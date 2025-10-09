Στην... πυρά η μελέτη για την καύση απορριμμάτων

Πίσω στο υπουργείο Περιβάλλοντος επιστρέφει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το κυβερνητικό σχέδιο κατασκευής εργοστασίων καύσης απορριμμάτων. Η απόρριψη της μελέτης αποφασίστηκε ομόφωνα στη χθεσινή συνεδρίαση του σώματος, παρουσία πλήθους πολιτών, φορέων, συλλογικοτήτων και συνδικαλιστικών στελεχών της ΠΟΕ-ΟΤΑ. Το πάνω διάζωμα του αμφιθεάτρου του υπουργείου Υποδομών στην οδό Τσιγάντε ήταν γεμάτο, με τους παρευρισκόμενους να διατυπώνουν ένα ξεκάθαρο «όχι» στην «καρκινογόνα καύση απορριμμάτων». Οι εξελίξεις άφησαν ικανοποιημένο το ακροατήριο, προσώρας τουλάχιστον. Το περιφερειακό συμβούλιο κλήθηκε να γνωμοδοτήσει επί της ΣΜΠΕ. Τον τελευταίο λόγο για την κατασκευή ή μη εργοστασίων καύσης, πάντως, τον έχουν η κυβέρνηση και τα συναρμόδια υπουργεία.

Ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, εξέφρασε την αντίθεσή του στο προωθούμενο σχέδιο. Χαρακτήρισε την καύση ένα «αποπροσανατολιστικό άλλοθι» που επιχειρεί να κρύψει την απουσία ενίσχυσης του τομέα της ανακύκλωσης. Τόνισε ότι στη διαχείριση απορριμμάτων πρέπει να «πάμε ξανά από την αρχή». Με αυτόν τον τρόπο, και παράλληλα τονίζοντας ότι πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα η κυκλική οικονομία, υιοθέτησε προτάσεις που διατύπωσε λίγο νωρίτερα στη διάρκεια της συνεδρίασης –και με άρθρο του στην «Εφ.Συν.» προσφάτως– ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, Γιώργος Ιωακειμίδης.

Χωρίς συμφέροντα

Ακόμη ο περιφερειάρχης, θίγοντας την απουσία Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, προανήγγειλε νέο Σχέδιο, έχοντας ταυτόχρονα τονίσει ότι στον συγκεκριμένο τομέα θα είναι «ισότιμοι όλοι οι ΟΤΑ», δήμοι και Περιφέρεια. Η εισήγηση της περιφερειακής αρχής θα αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης με τις υπόλοιπες παρατάξεις.

Παράλληλα, ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι πρέπει να ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση με την κοινωνία για το ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων και να εξεταστούν χώροι, χωρίς συμφέροντα και χωρίς προκαταλήψεις, καθώς και ότι οι όποιες αποφάσεις πρέπει να συνοδευτούν και από την κατάλληλη νομοθέτηση αναφορικά με τις χρήσεις γης, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα γίνουν οι εγκαταστάσεις.

Δίνοντας ένα στίγμα των διαθέσεών του για την ανακύκλωση στην Αττική, ο περιφερειάρχης ήταν αρνητικός ως προς τον «μπλε κάδο» και είπε ότι θα ακολουθήσει μια πρακτική που εφαρμόστηκε στο παρελθόν στον Δήμο Ελευσίνας (από τον αείμνηστο, προερχόμενο από την Αριστερά, δήμαρχο Γιώργο Αμπατζόγλου), αλλά και στον Δήμο Βύρωνα, επί διοίκησης Ν. Χαρδαλιά: αμφότεροι οι δήμοι είχαν επιλέξει να ανακυκλώνουν απορρίμματα με ξεχωριστά ρεύματα (γυαλί, πλαστικό κ.λπ.), καταφέρνοντας έτσι να απαλλαγούν από «μεσάζοντες» ιδιώτες.

