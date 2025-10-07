Δυναμική πορεία για την Παλαιστίνη στο κέντρο της Αθήνας [φωτογραφίες]

Ηχηρή πορεία χιλιάδων πολιτών στο κέντρο της πρωτεύουσας σε ένδειξη αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό και ενάντια στον γενοκτονικό πόλεμο που διεξάγει εδώ και δύο χρόνια το Ισραήλ.
Οι συγκεντρωμένοι ξεκίνησαν από το πάρκο Ελευθερίας, πέρασαν έξω από την αστυνομοκρατούμενη αμερικανική πρεσβεία και πορεύτηκαν προς την ισραηλινή πρεσβεία. Πολλές οι αστυνομικές κλούβες μπροστά στα δύο κτίρια και δεκάδες οι άνδρες των ΜΑΤ. Η αστυνομική παρουσία ήταν πιο ισχυρή σε σχέση με την προηγούμενη πορεία αλληλεγγύης.
- Έχουν γίνει προσαγωγές διαδηλωτών.
Ξέσπασαν επεισόδια όταν τα ΜΑΤ επιτέθηκαν στους διαδηλωτές που έφτασαν έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ, διαδηλώνοντας ενάντια στην εν εξελίξει γενοκτονία. Δυνάμεις καταστολής έκαναν χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου λάμψης για να διαλύσουν την πορεία υπέρ της Παλαιστίνης, έξω από την ισραηλινή πρεσβεία, στη λεωφόρο Κηφισίας.
Αλληλέγγυοι, οργανώσεις της αναρχίας και της αριστεράς παρόντες στην αντιπολεμική πορεία, μία ημέρα μετά την επιστροφή των απαχθέντων ακτιβιστών από το κράτος του Ισραήλ. Οι διαδηλωτές πέταξαν βεγγαλικά έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ, ενώ κυμάτιζαν δεκάδες παλαιστινιακές σημαίες.
Μία μεγάλη σημαία υψώθηκε στη γέφυρα της Κηφισιάς.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας