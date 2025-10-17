Αθήνα, 17°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
17°C
18.0° 15.4°
2 BF
82%
Θεσσαλονίκη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
16°C
16.2° 13.8°
2 BF
78%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
19.0° 17.7°
4 BF
73%
Ιωάννινα
Βροχοπτώσεις μεγάλης έντασης
11°C
10.9° 10.9°
2 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
14°C
13.9° 13.9°
3 BF
77%
Βέροια
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
13°C
12.6° 12.6°
0 BF
92%
Κοζάνη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
9°C
9.4° 9.4°
1 BF
100%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
15°C
15.5° 15.5°
1 BF
86%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
14°C
15.8° 13.8°
3 BF
88%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
14°C
14.3° 13.3°
1 BF
83%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
18°C
18.4° 18.4°
3 BF
72%
Σκόπελος
Αυξημένες νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
3 BF
77%
Κεφαλονιά
Ασθενείς βροχοπτώσεις
19°C
18.9° 18.9°
3 BF
63%
Λάρισα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
14°C
13.9° 13.9°
0 BF
100%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
16°C
16.0° 15.1°
0 BF
83%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
19°C
19.3° 18.8°
0 BF
81%
Χαλκίδα
Ψιχάλες μικρής έντασης
14°C
13.8° 13.8°
0 BF
94%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
15°C
15.5° 9.3°
2 BF
61%
Κατερίνη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
13°C
13.6° 13.1°
3 BF
97%
Καστοριά
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
9°C
9.1° 9.1°
2 BF
96%
Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου, 2025
Καιρός - Βροχή
Φωτογραφία Αρχείου Eurokinissi

Ημέρα βροχής και καταιγίδων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Την Παρασκευή προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ στο Ιόνιο.

Bροχές θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά, την Κρήτη και βαθμιαία στην Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται κυρίως στα δυτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 8 έως 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 9 έως 21, στη Θεσσαλία από 12 έως 21 βαθμούς, στην Ήπειρο από 12 έως 22 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 11 έως 23, στα νησιά του Ιονίου από 17 έως 22, στα νησιά του Αιγαίου από 13 έως 22 με 23 (στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη μέχρι 24-25) βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις στο Ιόνιο 5 με 7 μποφόρ, στα ανατολικά από μεταβλητές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι και βαθμιαία ανατολικοί νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί και από το μεσημέρι νοτιοανατολικοί 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς.

Ημέρα βροχής και καταιγίδων

