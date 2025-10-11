Αθήνα, 24°C
Αθήνα
Σποραδικές νεφώσεις
24°C
25.2° 22.8°
3 BF
45%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
22.2° 20.3°
5 BF
39%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
25°C
25.5° 23.0°
2 BF
70%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.9° 22.9°
2 BF
43%
Αλεξανδρούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
20.9° 20.9°
3 BF
56%
Βέροια
Σποραδικές νεφώσεις
20°C
20.4° 20.4°
3 BF
45%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
17°C
17.4° 17.4°
4 BF
39%
Αγρίνιο
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.1° 23.1°
2 BF
53%
Ηράκλειο
Σποραδικές νεφώσεις
23°C
23.0° 22.2°
4 BF
56%
Μυτιλήνη
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
22.9° 21.0°
2 BF
55%
Ερμούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
24°C
24.4° 24.4°
4 BF
41%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
21.7° 20.4°
2 BF
53%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.9° 23.9°
2 BF
60%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
24°C
23.9° 23.9°
1 BF
33%
Λαμία
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.4° 22.8°
2 BF
55%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
24.3° 23.8°
4 BF
58%
Χαλκίδα
Σποραδικές νεφώσεις
24°C
23.8° 23.3°
4 BF
35%
Καβάλα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
20°C
19.9° 19.3°
1 BF
68%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
20°C
20.3° 20.3°
4 BF
51%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
19.1° 19.1°
2 BF
54%
ΜΕΝΟΥ
Σάββατο, 11 Οκτωβρίου, 2025
pisina
φωτογραφία αρχείου | eurokinissi

Ανείπωτη τραγωδία στη Σαντορίνη - πεντάχρονο αγοράκι πνίγηκε σε πισίνα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Έγιναν προσπάθειες να το επαναφέρουν με τη χρήση απινιδωτή αλλά ήταν ήδη πολύ αργά.

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη Σαντορίνη, καθώς ένα πεντάχρονο παιδάκι πνίγηκε σε πισίνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αγοράκι φέρεται να διέφυγε της προσοχής των γονιών του και έπεσε στην πισίνα. Έγιναν προσπάθειες να το επαναφέρουν στη ζωή με τη χρήση απινιδωτή που υπήρχε στο χώρο, αλλά ήταν αργά.

Το σώμα του άτυχου παιδιού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Θήρας.

Η οικογένεια βρισκόταν στο νησί για διακοπές.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Ανείπωτη τραγωδία στη Σαντορίνη - πεντάχρονο αγοράκι πνίγηκε σε πισίνα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual