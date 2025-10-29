Φονικός Οκτώβριος για τους πρόσφυγες

Σε μια υγρή κόλαση για πρόσφυγες μετατρέπουν ξανά το Αιγαίο οι κατασταλτικοί μηχανισμοί Ελλάδας και Τουρκίας, οι οποίοι έχουν αναλάβει για λογαριασμό της Ε.Ε. την εφαρμογή της πολιτικής που μετατρέπει την Ευρώπη σε φρούριο. Ο φετινός Οκτώβριος έχει αναδειχτεί σε έναν από τους πλέον φονικούς μήνες των τελευταίων ετών, με τα θανατηφόρα περιστατικά να παρουσιάζουν υψηλή συχνότητα και να απλώνονται και στις δύο πλευρές του Αιγαίου.

Μόλις το πρωί της Δευτέρας το Λιμενικό σε επιχείρηση έρευνας διέσωσε επτά ανθρώπους από τη θάλασσα και ανέσυρε τέσσερις νεκρούς. Αργότερα ακόμα 24 άνθρωποι κατάφεραν να φτάσουν στην ακτή μόνοι τους, ενώ ακόμη πέντε παραμένουν αγνοούμενοι. Το ναυάγιο σημειώθηκε ξημερώματα Δευτέρας στις 02.30 τοπική ώρα, νοτιοδυτικά του ακρωτηρίου Αγριλιάς, στη νότια Λέσβο.

Σύμφωνα με μαρτυρία επιζώντων, το σκάφος προσέκρουσε σε βράχια ενώ πλησίαζε στη στεριά και διαλύθηκε. Οι άνθρωποι έπεσαν στη θάλασσα και κάποιοι χάθηκαν για πάντα. Την ώρα του ναυαγίου οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν δύσκολες, με τους βόρειους ανέμους να φτάνουν τα 6 Μποφόρ, συνθήκες στις οποίες δεν θα μπορούσε να αντεπεξέλθει το φουσκωτό σκάφος. Παραμένει ασαφές πόσοι άνθρωποι ήταν αρχικά επί του σκάφους, αν και οι επιζώντες αναφέρουν περίπου 40 άτομα κυρίως σουδανικής καταγωγής.

Εάν ο αριθμός που δόθηκε από τους επιζώντες είναι σωστός, 5 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίστηκαν, χωρίς όμως να έχει ανακοινωθεί κάποιο αποτέλεσμα τουλάχιστον μέχρι και την Τρίτη το πρωί.

Στη Χίο

Λίγες μέρες νωρίτερα, και συγκεκριμένα στις 17 Οκτωβρίου, σε ένα πανομοιότυπο περιστατικό δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους ενώ ακόμα έξι άτομα -στην πλειονότητά τους νέοι άνθρωποι- μεταφέρθηκαν με τραύματα στο Νοσοκομείο Χίου. Το βράδυ εκείνης της μέρας ένα σκάφος με 29 πρόσφυγες προσέκρουσε στα βράχια του παραλιακού οικισμού στο Παντουκιός της Χίου αφήνοντας νεκρές τις δύο κοπέλες.

Οι Αρχές εντόπισαν και διέσωσαν 24 άτομα στο σημείο. Ακόμα πέντε άτομα -συμπεριλαμβανομένων των δύο γυναικών που έχασαν τη ζωή τους- εγκλωβίστηκαν στο σημείο και χρειάστηκε η επέμβαση ισχυρών διασωστικών δυνάμεων για να φύγουν από εκεί. Ανάμεσά τους και ένας σοβαρά τραυματισμένος που με άλλους πέντε διακομίστηκε στο νοσοκομείο και χρειάστηκε εισαγωγή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για να επιβιώσει. Οι υπόλοιποι νοσηλεύτηκαν στη Χειρουργική και στην Παθολογική Κλινική, ενώ συνολικά 12 από αυτούς χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα στα Επείγοντα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στην προκειμένη περίπτωση οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν ήταν ιδανικές ακόμα και για ένα βαρυφορτωμένο μικρό πλαστικό σκάφος, οπότε το αίνιγμα για το πώς ακριβώς βρέθηκαν στα βράχια παραμένει.

