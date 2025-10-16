Δολοφονία 35χρονου στο Κιλκίς - Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε έξω από ξενοδοχείο στην περιοχή Ευζώνων του Κιλκίς.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό του δράστη του φονικού που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή των Ευζώνων Κιλκίς με θύμα 35χρονο άνδρα.

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 20.00, όταν, σύμφωνα με μαρτυρίες, ξέσπασε καβγάς ανάμεσα στον 35χρονο και τον δράστη του αιματηρού επεισοδίου.

Το θύμα δέχθηκε πυροβολισμούς και βαριά τραυματισμένος κατάφερε να μπει στο ξενοδοχείο, έξω από το οποίο σημειώθηκε το αιματηρητό περιστατικό, αναζητώντας βοήθεια.

Εκεί όμως κατέρρευσε υποκύπτοντας στα τραύματά του.

Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής που επιβεβαίωσε τον θάνατο, ενώ η σορός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς για τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.