Πλακιάς: «Ο κύριος πρωθυπουργός πρέπει να λογοδοτήσει»

«Νιώθω μίσος για όλους τους υπεύθυνους. Έχω πολύ μίσος, δεν μπορώ να διανοηθώ τον τρόπο με τον οποίον χάσαμε τρία παιδιά»

Καθηλωτικός ο Νίκος Πλακιάς που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στο έγκλημα των Τεμπών, καταγγέλλει πολιτικά παιχνίδια γύρω από την υπόθεση, ζητάει Δικαιοσύνη και ξεκαθαρίζει ότι δεν θα δεχθεί καμία υποβάθμιση των κατηγοριών για τους κατηγορούμενους, λίγους μήνες πριν την έναρξη της δίκης.

«Η διαχείριση ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Δεν είχαμε καταλάβει τι μας είχε συμβεί. Σιγά σιγά καταλαβαίνοντας τι πάθαμε, τι μας είχε συμβεί, βιώσαμε το απόλυτο κενό. Δεν μπορούσαμε να βγούμε από τα σπίτια μας, δεν είχαμε το κουράγιο να σηκωθούμε από τα κρεβάτια μας. Ένα ‘γιατί’ ήταν στο μυαλό μας, μόνο. Έψαχνα να βρω αν τα παιδιά μας με χρειάζονταν, αν φώναξαν ‘μπαμπά’, ‘μαμά’ και δεν ήμουν εκεί να τα βοηθήσω. Αυτό με έτρωγε. Δεν με έτρωγε ούτε ποιος φταίει ούτε ποιος ήταν υπεύθυνος, τίποτα»., σχολίασε ο Νίκος Πλακιάς στο Mega.

«Τα παιδιά άφησαν στοιχεία για να δικάσουμε. Να ψάξουμε, να βρούμε, να ενοχλήσουμε. Δεν ήταν η κακιά η ώρα, ήταν η κακιά η χώρα. Τα παιδιά άφησαν στοιχεία για να δικάσουμε. Ο αριθμός τρία στην οικογένειά μας ακόμα και σήμερα εμένα με τρομάζει. Ακόμα και τώρα που το λέω, ανατριχιάζω. Δεν σκέφτομαι τρία, σκέφτομαι ότι αυτά τα παιδιά ήταν ένα. Μαζί ήρθαν στη ζωή, μαζί μεγαλώσανε, αγκαλιά φύγανε», περιγράφει.

Σχολιάζοντας το χειροκρότημα των βουλευτών της ΝΔ στη Βουλή μετά την ομιλία του Κώστα Αχ. Καραμανλή, ο Νίκος Πλακιάς δήλωσε «Τι να πω; Ντράπηκα. Όταν μπαίνουν μέσα σε αυτή την αίθουσα και χειροκροτούν τον δολοφόνο των παιδιών μου, και εσύ τον χειροκροτείς είσαι και εσύ συνυπεύθυνος. Γιατί να μην μπορείτε να ψηφίσετε και να πείτε ‘ναι, φταίει ο Καραμανλής, φταίει ο Τριαντόπουλος’;».

«Εάν ακούσω στο δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος και για πλημμέλημα, θα βάλω τα οστά των παιδιών μου στην έδρα και θα πω ‘ορίστε, θα σας δικάσουν τα παιδιά μου’ και θα φύγω», πρόσθεσε.

«Εδώ πρέπει υπάρχει μόνο μία λέξη – Κακούργημα. Από τον Καραμανλή, τον Τριαντόπουλο μέχρι τον σταθμάρχη. Και να σας πω και κάτι; Και ο κύριος πρωθυπουργός πρέπει να λογοδοτήσει. Γιατί εγώ εδώ και έναν, ενάμιση χρόνο κάνω ένα ερώτημα: εκείνο το βράδυ ο κύριος πρωθυπουργός ενημερωνόταν, ναι ή όχι; Γιατί δεν απαντάει; Στη Βουλή σε ανύποπτο χρόνο είπε ότι ‘στις 3 η ώρα ενημερώθηκα’. Εάν ήταν ενήμερος για όλη αυτή την κατάσταση που υπήρχε εκεί, πρέπει να πάει και να καταθέσει», πρόσθεσε.

Ο Ρούτσι κατάφερε να ταρακουνήσει ένα ολόκληρο σύστημα

Για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, ο Ν. Πλακιάς σχολίασε ότι ο πατέρας κατάφερε να ταρακουνήσει ένα ολόκληρο σύστημα. «Δεν πήγα στον Πάνο Ρούτσι, γιατί φοβόμουν ότι θα κάνω κακό αντί για καλό. Ήταν μία απόφαση του Πάνου, δεν μπορεί να την καπηλευτεί κανένας άλλος. Δυστυχώς, τα καπήλευσαν κάποιοι άλλοι, όχι εγώ. Είδα έναν άνθρωπο που μπόρεσε να ταρακουνήσει το σύστημα», σημείωσε.

«Πάντα θα κάνω μία αγκαλιά στη Μαρία Καρυστιανού. Είναι η μάνα που έχασε το παιδί της. Δεν μπορώ να ακυρώσω τη Μαρία, όταν ήταν η πρώτη που πήγε στο σημείο μηδέν και έδειξε με το δάχτυλο και ρώτησε ποιος το έκανε», σημείωσε ο Νίκος Πλακιάς.