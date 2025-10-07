Δυναμική πορεία για την Παλαιστίνη στο κέντρο της Αθήνας [φωτογραφίες]

Ηχηρή πορεία χιλιάδων πολιτών στο κέντρο της πρωτεύουσας σε ένδειξη αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό και ενάντια στον γενοκτονικό πόλεμο που διεξάγει εδώ και δύο χρόνια το Ισραήλ.

Οι συγκεντρωμένοι ξεκίνησαν από το πάρκο Ελευθερίας, πέρασαν έξω από την αστυνομοκρατούμενη αμερικανική πρεσβεία και πορεύτηκαν προς την ισραηλινή πρεσβεία. Πολλές οι αστυνομικές κλούβες μπροστά στα δύο κτίρια και δεκάδες οι άνδρες των ΜΑΤ. Η αστυνομική παρουσία ήταν πιο ισχυρή σε σχέση με την προηγούμενη πορεία αλληλεγγύης.

Έχουν γίνει προσαγωγές διαδηλωτών.

eurokinissi

Ξέσπασαν επεισόδια όταν τα ΜΑΤ επιτέθηκαν στους διαδηλωτές που έφτασαν έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ, διαδηλώνοντας ενάντια στην εν εξελίξει γενοκτονία. Δυνάμεις καταστολής έκαναν χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου λάμψης για να διαλύσουν την πορεία υπέρ της Παλαιστίνης, έξω από την ισραηλινή πρεσβεία, στη λεωφόρο Κηφισίας.

Γιάννης Κυρίτσης/ efsyn.gr

Αλληλέγγυοι, οργανώσεις της αναρχίας και της αριστεράς παρόντες στην αντιπολεμική πορεία, μία ημέρα μετά την επιστροφή των απαχθέντων ακτιβιστών από το κράτος του Ισραήλ. Οι διαδηλωτές πέταξαν βεγγαλικά έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ, ενώ κυμάτιζαν δεκάδες παλαιστινιακές σημαίες.

Μία μεγάλη σημαία υψώθηκε στη γέφυρα της Κηφισιάς.

Γιάννης Κυρίτσης/ efsyn.gr