Απομακρύνθηκε ο λιμενάρχης Χανίων μετά το περιστατικό βιαιοπραγίας σε γκαράζ πλοίου

Η ΕΔΕ διατάχθηκε καθώς ο Λιμενάρχης Χανίων δεν προχώρησε στον απαιτούμενο σχηματισμό δικογραφίας για το πλήρωμα του πλοίου, ούτε ενημέρωσε άμεσα την ηγεσία του υπουργείου και του Λιμενικού Σώματος

Με εντολή του υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια, απομακρύνθηκε από τη θέση του ο λιμενάρχης Χανίων, μέχρι την ολοκλήρωση της ΕΔΕ που διατάχθηκε για περιστατικό βιαιοπραγίας που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 22 Οκτωβρίου, στο γκαράζ του επιβατηγού – οχηματαγωγού πλοίου «Αριάδνη» κατά τον κατάπλου του στο λιμάνι των Χανίων. Για το συμβάν δεν ενημερώθηκε ποτέ το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος και το υπουργείο Ναυτιλίας, όπως είθισται, και αυτό έγινε γνωστό, από ένα βίντεο που διέρρευσε στα ΜΜΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επεισόδιο σημειώθηκε μεταξύ δύο οδηγών στο γκαράζ του πλοίου, κατά τον κατάπλου του στο λιμάνι της Σούδας, όταν ένας 36χρονος επιτέθηκε σ' έναν 72χρονο, μπροστά στα μάτια επιβατών και μελών του πληρώματος. Ο 36χρονος μάλιστα έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται από τις αρχές.

Μετά απ' όλα αυτά, ο Β.Κικίλιας έδωσε εντολή διενέργειας ΕΔΕ για τον Λιμενάρχη Χανίων, καθώς και για τη διερεύνηση πειθαρχικών ευθυνών του πληρώματος του πλοίου στον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος Τρύφωνα Κοντιζά. Η ΕΔΕ διατάχθηκε καθώς ο Λιμενάρχης Χανίων δεν προχώρησε στον απαιτούμενο σχηματισμό δικογραφίας για το πλήρωμα του πλοίου, ούτε ενημέρωσε άμεσα την ηγεσία του υπουργείου και του Λιμενικού Σώματος, όπως προβλέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς. Η αρμόδια Λιμενική Αρχή έχει ήδη σχηματίσει δικογραφία που θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελία.

Το υπουργείο Ναυτιλίας τονίζει ότι «τέτοιες συμπεριφορές είναι απολύτως απαράδεκτες και δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές. Πρωταρχικό μέλημα και υποχρέωση είναι πάντα η ασφάλεια και ο σεβασμός προς τον επιβάτη».