Η βάση της Σούδας στο στόχαστρο των κινημάτων

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων υπό τον τίτλο «Target Souda Base» πραγματοποιούνται ήδη καμπάνιες ενημέρωσης σε όλη τη χώρα, ενώ υπάρχει και ανοιχτή πλατφόρμα για δηλώσεις συμμετοχών. «Από εδώ περνάει η στήριξη στο κράτος-απαρτχάιντ του Ισραήλ και η γενοκτονία στη Γάζα. Από εδώ οργανώνονται βομβαρδισμοί και επιχειρήσεις ενάντια σε λαούς που αντιστέκονται. Η Ελλάδα ΔΕΝ είναι απλός θεατής - είναι στην πρώτη γραμμή συνενοχής: πολιτικά, στρατιωτικά, ηθικά. Η Σούδα είναι η σφραγίδα αυτής της συνενοχής», αναφέρεται μεταξύ άλλων στο κάλεσμα του March to Gaza για το αντιπολεμικό διήμερο στα Χανιά. Πρόσφατα μάλιστα υπήρξαν και σαφείς ενδείξεις ότι η βάση είχε ενεργό ρόλο και στις επιθέσεις που έγιναν στα σκάφη του Global Sumud Flotilla στα νότια της Κρήτης.

Στο στόχαστρο του ελληνικού αντιπολεμικού κινήματος μπαίνει για ακόμα μία φορά η ΝΑΤΟϊκή βάση της Σούδας καθώς διοργανώνονται μαζικές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας. Αύριο Παρασκευή στα Χανιά και το Σάββατο έξω από τη ναυτική βάση, το κίνημα που εδώ και χρόνια είναι στους δρόμους διεκδικώντας δικαιοσύνη και λευτεριά στην Παλαιστίνη θα βρίσκεται εκεί για να καταγγείλει ειδικά τον ρόλο της βάσης στην πολεμική μηχανή των ΗΠΑ και του Ισραήλ αλλά και την άμεση συμμετοχή της Ελλάδας στη γενοκτονία.

Η προσέλευση

Στους συνδιοργανωτές των κινητοποιήσεων είναι το ελληνικό τμήμα του March to Gaza, το BDS Greece, η Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδας, η Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο, ενώ στηρίζουν δεκάδες σωματεία και κινήσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό, φορείς και κόμματα της Αριστεράς κ.ά. Κεντρικό ρόλο στη διοργάνωση έχει το Παγκρήτιο Συντονιστικό για την Παλαιστίνη. Πρόκειται για μια προσπάθεια σύμπραξης διαφόρων ομάδων του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού, ελευθεριακού και ανταγωνιστικού κινήματος της Κρήτης. Το Συντονιστικό αποτελείται από επιμέρους συντονιστικά πόλεων στα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και τον Αγιο Νικόλαο και έχει στόχο την οργάνωση μιας κλιμακούμενης καμπάνιας δράσεων ενάντια στη ΝΑΤΟϊκή βάση και σε αλληλεγγύη με τον μαχόμενο παλαιστινιακό λαό.

Τα μέλη του Συντονιστικού τις τελευταίες ημέρες οργανώνουν την κινητοποίηση και τη μεταφορά πολιτών από κάθε σημείο του νησιού στα Χανιά, ενώ εκατοντάδες διαδηλωτές αναμένονται και ακτοπλοϊκά στα Χανιά από τον Πειραιά. Για αύριο Παρασκευή 17 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί παγκρήτια συγκέντρωση και πορεία στα Χανιά, στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς, στις 6 το απόγευμα, ενώ θα ακολουθήσει κοινή εκδήλωση σε συνδιοργάνωση του Παγκρήτιου Συντονιστικού για την Παλαιστίνη με το March to Gaza Greece, στο πάρκο Ειρήνης και Φιλίας των Λαών.

Το Σάββατο 18 Οκτωβρίου διοργανώνεται η πανελλαδική κινητοποίηση στη βάση της Σούδας, με πρώτη συγκέντρωση στο ρολόι του Δημοτικού Κήπου Χανίων και από εκεί μηχανοκίνητη πορεία μέχρι τον Μουζουρά Ακρωτηρίου, λίγα χιλιόμετρα από τη βάση. Στον Μουζουρά θα πραγματοποιηθεί αρχική συγκέντρωση των διαδηλωτών στον χώρο του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου όπου θα πραγματοποιηθούν ομιλίες και καλλιτεχνικά δρώμενα και από εκεί πορεία μέχρι την είσοδο της ΝΑΤΟϊκής βάσης, το μεσημέρι του Σαββάτου.

«Ο Δρόμος της Μνήμης»

Ειδικά ως προς το καλλιτεχνικό σκέλος, σε ανακοίνωση του Παγκρήτιου Συντονιστικού τονίζεται πως το «Target Souda Base» θα είναι πολύ περισσότερο από μια απλή κινητοποίηση. «Δεν θα είναι μόνο μια πορεία. Θα είναι τραπέζια συζήτησης, τραγούδια αγώνα, λάβαρα της αντίστασης και λαϊκά μνημεία γενοκτονίας. Και στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να δημιουργήσουμε ένα συλλογικό έργο. Στο πλαίσιο του project "Ο Δρόμος της Μνήμης" συμβάλλουμε με αντικείμενα-ψηφίδες, δημιουργώντας ένα μωσαϊκό αντίστασης.

»Το Σάββατο, στη συγκέντρωση στον Μουζουρά, σας ενθαρρύνουμε να κρατάτε μαζί σας ένα αντικείμενο (ή και παραπάνω από ένα, αν το επιθυμείτε) που για εσάς προσωπικά αποτελεί τον φόρο τιμής που μεταφορικά θα θέλατε να αποτίσετε στα θύματα αυτής της γενοκτονίας του παλαιστινιακού λαού. Αυτό θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε σας εκφράζει: ένα ποίημα, ένα παιχνίδι, ένα λουλούδι, μια εικόνα, μια σφεντόνα, μια παιδική ζωγραφιά ή οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να αποτελέσει το δικό σας προσωπικό ανάθημα για το κάθε ένα από αυτά τα δεκάδες χιλιάδες θύματα αυτού του εγκλήματος του σύγχρονου ολοκληρωτισμού», τονίζεται στο σχετικό κάλεσμα.

Με αυτά τα υλικά, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, θα δημιουργηθεί ένα συλλογικό μνημείο που θα αντιπαραβάλει την αλληλεγγύη και την ανθρωπιά στην ασχήμια της αμερικανικής βάσης, της θανατομηχανής που σπιλώνει το νησί και τον κόσμο όλο εδώ και δεκαετίες.