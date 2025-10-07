Ο Πάνος Ρούτσι νίκησε, η συγκάλυψη δεν πέρασε!

Σταματά την απεργία πείνας ο πατέρας - σύμβολο του αγώνα για Δικαιοσύνη • Νίκησε κόντρα στο δυσώδες σύστημα

Ο ανηφορικός αλλά δίκαιος αγώνας του Πάνου Ρούτσι είναι νικηφόρος! Ο πατέρας του Ντένις έδωσε σκληρή μάχη θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή του για το αυτονόητο: να μάθει πώς πέθανε ο γιος του στο έγκλημα των Τεμπών. Ο Πάνος Ρούτσι κινητοποίησε και συγκίνησε όλη την Ελλάδα, ανέδειξε τον εμπαιγμό κυβέρνησης και δικαστικής εξουσίας και τις κραυγαλέες μεθοδεύσεις συγκάλυψης της υπόθεσης.

«Ευχαριστώ τον Δημήτρη, τον Βασίλη, τη Λίνα. Τους γιατρούς που με προσέχανε. Αύριο 6:30 εδώ να μπορούμε να χαρούμε έστω και λίγο για τη μεγάλη νίκη», δήλωσε ο Πάνος Ρούτσι.

«Η απεργία πείνας σταματάει σήμερα», πρόσθεσε καταχειροκροτούμενος. «Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι τέλους».

«Σήμερα, αποδεικνύεται ότι το φως μπορεί να νικήσει το σκοτάδι. Ένας άνθρωπος με τη δύναμη της ψυχής του, με όλο το δίκιο με το μέρος του μπορεί να νικήσει τους πιο σκληρούς και αδυσώπητους μηχανισμούς. Η συσκότιση, η συγκάλυψη, οι μεθοδεύσεις δεν επικράτησαν και πια ανασύρονται οι έρευνες, βγαίνουν από το αρχείο οι καταγγελίες των συγγενών. Ανασύρονται οι διερευνήσεις για τα αίτια θανάτου, τις ιατροδικαστικές έρευνες, τις παραλείψεις των πραγματογνωμόνων και όλα πια είναι ανοιχτά. Ο αγώνας του Πάνου μπόρεσε να νικήσει εκείνους που ήθελαν με πολύ σκοτεινές διεργασίες να κρύψουν την Αλήθεια», δήλωσε η συνήγορός του Ζωή Κωνσταντοπούλου, από το Σύνταγμα.

Αυτά τα οποία έχουν παραγγελθεί, σύμφωνα με την Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι:

η ανάσυρση της δικογραφίας τριών χιλιάδων σελίδων που αφορά τις παραλείψεις των αρμοδίων και η πλήρης διερεύνηση όλων των παραμέτρων που μπορούν να αποκαλύψουν τι προκάλεσε τον θάνατο του Ντένις.

«Αυτά που θα ακολουθήσουν αποτελούν τη συνέχιση του αγώνα του Πάνου, της Μιρέλας, του Κρις Ρούτσι. Ακυρώνονται οι διαδικασίες που είχε εσπευσμένα δρομολογήσει η εισαγγελία της Λάρισας για έρευνα χωρίς τοξικολογικές και άλλες εξετάσεις», κατέληξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Τι προηγήθηκε

Η δικαστική εξουσία έκανε χθες στροφή 180 μοιρών και άλλαξαν τροπάριο, ανασύροντας από το συρτάρι μία δικογραφία προκειμένου να αναζητήσουν το «παραθυράκι» που θα άνοιγε τον δρόμο ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων του πατέρα. Με παραγγελία της εισαγγελέως πρωτοδικών Λάρισας «άναψε το πράσινο φως» για να πραγματοποιηθούν βιοχημικές και τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του Ντένις Ρούτσι, αλλά και στις σορούς των υπόλοιπων θυμάτων - εάν οι συγγενείς καταθέσουν ανάλογο αίτημα.

Τα έωλα επιχειρήματα περί καθυστέρησης της δίκης -στα οποία είχε επενδύσει η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα- «έπεσαν στον κενό» και όπως αποδεικνύεται θα ικανοποιηθούν τα αιτήματα Ρούτσι και θα προχωρήσει κανονικά η δίκη του εγκλήματος.

Οι κοινωνικές πιέσεις που πυροδότησε ο αγώνας του απεργού πείνας, έσυραν τη δικαστική εξουσία και ανάγκασαν τις αρχές να ακούσουν τα δίκαια αιτήματα των συγγενών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Εφ.Συν.», η δικογραφία που θα σχηματιστεί μετά την εκταφή και τις τοξικολογικές εξετάσεις, θα είναι χωριστή και τα όποια ευρήματα θα μπορούν να αξιοποιηθούν κατά την επικείμενη ακροαματική διαδικασία.