Κλιμάκιο του OLAF στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Διήμερη, τουλάχιστον, επιθεώρηση «λόχου» πραγματοποιεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Εφ.Συν.», από το πρωί η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ έθεσε σε ετοιμότητα όλους τους διευθυντές και τα στελέχη του αγροτικού οργανισμού για να διαθέσουν τα όποια στοιχεία ζητεί το κλιμάκιο ελεγκτών του OLAF.

Το κλιμάκιο αποτελείται από Έλληνες υπαλλήλους του OLAF, οι οποίοι μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, προσπάθησαν επισταμένα να μην διαρρεύσει η παρουσία τους στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αποφεύγοντας να δώσουν ακριβή στοιχεία ταυτότητας στην υποδοχή του αγροτικού οργανισμού.

Τα στοιχεία που έχουν ζητήσει και τους παραδίδονται μέχρι αυτή την στιγμή αφορούν παράνομες επιδοτήσεις και προβληματικές πληρωμές αλλά και συμβάσεις του οργανισμού με τρίτους (ιδιωτικές εταιρείες) και έχουν διαμηνύσει πως θα μείνουν όσο χρειαστεί για να εξασφαλίσουν όλα τα στοιχεία που χρειάζονται.

Σημειώνεται ότι ο OLAF είναι από τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες, τις οποίες οι ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν τακτικά για απάτες ή προβληματικές πληρωμές που εντοπίζουν οι ίδιοι.

Το ίδιο ισχύει για όλους τους αντίστοιχους οργανισμούς στα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε.

Τα στοχεία αυτά συγκεντρώνονται στη βάση δεδομένων του OLAF, ο οποίος αποφασίζει αν και πότε θα κάνει τακτικό ή έκτακτο έλεγχο σε κάποια χώρα της Ένωσης.

Θεωρείται δεδομένο ότι το χρονοδιάγραμμα πληρωμών από την ερχόμενη Τετάρτη που είχε εξαγγείλει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, και που είχε επιβεβαιώσει ο πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του, δύσκολα θα τηρηθεί απαρέγκλιτα.

Ωστόσο πηγές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, εκτιμούν πως οι καθυστερήσεις στις πληρωμές θα είναι ολιγοήμερες και σε κάθε περίπτωση αυτές θα αρχίσουν εντός της εβδομάδας.