Αθήνα, 20°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
21.3° 19.5°
3 BF
60%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
19.4° 16.4°
2 BF
61%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
19.0° 18.8°
3 BF
66%
Ιωάννινα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
14°C
13.9° 13.9°
0 BF
88%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
17.9° 17.9°
4 BF
59%
Βέροια
Ασθενείς βροχοπτώσεις
14°C
14.3° 14.3°
2 BF
91%
Κοζάνη
Αραιές νεφώσεις
11°C
11.4° 11.4°
1 BF
76%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
17.9° 17.9°
1 BF
86%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
21.6° 20.8°
2 BF
60%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
18.8° 17.9°
2 BF
60%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
21.4° 21.4°
4 BF
60%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
19.9° 18.7°
3 BF
72%
Κεφαλονιά
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
18°C
17.9° 17.9°
1 BF
88%
Λάρισα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
17.9° 17.9°
1 BF
63%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
18.8° 16.7°
2 BF
79%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
23°C
22.7° 21.8°
2 BF
67%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
19.4° 18.8°
0 BF
63%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
18.3° 17.3°
3 BF
60%
Κατερίνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
15°C
14.7° 14.7°
1 BF
100%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
13°C
13.0° 13.0°
1 BF
78%
Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου, 2025
Αστυνομία
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI

Δολοφονία 35χρονου στο Κιλκίς - Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε έξω από ξενοδοχείο στην περιοχή Ευζώνων του Κιλκίς.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό του δράστη του φονικού που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή των Ευζώνων Κιλκίς με θύμα 35χρονο άνδρα.

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 20.00, όταν, σύμφωνα με μαρτυρίες, ξέσπασε καβγάς ανάμεσα στον 35χρονο και τον δράστη του αιματηρού επεισοδίου.

Το θύμα δέχθηκε πυροβολισμούς και βαριά τραυματισμένος κατάφερε να μπει στο ξενοδοχείο, έξω από το οποίο σημειώθηκε το αιματηρητό περιστατικό, αναζητώντας βοήθεια.

Εκεί όμως κατέρρευσε υποκύπτοντας στα τραύματά του.

Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής που επιβεβαίωσε τον θάνατο, ενώ η σορός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς για τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.