«Φωτογράφισε» Πατούλη

Πάντως ο κ. Χαρδαλιάς δεν είναι οριζοντίως αντίθετος στην καύση. Μιλώντας στη χθεσινή συνεδρίαση την προέκρινε για το υπόλειμμα (οτιδήποτε δηλαδή απομένει μετά από διαδικασίες ανακύκλωσης και επεξεργασίας απορριμμάτων). Τόνισε πάντως ότι η συζήτηση για τη διαχείριση απορριμμάτων δεν πρέπει να ξεκινάει από την καύση (όπως γίνεται με το προωθούμενο κυβερνητικό σχέδιο) αλλά να καταλήγει σε αυτήν, εφόσον έχουν εξαντληθεί όλα τα υπόλοιπα στάδια.

Αιχμηρός, ταυτόχρονα, υπήρξε ο νυν περιφερειάρχης απέναντι στον προκάτοχό του. «Φωτογράφισε» τον Γιώργο Πατούλη μιλώντας για «φανταχτερές προσωπικότητες» που δεν έκαναν τίποτε για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής.

Με τη χθεσινή απόφασή του το περιφερειακό συμβούλιο Αττική λέει ένα καθαρό «όχι» στη ΣΜΠΕ, ωστόσο προωθεί και τις προτάσεις των υπηρεσιών του προκειμένου να ληφθούν υπόψη από τα αρμόδια υπουργεία ενόψει όποιου (υφιστάμενου ή νεότερου) σχεδιασμού.

Η εισήγηση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, που αποκαλύφθηκε από την «Εφ.Συν.» (βλ. 7/10/2025: «Περιβαλλοντική “Αποκάλυψη” φέρνει η καύση απορριμμάτων»), περιλαμβάνει εφιαλτικά σενάρια για το αττικό περιβάλλον -και όχι μόνο- προειδοποιώντας για επικίνδυνους για την υγεία ρύπους, για επικίνδυνες στάχτες, ακόμη και για εισαγωγή σκουπιδιών από το εξωτερικό.

Λογοδοσία

Μεταξύ άλλων η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας ζητά να καταστεί σαφές ότι δεν θα καίγονται σύμμεικτα απορρίμματα (σκουπίδια του κοινού πράσινου κάδου), να υπάρξει δέσμευση ότι οι ρύποι από τη λειτουργία των εργοστασίων καύσης θα μετριούνται σε πραγματικό χρόνο και οι μετρήσεις θα είναι προσβάσιμες στο κοινό, να υπάρξει ακόμη κοινωνική λογοδοσία, με τη σύσταση περιφερειακής επιτροπής που θα αποτελέσει όργανο κοινωνικού διαλόγου με τις τοπικές κοινωνίες. Ζητά ακόμη να αποσαφηνιστεί το τελικό οικονομικό κόστος που θα προκύψει για την Περιφέρεια, τους δήμους της Αττικής και τους δημότες από την καύση, με αντιστοιχία του λεγόμενου «τέλους ταφής».

Ως προς την ακριβή χωροθέτηση των εργοστασίων καύσης, η ίδια η ΣΜΠΕ είναι ασαφής. Σε ένα μέρος τους, τα απορρίμματα της Αττικής προορίζονται να κατευθύνονται σε ένα εργοστάσιο που προβλέπεται να κατασκευαστεί στη Βοιωτία.

Στο μεγαλύτερο τμήμα τους θα κατευθύνονται σε εργοστάσιο εντός της Αττικής. Το σενάριο να εγκατασταθεί το συγκεκριμένο εργοστάσιο στο Λαύριο έχει ξεσηκώσει δυναμικές αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία. Αρκετοί από τη συγκεκριμένη περιοχή βρέθηκαν στη χθεσινή συνεδρίαση.

Σημειώνεται ότι το περιφερειακό συμβούλιο τα τελευταία χρόνια δεν έχει σταθερό χώρο συνεδριάσεων. Η επιστροφή του στο αμφιθέατρο του υπουργείου Υποδομών, στη συμβολή των οδών Αναστάσεως και Τσιγάντε, επέτρεψε την παρακολούθησή του από πλήθος πολιτών. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι δεν ήταν τυχαία η επιλογή του Νίκου Χαρδαλιά...