφόρα τροχαία.
Ο ΣΥΡΙΖΑ παρατηρεί ότι η «μακρά αντιμεταρρυθμιστική παράδοση της Νέας Δημοκρατίας» στο πεδίο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει πλέον μετατραπεί σε μια «αντιθεσμική πολιτική, με αντισυνταγματικές πλευρές, σε βάρος των δικαιωμάτων των ΟΤΑ και της δημοκρατικής έκφρασης των πολιτών» και τονίζει ότι η Αυτοδιοίκηση χρειάζεται νέους, πρόσθετους πόρους για να ανταποκριθεί στο έργο της.
Η Νέα Αριστερά μιλά για σαφή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης με στόχο «να αποδυναμωθεί η τοπική αυτοδιοίκηση και να μετατραπεί η οδική ασφάλεια σε μηχανισμό είσπραξης που τροφοδοτεί το κεντρικό κράτος». Οπως περιγράφει το αριστερό κόμμα, οι δήμοι χάνουν μια σημαντική πηγή εσόδων που χρηματοδοτούσε έργα συντήρησης, διαγραμμίσεων και φωτισμού, «έργα που επέστρεφαν άμεσα στους κατοίκους», με την κυβέρνηση να υπόσχεται ότι θα αποδίδει χρήματα στους ΟΤΑ μόνο εφόσον συντηρούν τις κάμερες. «Δηλαδή, μετατρέπει το αυτονόητο δικαίωμα των τοπικών κοινωνιών σε επιδοτούμενη υποχρέωση, η οποία εξαρτάται από τη “διάθεση” του κάθε υπουργού» τονίζει η Νέα Αριστερά, εκφράζοντας την αντίθεσή της «σε αυτές τις πολιτικές φτωχοποίησης των Δήμων».
