Ανείπωτη τραγωδία στη Σαντορίνη - πεντάχρονο αγοράκι πνίγηκε σε πισίνα

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη Σαντορίνη, καθώς ένα πεντάχρονο παιδάκι πνίγηκε σε πισίνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αγοράκι φέρεται να διέφυγε της προσοχής των γονιών του και έπεσε στην πισίνα. Έγιναν προσπάθειες να το επαναφέρουν στη ζωή με τη χρήση απινιδωτή που υπήρχε στο χώρο, αλλά ήταν αργά.

Το σώμα του άτυχου παιδιού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Θήρας.

Η οικογένεια βρισκόταν στο νησί για διακοπές.