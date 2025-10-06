«Μη τολμήσουν να πειράξουν τον τάφο του παιδιού μου»

Ο Πάνος Ρούτσι, απεργός πείνας και πατέρας του αδικοχαμένου γιου του, Ντένις, ο οποίος σκοτώθηκε στο έγκλημα των Τεμπών, μιλώντας σε μέσα ενημέρωσης νωρίτερα προειδοποίησε τη κυβέρνηση και τη δικαιοσύνη να μη προχωρήσει σε ενέργειες τις οποίες δεν εγκρίνει εκείνος.

Τόνισε εμφατικά ότι είναι 22 ημέρες εδώ μπροστά στη Βουλή για το παιδί του και αντί η κυβέρνηση να κάνει κάτι για αυτό, αντίθετα παίρνει αποφάσεις για το παιδί του χωρίς να τις εγκρίνει ο ίδιος.

«Δόθηκε εντολή να γίνει η εκταφή του παιδιού μου στις 9 Οκτωβρίου. Δεν πρόκειται να το αφήσω να γίνει εγώ και όλος ο λαός, εγώ απαιτώ να γίνουν τοξικολογικές προτάσεις. Καλό είναι η κυβέρνηση να το καταλάβει καλά αυτό και να μη πειράξουν τον τάφο του παιδιού μου», δήλωσε μεταξύ άλλων ο απεργός πείνας Πάνος Ρούτσι, διεκδικώντας με την στήριξη μεγάλης μερίδας της κοινωνίας, την διενέργεια και τοξικολογικών εξετάσεων.

Η παρέμβαση προστίθεται στις προειδοποιήσεις της συζύγου του Πάνου και μητέρας του Ντένις Ρούτσι, Μιρέλα Ρούτσι, η οποία ζήτησε από τη κυβέρνηση να σκεφτεί καλά τι θα κάνει ο κόσμος αν συμβεί το ο,τιδήποτε στον Πάνο Ρούτσι.