Αν πάντως σε αυτές τις περιπτώσεις δεν τεκμαίρεται παρουσία σκαφών του Λιμενικού, το αντίθετο συνέβη στη Ρόδο, όπου ακόμα μία καταδίωξη κατέληξε με τραγικό τρόπο για τους πρόσφυγες.

Μόλις τρεις μέρες πριν από το περιστατικό στη Χίο, σκάφος του Λιμενικού καταδίωξε ταχύπλοο που κατευθυνόταν στο νησί της Ρόδου. Αποτέλεσμα, να χάσουν τη ζωή τους ένα μικρό αγόρι και ένας νεαρός άντρας. Το σκάφος της Ακτοφυλακής πραγματοποιούσε περιπολία τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν συνάντησε το ταχύπλοο που μετέφερε μετανάστες και κατευθυνόταν προς τη Ρόδο, ανέφερε η Ακτοφυλακή. Το περιπολικό σκάφος έδωσε σήμα στο ταχύπλοο να σταματήσει και το καταδίωξε όταν δεν υπάκουσε, ανέφερε η Ακτοφυλακή σε ανακοίνωσή της, χωρίς να εξηγεί την αναγκαιότητα μιας τέτοιας ενέργειας, με δεδομένο ότι το σκάφος των διακινητών είχε κατεύθυνση τη στεριά και ως εκ τούτου η σύλληψή τους θα μπορούσε να γίνει με ασφάλεια εκεί.

Επικίνδυνοι ελιγμοί

Στη συνέχεια το ταχύπλοο πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς για να αποφύγει το περιπολικό σκάφος και κατέληξε να ανατραπεί ρίχνοντας όλους τους επιβαίνοντες στη θάλασσα. Δύο περιπολικά σκάφη περισυνέλεξαν 16 άτομα -12 άντρες και τέσσερις γυναίκες- και ανέσυραν τα πτώματα του άντρα και του αγοριού, ανέφερε η ανακοίνωση. Οι λιμενικές αρχές στη Ρόδο συνέλαβαν τρεις από τους επιζώντες -έναν 30χρονο υπήκοο Αζερμπαϊτζάν και δύο υπηκόους Αρμενίας ηλικίας 31 και 32 ετών- ως διακινητές.

Ακόμα ένα ανάλογο περιστατικό σημειώθηκε στις 5/10 στη Λέσβο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μία γυναίκα. Ανοιχτά του Πλωμαρίου, πάλι κατά τη διάρκεια καταδίωξης, σκάφος με 18 πρόσφυγες επιχείρησε να αποφύγει τον έλεγχο ενός Περιπολικού Ανοιχτής Θαλάσσης αρνούμενο να σταματήσει την πορεία του. Σύμφωνα με το Λιμενικό, το καταδιωκόμενο ταχύπλοο «διέκοψε αιφνιδίως την πορεία του, λόγω θραύσης του τμήματος στήριξης του κινητήρα και αποκόλλησης του δαπέδου του σκάφους, με συνέπεια οι επιβαίνοντές του να πέσουν στη θάλασσα» και να πνιγεί μία γυναίκα. Ο χειριστής συνελήφθη και φέρεται να αντιστάθηκε βιαίως. Αργότερα μεταφέρθηκε τραυματίας στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης.

Το πιο πολύνεκρο περιστατικό συνέβη στις ακτές της Τουρκίας στις 25/10, όπου 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και αρκετά μικρά παιδιά. Στα ανοιχτά των ακτών του Μπόντρουμ, σκάφος που αναφέρεται ότι μετέφερε 19 άτομα βυθίστηκε λίγο μετά την αναχώρησή του με πιθανό προορισμό την Κω. Σύμφωνα με ανακοίνωση των Αρχών της Τουρκίας, ένας Αφγανός που επέζησε του ναυαγίου κατάφερε να κολυμπήσει πίσω στην ηπειρωτική χώρα και να ειδοποιήσει για το ναυάγιο. Τελικά διασώθηκε μόλις ένα άτομο ακόμα, που είχε καταφέρει να φτάσει κολυμπώντας σε βραχονησίδα. Οι επιβάτες ήταν κυρίως Αφγανοί. Μεταξύ των νεκρών ήταν τουλάχιστον πέντε μικρά παιδιά - δύο αγόρια και τρία κορίτσια.