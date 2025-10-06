Ο Ιερώνυμος επισκέφτηκε τον Ρούτσι την 22η ημέρα απεργίας πείνας [βίντεο]

Κίνηση υψηλού συμβολισμού, σε χαμηλούς ωστόσο τόνους από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο που επισκέφτηκε την Δευτέρα τον απεργό πείνας, Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα.
Ο «πατέρας όλων» διανύει την 22η ημέρα απεργίας πείνας, μπαίνοντας σήμερα στην τέταρτη εβδομάδα του αγώνα του για εκταφή του παιδιού του που δολοφονήθηκε στα Τέμπη, με σκοπό να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις προκειμένου να μάθει από τι πέθανε ο Ντένις.
«Ένας άνθρωπος υποφέρει, και ήρθα να δω αυτόν τον άνθρωπο», τόνισε ο Ιερώνυμος – η μόνη δήλωση που έκανε επισκεπτόμενος τον πατέρα απεργό-πείνας.
Νωρίτερα, ο Πάνος Ρούτσι ενημέρωσε πως «δόθηκε εντολή να γίνει η εκταφή του παιδιού μου στις 9 Οκτωβρίου».
«Δεν πρόκειται να το αφήσω να γίνει εγώ και όλος ο λαός, εγώ απαιτώ να γίνουν τοξικολογικές προτάσεις. Καλό είναι η κυβέρνηση να το καταλάβει καλά αυτό και να μη πειράξουν τον τάφο του παιδιού μου», δήλωσε μεταξύ άλλων, διεκδικώντας με την στήριξη μεγάλης μερίδας της κοινωνίας, την διενέργεια και τοξικολογικών εξετάσεων.
⇒ Σημειώνεται πως χθες πραγματοποιήθηκε άλλη μια μαζική συγκέντρωση αλληλεγγύης στο Σύνταγμα, ενώ έχει προγραμματισμένη κινητοποίηση και για την Τετάρτη, στις 5:30 το απόγευμα, στο πλευρό του Π. Ρούτσι.
