Απαξίωση της ΕΡΤ3 από την κυβέρνηση

Εργο Κυριάκου Μητσοτάκη και της ανασφάλειάς του, την οποία σιγοντάρουν κοντινά του πρόσωπα, ήταν το «κατόρθωμα» εξαφάνισης της ΕΡΤ3 από την κάλυψη των εκδηλώσεων για την 28η Οκτωβρίου και της αντικατάστασής της από κάτι που θύμιζε… την αλήστου μνήμης ΥΕΝΕΔ!

Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγουν όλες οι εκτιμήσεις για όσα απαράδεκτα και άκρως υποτιμητικά για τον δημοσιογραφικό κόσμο της Θεσσαλονίκης σημειώθηκαν το προηγούμενο τριήμερο. Αφαντοι από δηλώσεις βουλευτές, κομματικά στελέχη και πολιτευτές της Ν.Δ., άφαντοι οι φορείς, παρέμβαση μόνο από τον δήμαρχο της πόλης και φυσικά τις μαχητικές ανακοινώσεις της Ενωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης (ΕΣΗΕΜΘ). Μεγάλη καζούρα στήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα λάθη που έγιναν κατά τη διάρκεια της μετάδοσης.

Το παρασκήνιο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει «εξαφανίσει» εδώ και έξι χρόνια την ΕΡΤ3 από τις ερωτήσεις στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για τα εκάστοτε εγκαίνια της ΔΕΘ, αλλά με τη διαγραφή του καναλιού από την παρουσίαση της παρέλασης που γίνεται στην πόλη ολοκλήρωσε την επιχείρηση απαξίωσης, μετατρέποντάς την σε «εξαφάνιση». Διότι η κυβέρνηση, ο ίδιος ο πρωθυπουργός και η διοίκηση της ΕΡΤ εξαφάνισαν την ΕΡΤ3 από την κάλυψη των γεγονότων, κάνοντας έξαλλους πρώτα τους Θεσσαλονικιούς φιλικά διακείμενους στη Ν.Δ. δημοσιογράφους, οι οποίοι είδαν σε αυτή την απόφαση την προσωπική τους υποτίμηση. Οι πληροφορίες για όσα συνέβησαν στο παρασκήνιο των γεγονότων κατατείνουν σε πολύ δυσάρεστες διαπιστώσεις για το βάραθρο απαξίωσης ενώπιον του οποίου ρίχτηκαν η ΕΡΤ3 και οι εργαζόμενοι σε αυτήν.

Οπως έγινε γνωστό, την περασμένη Παρασκευή η ΕΣΗΕΜΘ επικοινώνησε με τη γενική διευθύντρια της ΕΡΤ3, Σύνθια Σάπικα, προειδοποιώντας με στάση εργασίας την ώρα της μετάδοσης της παρέλασης -όπως και τελικά έγινε- αλλά, όπως φάνηκε, η κ. Σάπικα βρέθηκε απέναντι σε «αθηναϊκό ντουβάρι». Οι νεοδημοκράτες της Θεσσαλονίκης κατάπιαν αρχικά τη γλώσσα τους διότι είχαν ελπίσει ότι με την τοποθέτηση της ακραιφνούς νεοδημοκράτισσας και υποψήφιας βουλευτού με τη Ν.Δ. θα άνοιγαν οι πύλες του τηλεοπτικού παραδείσου και αντ’ αυτού τα πράγματα έγιναν χειρότερα (σημ.: πάντως, κανείς δεν θίχτηκε μέχρι του σημείου να παραιτηθεί κιόλας).

Οπως ήδη έχει γράψει η «Εφ.Συν.» (27.10.2025, «Τέτοιο “καπέλωμα” της ΕΡΤ3 ούτε επί Ζούλα δεν έγινε»), η ΕΣΗΕΜΘ έγινε «πυρ και μανία», καταγγέλλοντας πως «η διοίκηση της ΕΡΤ αποφάσισε φέτος να απαξιώσει το δημοσιογραφικό προσωπικό του καναλιού, επιλέγοντας ως κεντρικό παρουσιαστή της παρέλασης δημοσιογράφο που μετακινεί από την Αθήνα ειδικά για τον λόγο αυτό και αποκλείοντας τον συνάδελφο Νίκο Λαδιανό, ο οποίος εκτελεί με επιτυχία τη συγκεκριμένη εργασία τα τελευταία 12 χρόνια […] Η αιφνίδια αυτή απόφαση δείχνει έλλειψη στοιχειώδους σεβασμού προς τα μέλη της Ενωσής μας, προκαλεί αίσθημα αγανάκτησης και γεννά εύλογα ερωτήματα για τους λόγους που την υπαγόρευσαν, πέρα από την καταδικαστέα αθηνοκεντρική αντίληψη, σύμφωνα με την οποία η ΕΡΤ3 κρίνεται μη επαρκής και περιορίζεται σε συμπληρωματικό ρόλο σε μία τόσο σημαντική στιγμή για την πόλη στην οποία εδρεύει».

«Κάμερες και στο φεγγάρι…»

Η κυβέρνηση και η διοίκηση της ΕΡΤ όχι μόνο δεν άκουσαν τίποτα, αλλά συνέχισαν την επιχείρηση απαξίωσης αφού δεν έδωσαν ούτε μία εξήγηση. Δύσκολο μάλλον να μιλήσουν για τη μετακίνηση του κεντρικού βαν της εταιρείας με 22 εργαζόμενους από την Αθήνα(!), για το κόστος κάλυψης που έφτασε τις 60.000 ευρώ, ενώ πέρυσι που είχε καλύψει την παρέλαση η ΕΡΤ3 το κόστος ήταν 15.000. Πικρόχολα σχολίασε ο Νίκος Λαδιανός «…μέχρι πέρυσι, φτώχεια καταραμένη. Φέτος, κάμερες μέχρι και στο φεγγάρι…».

Ολα εδώ πληρώνονται, όμως, και αν στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση προστασίας του Κυριάκου Μητσοτάκη -άγνωστο από ποιον εργαζόμενο στην ΕΡΤ3 κινδύνευε-, το αποτέλεσμα ήταν το αντίθετο, αφού όσα συνέβησαν κατά τη μετάδοση της παρέλασης μετατράπηκαν σε υλικό μιας απίστευτης καζούρας με εκκίνηση αρχικά την επιλογή μιας υπολοχαγού στη θέση μιας εκ των δύο παρουσιαστών της παρέλασης (έτερος ο Αλέξανδρος Λαχανάς).

Η σύνδεση με την ΥΕΝΕΔ έγινε αυτόματα και άκοπα. Και, όπως ήταν αναμενόμενο, αφού τόσοι την είχαν «στημένη», έλαβαν… πλούσια δώρα από τους παρουσιαστές, βάφτισαν τον κόλπο της Θεσσαλονίκης «όρμο», ενώ ο Εμμανουήλ Παππάς, ήρωας της Επανάστασης του 1821 στη Μακεδονία, μετατράπηκε σε αγωνιστή του… Μακεδονικού Αγώνα! Η διόρθωση που έγινε λίγο αργότερα δεν έσωσε την κατάσταση. Τα υπόλοιπα, για φτωχή περιγραφή ή ασύμβατη με την εικόνα που παρουσίαζε η τηλεόραση, μοιάζουν λεπτομέρειες στην υπόθεση αυτή για την οποία η διοίκηση της ΕΡΤ και η κυβέρνηση χρωστάνε πολλές εξηγήσεις.